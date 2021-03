Interview «Es wäre ein Armutszeugnis»: Ein Rorschacher Muslim und Schweizer Offizier sagt, warum ein Burka-Verbot kontraproduktiv ist Das Burka-Verbot ist im Kanton St.Gallen seit Januar 2019 in Kraft. Am 7. März stimmt nun die Schweizer Bevölkerung über die nationale «Burka-Initiative» ab. Er sei überhaupt kein Befürworter dieser Verschleierung mit sexistischem Ursprung, so Kerem Adigüzel, Präsident des Vereins Al-Rahman. Theepan Ratneswaran 01.03.2021, 05.00 Uhr

Im Januar 2019 hat St.Gallen als zweiter Kanton nach dem Tessin ein Verhüllungsverbot eingeführt. Es wurde mit einem satten Ja-Anteil von 66,7 Prozent an der Urne gutgeheissen. Am 7. März stimmt die Bevölkerung nun über die nationale Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» ab. Gemäss neuester SRG-Trendumfrage zeigt sich eine «Pattsituation bei einem Nein-Trend»: 49 Prozent sind für die Initiative, 47 Prozent dagegen.

Zur Person Kerem Adigüzel ist in St.Gallen geboren und in Rorschach aufgewachsen. Der 33-Jährige ist Offizier der Schweizer Armee vom Grade Oberleutnant. Er arbeitet als Centerleiter im Bereich IT bei den SBB. Adigüzel ist Initiant, Mitgründer und Präsident des Vereins «Al-Rahman – mit Vernunft und Hingabe». Die Mitglieder verstehen sich als Gottergebene – auf Arabisch «Muslime». Die Haltung des Vereins fasst Adigüzel so zusammen: «Wir sind inklusiv – aus islamischen Gründen.» Unabhängig von Religion und auch Konfession, vom Migrationshintergrund, vom Geschlecht oder von der sexuellen Identität seien alle im Verein willkommen, um sich mit der Gottergebenheit (deutsch für Islam), dem Koran und der spirituellen Praxis auseinanderzusetzen.

Die «Burka-Initiative» steht an. Darf ich Ihnen eine indiskrete Frage stellen? Wie stimmen Sie ab?

Kerem Adigüzel: Ich werde Nein stimmen. Ich bin überhaupt kein Befürworter dieser Verschleierung mit sexistischem Ursprung. Aber religiöse Sonderheiten über politische Verbote zu behandeln, ist der falsche Weg. Es wäre sogar ein Armutszeugnis, dass man die vielen gesellschaftlichen, politischen und gemeinschaftlichen Ressourcen nicht besser genutzt hat.

Was wäre der richtige Weg?

Zumindest nicht durch Zwang, auf keiner Seite. Es heisst im Koran auch: «Kein Zwang in der Religion.» Frauen entscheiden selbst, was sie tragen möchten. Eine empathische, offene und kritische Auseinandersetzung mit den religiösen Quellen, ohne eine Interpretation vorschreiben zu wollen, ist unserer Erfahrung nach, nebst der notwendigen gesellschaftlichen Inklusion und nicht nur Integration, ein weitaus besserer Weg.

Weshalb tragen Frauen eine Verschleierung?

Es gibt einige Gründe zu nennen, da es sich um eine sehr komplexe Fragestellung handelt. Jahrhundertelang definierte – nicht nur im Islam – vor allem der Mann religiöse Traditionen und nebst vielen weiteren Aspekten des gesellschaftlichen Lebens damit auch, wie sich eine Frau anzuziehen habe. Am Beispiel von Frankreich (seit 10 Jahren gilt dort ein Burkaverbot) und nach der Soziologin Agnès De Féo sehen wir jedoch, was ein politisches Verbot anrichten kann. Die Vollverschleierung hat gerade bei den jungen Frauen an Reiz gewonnen, die sie nun auch als Akt der Emanzipation verstehen. Es herrschte bei Einigen eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung: «Oh, es ist verboten? Es ist gegen den Islam!»

«Frauen wählen die Verschleierung auch als eine Rebellion gegen die Eltern, die Gesellschaft oder den Staat.»

Es ist sozusagen umgekehrte Psychologie. Oder sie wählen die Verschleierung auch als Flucht vor der Überforderung dem Weiblichkeitsideal der Schönheitsindustrie nicht entsprechen zu können.

Burka als Mittel der Rebellion gegen Vater Staat?

Ja, was dann durchaus auch als politische Abgrenzungsuniform verstanden werden kann, die durch eine Opfermentalität bestärkt wird. Diese Uniform ist übrigens auch bei Männern eindeutig identifizierbar, aber die Kleidung oder die Erscheinung der Männer wird im politischen oder medialen Diskurs kaum thematisiert, geschweige denn ein Verbot gefordert. Bei einer Annahme der Initiative kommt noch dazu, dass die Frauen unnötig kriminalisiert werden.

Wie meinen Sie das?

Im Prinzip ist der Koran Interpretationssache. In ihm steht jedoch nirgends, dass man eine Burka oder nur schon ein Kopftuch tragen muss. Es steht nur, dass die Menschen sich sittsam kleiden und die Schambereiche bedecken sollen. Was sittsam bedeutet, ist dann dem Individuum überlassen in seiner eigenständigen Verantwortung vor Gott. Schliesslich ist es keine Kleidungsfrage, sondern eine Frage des Verständnisses von Sexualität und Spiritualität.

Und hier setzen Sie mit Ihrem Verein Al-Rahman an?

Genau. Es ist müssig, ständig Diskussionen über Äusserlichkeiten wie das Kopftuch zu führen. Wir müssen tiefer in die Materie eintauchen. Wie gehe ich an den Koran heran? Wie kann ich das Gelesene in der heutigen Zeit umsetzen und meiner Religion treu bleiben? Wie beeinflussen mich die Diskurse in der Gesellschaft oder meine kulturelle und familiäre Prägung im Verstehen der Texte? Wir wollen hier gemeinsam mit anderen Musliminnen und Muslimen das kritische Selbstverständnis fördern und unsere Seelen spirituell festigen.

Kerem Adigüzel ist Präsident des Vereins «Al-Rahman – mit Vernunft und Hingabe.» Bild: Theepan Ratneswaran (20. Februar 2021)

Eine provokative Frage: Hat der Koran nicht einen schlechten Ruf in der heutigen Zeit?

Hier fangen die Missverständnisse an. Der Koran ist kein Rechtsbuch. Über 90 Prozent der Suren betreffen die spirituelle Entwicklung. Es geht darum, Halt zu finden. Die mentale und die seelisch-spirituelle Gesundheit zu bewahren. Durch die Beziehung mit Gott, die durch Barmherzigkeit bestimmt ist, ist man widerstandsfähiger im Leben. Man kippt nicht bei jedem Windstoss um.

Gebote, aber kein Zwang in der Religion, wie Sie anfangs sagten?

Stimmt. Die Religion gibt uns ein Mindestmass vor. Um zurück zur Kleidung zu kommen. Im Koran heisst es: Die Kleidung der Achtsamkeit ist besser. Das Äusserliche spielt eine untergeordnete Rolle, das Innere muss im Vordergrund stehen. Was nützt es vollverhüllt oder völlig frei gekleidet, aber innerlich im Herzen leer zu sein? Die persönliche Entwicklung muss in einem freiheitlichen Rahmen gefördert werden.

Könnte hier die «Burka-Initiative» in die Bresche springen?

Im Gegenteil schadet sie umso mehr, da sie politisch ein Unbehagen gegenüber Andersartigen bewirtschaftet. Dem Initiativkomitee geht es meiner Einschätzung nach nicht um Frauenrechte. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass wir über verschiedenartige Verhüllungen abstimmen. Die Burka hält jetzt einfach als Aufhänger her. Eine freiheitliche, schweizerische Werteordnung sehe ich hier aber nicht vertreten.

Wie stehen Sie zum indirekten Gegenvorschlag? Personen müssten ihr Gesicht nur dann zeigen, wenn es zur Identifizierung notwendig ist.

Der Gegenvorschlag ist zielführender, aber auch wieder nur ein Gesetzesentwurf. Erst in der Realität wird sich zeigen, wie er umgesetzt wird.

Neu sollen mit dem Gegenvorschlag auch Organisationen Geld erhalten, die die Gleichstellung von Mann und Frau ausserhalb der Arbeitswelt fördern.

Ein guter Ansatz. Besser als Verbote sind Programme, die die Bürgerinnen und Bürger involvieren. So fühlen sich Musliminnen und Muslime als Bürgerinnen und Bürger erster Klasse. Ich denke, dass der Fundamentalismus per se keine Chance hat, wenn es den Musliminnen und Muslimen gut geht. Wenn sie gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen haben, wenn sie an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen können, dies auf allen Ebenen.

Beim Verein Al-Rahman gehen Sie hier mit gutem Beispiel voran.

Wir versuchen es und sind auch nicht die einzigen. Wir fokussieren uns deshalb auf den Koran, vergleichbar mit dem Spruch «Sola scriptura». Traditionen sind eine persönliche Angelegenheit der Mitglieder, wir sind hier konfessionsneutral bzw. gehören keiner Rechtsschule an. In diesem Sinne dürfen auch Frauen das Gebet bei den Gemeinschaftsstunden in Zürich leiten. In diesem spirituellen Raum stehen Frauen und Männer gleichberechtigt da. Auch in anderen Gemeinschaften kämpfen viele Frauen für mehr Mitbestimmungsrechte.

«Es wäre schön, wenn die Schweiz hier diesen vielen Frauen wirkungsvoll mithilft, statt über Kleidungsstücke zu diskutieren.»