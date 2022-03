Spezialistin zur Fastenwoche im Stattkloster St.Gallen

Man wolle sich an einer Fastenwoche «auf die Suche nach dem wahren Herzen, dem Tor zu Mitgefühl und innerer Ruhe machen», schreibt das Stattkloster St.Gallen. Es lädt ein zu einer Fastenwoche mit einer täglichen Fastensuppe zur Mittagszeit und abendlichem Impuls und Austausch in der Kirche St.Mangen. Die Fastenwoche beginnt am Samstag, 26. März, um 12 Uhr und dauert bis Samstag, 2. April. Bereits am 15. März hat ein Informationsabend mit Noa Zenger vom Lassalle-Haus stattgefunden. Um Anmeldung beim Stattkloster wird gebeten (info@stattkloster.ch), der Unkostenbeitrag beträgt 45 Franken, 25 Franken für Studierende, Auszubildende und Lernende. (R.A.)