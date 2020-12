Interview «Ich habe Mörschwil unheimlich gern»: Nach fast 30 Jahren tritt Paul Bühler als Gemeindepräsident zurück Paul Bühler tritt Ende 2020 nach mehr als 29 Jahren als Gemeindepräsident zurück. Er sagt, er sei nie ein Dorfkönig gewesen. Interview: Daniel Wirth 11.12.2020, 05.00 Uhr

Paul Bühler in seinem Büro, das er Ende Jahr räumt: Er ist seit 29 Jahren Gemeindepräsident in Mörschwil. Bild: Ralph Ribi (8.Dezember 2020)

Er ist der amtsälteste Gemeindepräsident zwischen Gossau und Rorschach. In wenigen Tagen verlässt Paul Bühler (CVP) sein Büro im Gemeindehaus Mörschwil. Sein Arbeitsplatz bietet den wohl schönsten Blick auf den Sonnenaufgang über der Bregenzer Bucht.

Fast drei Jahrzehnte steht er der Gemeinde vor, die in dieser Zeit um rund 1000 Einwohner wuchs und sich mit Balgach und Rapperswil-Jona seit Jahren um den Titel «St.Galler Steuerparadies» streitet. Bühler sagt im Interview, wie er in der digitalisierten Welt ohne Mobiltelefon klarkommt, wie wenig er vom horizontalen Finanzausgleich hält und weshalb er überzeugt ist, jede Gemeinde sei selbst fürs Glück verantwortlich.

Wie kommen Sie als Gemeindepräsident ohne Mobiltelefon zurecht?

Paul Bühler: Ich komme sehr gut klar ohne. Wenn ich das Büro verlasse, sage ich, wohin ich gehe und wann ich zurückkehren werde. Ich verteufle die Telekommunikation nicht, aber ich mach mich nicht abhängig davon.

Sie sagen, Sie würden niemals eine andere Gemeinde als Mörschwil präsidieren wollen. Weshalb nicht?

Mörschwil ist meine Heimat. Mörschwil ist mein Dorf; hier bin ich aufgewachsen. Ich habe Mörschwil unheimlich gerne. Und ich finde, das Dorf ist ein schöner Lebensraum. Es war für mich wie ein Heimkommen, als ich nach zwölf Jahren in Chur hier Gemeindepräsident werden durfte. Ich kam gerne zurück, weil ich wusste, die Gemeinde wird gut verwaltet und es sind Finanzen vorhanden, die es ermöglichen, zu bewegen, zu gestalten.

Sie sprechen die Finanzen an. Mörschwil geht es finanziell sehr gut. Gleichwohl ärgert Sie der Begriff «Speckgürtel» ungemein.

Das ärgert mich sehr. Klar: Unsere Finanzen sind in Ordnung und unsere Steuerkraft ist höher als andernorts. Der Ausdruck «Speckgürtel» ist despektierlich. Er wird häufig verwendet von Parlamentariern in der Stadt St.Gallen, wenn es um die Abgeltung von Zentrumslasten geht. Stadtpräsident Thomas Scheitlin und auch schon seine Vorgänger haben diesen Begriff nie verwendet. Man lässt sich einfach nicht so über seine Nachbarn aus.

Ihr Vorgänger Franz Würth, bei dem Sie die Verwaltungslehre absolvierten, lockte mit seiner Bodenpolitik gute Steuerzahler an und machte Mörschwil reich. Haben Sie diese Politik fortgeführt?

Franz Würth legte den Grundstein für die Entwicklung Mörschwils, die sich bis heute fortgesetzt hat. In den Gebieten, die dem Gemeinderat wichtig erschienen, haben wir auch mit mir als Gemeindepräsident Bodenpolitik gemacht. Wir haben Grundstücke gekauft, erschlossen und wieder verkauft. Mir scheint wichtig, dass eine Behörde bei der Entwicklung und Raumplanung den Finger draufhält und steuern kann.

Mörschwil von oben: Dem abtretenden Gemeindepräsident Paul Bühler ist eine aktive Bodenpolitik wichtig. Bild: Ralph Ribi

In der Stadt wird von Politikern links der Mitte immer wieder gesagt, finanzkräftige Gemeinden wie Mörschwil müssten sich an den Kosten, die das Zentrum hat, stärker beteiligen. Was sagen Sie dazu?

St.Gallen steht von seiner Steuerkraft nicht schlecht da. Es ist keine armengenössige Gemeinde. Ich würde mir nie anmassen, dem St.Galler Stadtrat zu raten, was er zu tun habe, auf welche Ausgaben er verzichten könnte.

Es stimmt: In gewissen Bereichen profitieren die Aussengemeinden von der Stadt.

Aber: Es gibt auch den umgekehrten Fall. Viele Mörschwilerinnen und Mörschwiler kaufen Dinge, die im Dorf nicht erhältlich sind, in der Stadt ein. Wir beleben so die Stadt und bringen auch Geld nach St.Gallen. Das bringt der Stadt indirekt Steuereinnahmen, vor allem von den Unternehmen.

Dann drückt sich Mörschwil nicht vor der Übernahme von Kosten?

Nein. Nehmen wir als Beispiel den geplanten Hallenbadverbund. Das ist eine sehr gute Sache. Dieses Angebot können wir unseren Einwohnern nicht bieten. Wir waren deshalb eine der ersten Gemeinden in der weiten Region St.Gallen-Bodensee, die einen Beitrag an den Hallenbadverbund zusicherten.

Abgesehen vom Hallenbad: Sonst kann Mörschwil seiner Einwohnerschaft vieles bieten. Man hat den Eindruck, Mörschwil sei alles andere als eine Schlafgemeinde. Das Dorf lebt. Woher rührt diese rege Aktivität?

Die Vereine sind hier massgebend. Es ist dem Gemeinderat und mir wichtig, dass sie über eine gute Infrastruktur verfügen. Die Vereine werden auch mit finanziellen Beiträgen unterstützt. Sie geben der Dorfgemeinschaft sehr viel.

Gibt es Zuzüger, die Mörschwil ausschliesslich wegen des tiefen Steuerfusses als Wohnort wählen?

Solche gibt es mit Bestimmtheit. Aber die allermeisten kommen wegen der hohen Lebensqualität. Dazu gehören der ländliche Raum und die saubere Luft, die gute Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, eine moderne Infrastruktur und die Schule im Dorf.

Braucht es im Kanton St.Gallen den horizontalen Finanzausgleich?

Nein. Der Kanton St.Gallen sollte froh sein, dass es Gemeinden wie Mörschwil, Balgach oder Rapperswil-Jona gibt, die einen tiefen attraktiven Steuerfuss haben. Sehen Sie: Wenn jemand aus einem anderen Landesteil oder aus dem Ausland wegen einer Arbeitsstelle an der Universität oder am Kantonsspital St.Gallen in die Region zieht, dann steht Mörschwil in Konkurrenz zu Teufen im Ausserrhodischen oder zu Horn im Thurgau.

Wenn sich jemand für Mörschwil entscheidet, hat der ganze Kanton St.Gallen etwas vom Zuzug.

Reden die guten Steuerzahler dem Gemeinderat bei Geschäften wie dem «Freihof» oder dem Bau des Wohn- und Alterszentrum drein?

Nein. Im Dorf leben viele gut gebildete Leute. Das zeigt sich jeweils bei Abstimmungen. Die Stimmbeteiligung in Mörschwil liegt immer sehr hoch, immer auf einem st.gallischen Spitzenplatz, meistens auf dem ersten von 77. Das Projekt «Freihof» und das Wohn- und Alterszentrum auf der Burgerwiese wurden verzögert, weil Bürgerinnen und Bürger Rechtsmittel gegen Pläne ergriffen, die zuvor von einer klaren Mehrheit der Bürgerversammlung befürwortet worden waren.

Der «Freihof» ist kürzlich saniert worden. Aus dem ehemaligen Restaurant ist ein Haus mit Wohnungen und Gewerberäumen geworden. Bild: Ralph Ribi

Hat Sie der Widerstand geärgert?

Nicht, dass Rechtsmittel ergriffen wurden; das gehört zu unserem demokratischen System. Was mich indes verärgert, ist, wie lange die verschiedenen Gerichtsinstanzen in der Schweiz brauchen, um einen Entscheid zu treffen. Da geht unnötigerweise wertvolle Zeit verloren.

Der Dorfkönig ist ungeduldig ...

Ich hatte nie das Gefühl, ein Dorfkönig zu sein. Ich habe einen sehr guten Draht zu allen Teilen der Bevölkerung. Ich bin bodenständig. Mich stört auch nicht, wenn mich jemand am Sonntagmorgen auf ein Problem anspricht.

Was waren die Höhepunkte in ihrer fast 30 Jahre dauernden Amtszeit?

Wir konnten die Infrastruktur ausbauen: Gemeindehaus, Dreifachturnhalle und jetzt der Bau des Wohn- und Alterszentrums. Wir haben unsere Steuereinnahmen sinnvoll eingesetzt. Gleich wertvoll waren mir aber die vielen Begegnungen mit den Leuten, etwa bei Gratulationen, an Jungbürgerfeiern oder an der schönen 1200-Jahr-Feier.

Ihre Nachfolgerin, die 32-jährige Martina Wäger, wird die erste Gemeindepräsidentin im Wahlkreis Rorschach. Freut sie das?

Mich freut, dass Martina Wäger eine Mörschwilerin ist und das Dorf sehr gut kennt. Wer einem Dorf vorsteht, in dem sie aufgewachsen ist und das ihr Heimat bedeutet, trägt ihm grosse Sorge.

Martina Wäger ist zur ersten Gemeindepräsidentin von Mörschwil gewählt worden.

Bild: Benjamin Manser

Können Sie sich nach ihrem Rücktritt aus der Politik raushalten?

Aus der Dorfpolitik werde ich mich raushalten, das habe ich Frau Wäger auch gesagt. Mit einer Ausnahme: Wenn es dereinst Bestrebungen geben sollte, Mörschwil mit der Stadt St.Gallen zu fusionieren, werde ich vielleicht das Gegenkomitee anführen. Ich finde, jede Gemeinde muss selber für ihr Glück verantwortlich sein, was eine Zusammenarbeit aber nicht ausschliesst.