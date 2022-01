Die höchste Stadtsanktgallerin gibt ab und blickt zurück

Interview «Etwas Risiko war dabei»: Wie Alexandra Akeret ihr Jahr als höchste Stadtsanktgallerin erlebt hat Alexandra Akeret (SP) gibt das Stadtparlamentspräsidium ab. Ein Gespräch über mentale Gesundheit, Impfdiskussionen, Streitkultur und ihren besonderen Wunsch für die Zukunft der Stadt. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

«Ich freue mich darauf, wieder themenspezifischer zu arbeiten»: Alexandra Akeret über die Zeit nach ihrem Präsidialjahr. Bild: Michel Canonica (6.Januar 2022)

Belastete Spitäler, Jugendkrawalle, Impfdiskussionen. Viele waren froh, als 2021 zu Ende war. Ging es Ihnen ähnlich?

Alexandra Akeret: Was das betrifft, auf jeden Fall. Ich halte mich an den Strohhalm von Christian Drosten, dem deutschen Chefvirologen.

Der da wäre?

Dass wir Ende April das Schlimmste überstanden haben und zurück zur Normalität übergehen können. Das finde ich eine schöne Vorstellung.

Und wie sieht die Gefühlslage bezogen auf das Ende Ihres Präsidialjahres aus?

Ich finde es sehr in Ordnung, dass ich das Präsidium wieder abgeben darf.

Das klingt nach Erleichterung.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich hatte ein tolles Jahr mit wertvollen Erfahrungen und schönen Begegnungen. Und ich blicke gerne darauf zurück. Aber ich freue mich jetzt darauf, wieder themenspezifischer zu arbeiten, gerade im Parlament.

Als Parlamentspräsidentin kann man schlecht mitdiskutieren.

Ja, man ist auf andere Dinge fokussiert. Wie verläuft die Abstimmung, was ist das korrekte Vorgehen. Da kann man nicht immer genau zuhören und schon gar nicht mitreden. Insgesamt sind es doch zwei Jahre mit dem Vizepräsidium, in denen ich dort vorne etwas abgeschottet vom Ratsbetrieb war.

Gibt es auch etwas, das Sie vermissen werden?

Klar! Zum Beispiel die Zusammenarbeit im Ratspräsidium, die immer sehr lösungsorientiert und konstruktiv war. Oder die Einladungen an Anlässe. Wobei: So zahlreich waren die coronabedingt 2021 leider auch wieder nicht.

Ihr Vorgänger Beat Rütsche besuchte 2020 kaum einen Anlass, davor nahmen Parlamentspräsidentinnen und Parlamentspräsidenten jährlich an rund 200 Veranstaltungen teil. Wie viele waren es bei Ihnen?

Nur rund 20. Vieles wurde abgesagt oder gleich noch einmal um ein Jahr verschoben. Zwischendurch zog es mal kurz an, was aber wegen der steigenden Fallzahlen nur von kurzer Dauer war.

In Ihrer Antrittsrede vor einem Jahr sprachen Sie offen darüber, dass Sie seit Ihrer Jugend unter Panikattacken leiden. Dachten Sie damals, dass das Thema der psychischen Gesundheit 2021 so präsent sein würde in der Öffentlichkeit?

Nein, überhaupt nicht. Ich wurde sehr oft darauf angesprochen. Viele Leute, auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier, kamen danach auf mich zu und sagten: «Endlich redet mal jemand darüber.» Und sie erzählten mir ihre Geschichte. Das war eine sehr schöne Erfahrung.

Viele bewunderten Sie für Ihren Mut. Obwohl man ja nicht mutig sein müsste, wenn das Stigma nicht immer noch so gross wäre.

Es war schon etwas Risiko dabei. Ich wusste ja auch nicht, wie ich auf das Amt reagieren würde. Es hätte sein können, dass die Panikattacken wieder kommen, während ich dort vorne sass. Wenn das so gewesen wäre, hätte der Schuss nach hinten losgehen können. Aber glücklicherweise verlief alles entspannt. Und ich bin froh, dass es so gekommen ist.

Zur Person Alexandra Akeret – Stadtparlamentspräsidentin 2021 Alexandra Akeret, Jahrgang 1973, ist in Winterthur und Degersheim aufgewachsen. 1995 schloss sie ihre Ausbildung zur Primarlehrerin in Wattwil ab und arbeitete danach als Lehrerin in verschiedenen städtischen Schulhäusern, als selbstständige Ballettlehrerin, als Bühnenbildnerin im Figurentheater St.Gallen und als Beizerin im ehemaligen Restaurant Christinas. Seit rund zweieinhalb Jahren ist Akeret Gewerkschaftssekretärin beim Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD). Im Stadtparlament sitzt die Sozialdemokratin seit Januar 2013. Sie präsidiert den Quartierverein Südost, ist geschieden und Mutter zweier Töchter. (ghi)

Sie haben sich in Ihrer Antrittsrede auch mit politischen Forderungen nicht zurückgehalten, etwa befürworteten Sie ein Stimm- und Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten. Das kam im Spätsommer tatsächlich im Kantonsrat aufs politische Parkett, allerdings erfolglos. Hat Sie die ablehnende Haltung des Kantonsrats geärgert?

Die Enttäuschung war gross. Das Thema ist mir sehr wichtig und ich bin überzeugt, dass man die ganze Angelegenheit geschickter hätte angehen müssen. Insofern ist es einfach schade.

Welche Ansätze gibt es denn sonst?

Nehmen wir das Freiluftparlament Mobile, das diesen Sommer durch die St.Galler Quartiere tourte. Ich war da ziemlich von Anfang an dabei. Da war das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer ein grosses Thema. Das sind niederschwellige Ansätze, Partizipation zu leben – unabhängig davon, ob der konservative Kantonsrat jetzt mitzieht oder nicht. Solche Initiativen sind ein wichtiger Baustein für das Stimmrecht für Migrantinnen und Migranten.

Ihre Präsidentinnenfeier haben Sie coronabedingt erst im Sommer durchgeführt, auf dem Parkplatz vor der Grabenhalle. Warum gerade dort?

Ich habe coronabedingt einen Ort gesucht, der möglichst gross und möglichst im Freien ist. Und die Grabenhalle ist mir nahe, vom Frauenstreik, aber auch vom 1. Mai.

Ihr Fraktionskollege Gallus Hufe­nus sagte nach seinem Präsidialjahr, es habe sich so angefühlt, als hätte er ein Jahr lang 62 Kinder gehabt. Für Sie als ausgebildete Primarlehrerin courant normal?

Das sehe ich anders. Nur einmal musste ich lachen: Als wir drei oder vier Sitzungen brauchten, bis die neuen Vorstösse richtig durch die Reihen zur Unterschrift zirkulierten. Das weckte Erinnerungen an meine Zeit als Lehrerin. Aber auch das haben wir hingekriegt (lacht).

Vor Ihrem Amtsantritt wünschten Sie sich, dass man sich im Rat gegenseitig besser zuhören möge. Ging Ihr Wunsch rückblickend in Erfüllung?

Schwierig zu sagen. Zum Teil ja, aber zum Teil auch nicht. Es ist einfach so, dass die Meinungen mehrheitlich in Kommissionen und Fraktionen gemacht werden.

Oft hört man, die Gesprächskultur im Stadtparlament sei kollegialer und freundlicher als in anderen Parlamenten.

Das ist sicher so. Ich habe mich aber sehr gefreut, als zur Spitex eine regelrechte Debatte aufflammte. Ich dachte mir: Endlich! Das war im Waaghaus noch anders.

Wie kommt das?

In der Olma-Halle sitzt man so weit auseinander, da ist jede und jeder ein bisschen für sich. Durch den pandemiebedingten Umzug ging diese Debattenkultur etwas verloren.

Im Jubiläumsjahr des Frauenstimmrechts haben Sie als Feministin das Stadtparlament präsidiert. Im Rat selbst wurde rege über Gleichberechtigung und Genderfragen diskutiert, etwa über Frauen in Strassennamen, Gendersternchen oder gendergerechtes Bauen. Ist die Stadt da gut unterwegs?

Ich glaube, der Weg ist doch noch weit. Gerade die Gendersterndebatte hat das gezeigt. Maria Pappa und ich haben uns gefreut, im Jubiläumsjahr St. Gallen gemeinsam zu vertreten – auch wenn es pandemiebedingt etwas zu selten war.

Im November, als die Impfdiskussion um den inzwischen zurückgetretenen Vizepräsidenten Christian Neff erstmals aufflammte, setzten Sie im Parlament zur Medienschelte an. Man müsse die Spaltung der Gesellschaft verhindern, sagten Sie. Warum dieser Positionsbezug?

Damals wie jetzt stelle ich fest, wie sehr diese Frage polarisiert. Das merke ich auch als Gewerkschaftssekretärin des VPOD. Bei uns treten Leute aus, weil wir uns ganz klar für die Impfung aussprechen. Ich bin absolut für die Impfung, sie ist der einzige Weg. Aber wir müssen aufpassen, dass wir den Leuten, die sich meiner Meinung nach in dieser Frage verrannt haben, den Weg zurück nicht verbauen.

Ihr Nachfolger wird nun Jürg Brunner und nicht Christian Neff. Welchen Rat geben Sie ihm mit?

Keinen. Ich hätte auch keinen von meinem Vorgänger gewollt. Nur so viel: Ich hoffe, dass er mehr Anlässe besuchen darf als ich.

Im Kantonsrat belegen Sie im Wahlkreis St. Gallen den ersten Ersatzplatz. Politisieren Sie bald in der Pfalz?

Im Moment ist das Stadtparlament auf jeden Fall meine politische Heimat und darauf konzentriere ich mich. Wenn ich jeweils höre, wie es im Kantonsrat zu und her geht und wenn ich sehe, wie die politischen Verhältnisse dort sind, dann muss ich sagen: Im Stadtparlament ist es doch sehr schön. Und wir können als Linke hier tatsächlich etwas bewegen.

Was wünschen Sie sich für die Stadt? Für 2022 und für die fernere Zukunft?

Es fehlt etwas, und viel hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir keine Volluniversität haben. Wenn Sie auf andere Städte schauen, wo man Kunst, Philosophie oder Sprachen studieren kann, merken Sie: Das hat einen Effekt auf alles. Es gibt andere Beizen, eine andere Kultur. Und das fehlt hier.

Also wünschen Sie sich eine Volluniversität.

Ja, eigentlich schon.

