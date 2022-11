Gossau: Stadtpräsident will trotz Parteibeitritt unäbhängig sein

Interview «Ich bin kein klassischer Parteisoldat»: Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella spricht über seinen Beitritt zur FDP Der Gossauer Stadtpräsident ist vier Jahre nach seiner Wahl einer politischen Partei beigetreten. Aus Überzeugung, wie er sagt. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella (FDP) in seinem Büro, das er (noch) nicht heizt. Bild: Benjamin Manser

Der heute 57-jährige Wolfgang Giella wurde im Januar 2018 als Parteiloser zum Stadtpräsidenten von Gossau gewählt. Er ist seit Juni 2018 im Amt. 2020 wurde er als Parteiloser wiedergewählt. Vor wenigen Wochen ist Giella der FDP beigetreten. Er spricht im Interview über die Gründe für seinen Parteieintritt, Liberalismus, Unabhängigkeit, die Rücktrittsforderungen der SP an die Adresse der FDP und sein kaltes Büro.

Wolfgang Giella, es ist empfindlich frisch in Ihrem Büro.

Wolfgang Giella: Wir haben im Stadtrat die Entscheidung getroffen, unseren Teil gegen die Energiemangellage beizutragen. Wir heizen das Rathaus nicht über 19 Grad. Da mein Büro grosse Fensterflächen hat, habe ich mich dazu entschieden, die Heizkörper ganz abzustellen, solange es noch geht, solange ich das mit Kleidern kompensieren kann. Der Vorteil eines kalten Büros: Du hast kurze Sitzungen.

In Zukunft werden Sie auch Parteisitzungen haben. Seit Ihrer Wahl sind mehr als vier Jahre ins Land gegangen, während derer Sie die Stadt als Parteiloser geführt haben. Warum sind Sie gerade jetzt der FDP beigetreten?

Aus Überzeugung. Ich habe schon im Wahlkampf gesagt, dass ich einer Partei beitreten werde. Ich war immer ein Mensch, der in einer Partei war. Auch als ich in Deutschland lebte. Es ist eine weitere Möglichkeit, seine Rechte wahrzunehmen und politisch mitzuwirken.

Und warum gerade der FDP und nicht der SP? In Graubünden gehörten Sie der SP an.

Das ist eine Frage, wie die Entwicklungen laufen. Ich bin in Graubünden aus Überzeugung der SP beigetreten. Ich war bis 2005 in Deutschland und war dort in der SPD. Ich merkte, die Sozialdemokraten greifen viele Themen auf, die ich unterstützen kann. Irgendwann, so um 2006, merkte ich, in der SP gibt es auch Themen, die ich nicht mehr diskutieren will, etwa die Einführung des Sozialismus. Ich wollte pragmatische Politik machen. Ich merkte in dieser Zeit, dass entweder ich leicht nach rechts gerutscht bin oder die SP leicht nach links. Vermutlich bin eher ich nach rechts gerutscht. Als ich schweren Herzens aus der SP ausgetreten bin, stellte sich mir die Frage: Welche Partei wäre eine Alternative zur SP?

Was gab schliesslich den Ausschlag für die FDP?

Ich schaute schon immer zur FDP. Ich verstehe mich als sozialliberal. Früher gab es den Landesring der Unabhängigen; der LdU war mir sympathisch. Mit dieser politischen Haltung kannst du sowohl in der SP sein als auch in der FDP.

Was verstehen Sie unter liberal?

Darunter verstehe ich freiheitliches Denken und Gestalten. Ich spreche jetzt von einer idealen Welt: dass alle mit Selbstverantwortung ohne Hindernisse vorwärtskommen. Ein weiterer liberaler Wert ist für mich, dass es in der Gesellschaft zu keinen Verwerfungen kommt, es braucht eine Austarierung durch die Politik.

2018 bei Ihrer Wahl kamen Sie von auswärts. Sie waren parteilos und auch nicht Teil der politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich einflussreichen Gossauer Oberschicht. Das hat Ihnen bei Ihrer Wahl geholfen. Begehen Sie jetzt nicht einen Verrat an der Wählerschaft?

Ich gewann die Wahl gegen ein Mitglied der damaligen CVP. Meine Unabhängigkeit half mir gewiss, dass ich eine breite Parteienbasis hatte, die mich unterstützte. Das ist so. Mein Versprechen bleibt: Ich setze mich für Gossau ein – und es ist mir völlig wurst, in welcher Partei die Politikerinnen und Politiker sind, die bei mir im Büro am Tisch sitzen, und es ist mir auch völlig wurst, in welcher Partei die Menschen sind, mit denen ich draussen spreche. Bei der Erklärung des Finanzplans beispielsweise ging ich bisher in sämtliche Fraktionen des Stadtparlaments; das werde ich auch als Freisinniger weiterhin tun. Ich betrachte mich als Exekutivpolitiker und da sollte das Parteibuch in den Hintergrund treten.

Gleichwohl haben Sie jetzt eine Partei im Rücken, die Sie stärkt, die aber auch Erwartungen hat an Sie. Weshalb geben Sie die Unabhängigkeit auf?

Gebe ich sie denn auf?

Ja, sicher.

Ich empfinde das nicht so. Gut, eine Partei hat immer eine Erwartung an ein Mitglied in der Exekutive. Es gibt Momente, da kann man diese Erwartungen einfach nicht erfüllen, nämlich dann, wenn ein Geschäft aus übergeordnetem Interesse betrachtet werden muss. So wie ich politisiere, fühle ich mich nicht als Parteisoldat irgendeiner Partei und das werde ich auch künftig nicht sein.

Was verändert sich nach dem FDP-Beitritt in Ihrer täglichen Arbeit als Stadtpräsident?

Bei mir nichts. Wie mich die Gossauerinnen und Gossauer wahrnehmen, das verändert sich. Es gibt Leute, die können mit der FDP nichts anfangen. Es ist mir klar, dass ich durch den Parteibeitritt auch Menschen verliere, die mich gewählt haben oder als Parteilosen wählen würden. Dessen bin ich mir bewusst. In der politischen Arbeit erwarte ich aber keine grossen Veränderungen. In der übergeordneten Arbeit erwarte ich, dass ich das Parteinetzwerk der FDP nutzen kann.

Haben Sie ein Beispiel?

Ich möchte mich zum Beispiel bei Gesetzesberatungen im Kantonsrat niederschwellig über die Kantonalpartei einbringen können, ebenso möchte ich mein Wissen auf nationaler Ebene zur Verfügung stellen.

Mit dem Kantonsrat geben Sie ein gutes Stichwort. Werden Sie bei den Gesamterneuerungswahlen 2024 für die FDP antreten?

Nein.

Weshalb nicht?

Ich habe mit dem Stadtpräsidium in Gossau viel zu tun. Für ein Mandat im Kantonsrat fehlt mir schlicht die Zeit. Wir haben in Gossau einige Mitglieder des Kantonsparlaments, auch dieses Netzwerk möchte ich nutzen. Ich selber muss nicht auch noch in den Kantonsrat.

Die FDP stellt jetzt drei von fünf Mitgliedern im Gossauer Stadtrat. Sie ist übervertreten. Die SP forderte bereits den Rücktritt von Stadträtin Gaby Krapf. Was sagen Sie dazu?

Die FDP ist übervertreten im Stadtrat, dessen sind wir uns bewusst. Exekutivwahlen sind aber Personenwahlen. Wir werden sehen, wie sich das in zwei Jahren wieder gestaltet. Selbst wenn wir 2024 nur noch zwei FDP-Vertreter im Stadtrat wären wir übervertreten. Denn ich glaube nicht, dass die FDP bei den Parlamentswahlen derart viele Sitze hinzugewinnen kann, dass arithmetisch zwei freisinnige Exekutivmitglieder folgerichtig wären. Aber eben: Wahlen in die Stadtregierung sind vor allem Personenwahlen. Die Parteizugehörigkeit spielt, wenn überhaupt, eine sehr untergeordnete Rolle.

Und was sagen Sie zu den Rücktrittsforderungen der SP? Ruedi Blumer, der Präsident der SP Gossau-Arnegg, sprach deutliche Worte.

Einen Rücktritt fordern kann man, wenn es eine politische Verfehlung gibt. Aber nicht, nachdem ein Unabhängiger in eine Partei eingetreten ist, zumal ich diese Möglichkeit bereits im Wahlkampf signalisiert hatte. Diese Forderung hat mich befremdet, und es fällt mir schwer zu glauben, dass Ruedi Blumer das genau so gesagt haben soll.

Wie sieht Ihre persönliche Bilanz nach vier Jahren Stadtpräsidium aus?

Es ist mehr Ruhe eingekehrt in der Lokalpolitik. Ich finde, es ist nicht mehr gleich nervös und unruhig wie vor vier Jahren. Dennoch ist der politische Diskurs intensiv und offen; das zeigt sich darin, dass das Parlament nicht einfach alles abnickt, sondern auch Dinge ablehnt. Dennoch hat das der Stadt insgesamt gutgetan. Wir konnten viel Unspektakuläres erledigen wie die Bereinigung des Öreb-Katasters. Und natürlich haben alle von uns Stadträten Anteil an den Grossprojekten, sei es Sportwelt, sei es Sommerau oder Fenn-Geissberg. Die Planungsprozesse habe ich verschlanken können, ebenso haben wir das Bearbeiten der Einsprachen verändert. Auch haben wir mit dem Kanton seit wenigen Jahren regelmässige Treffen.

Sie machen einen entspannten, zufriedenen Eindruck. Haben Sie Ihren Entscheid, Stadtpräsident von Gossau sein zu wollen, einmal bereut?

Nein, noch nie. Der Alpstein ist vielleicht ein wenig zu weit weg, in Chur war der Calanda viel näher. Ich bin am Zürichsee aufgewachsen und hatte ein gestörtes Verhältnis zu den Bergen, weil ich im Militär Gebirgssanitäter war. In Chur habe ich die Berge lieb gewonnen. Aber zurück zu Gossau: Mir ist es hier sehr wohl.

