St.Gallen: Sarah Bünter und Arnold Mauchle neu im Parlament

INTERVIEW «Es gibt schlimmere Velostädte»: Die neuen Stadtparlamentarier Sarah Bünter und Arnold Mauchle über Vorzüge und Nachteile St.Gallens Seit Anfang Jahr sitzen Sarah Bünter (Die Mitte) und Arnold Mauchle (Grüne) im Stadtparlament. Sie teilen sich den Jahrgang und stehen für die neue Generation in der Stadtpolitik. Was treibt sie um? Was möchten sie verändern? Und warum sind sie der Stadt treu geblieben? Interview: Luca Ghiselli

Die neue Generation: Sarah Bünter und Arnold Mauchle haben beide Jahrgang 1993 und sitzen seit einigen Wochen für Die Mitte und Grüne im Parlament. Bild: Donato Caspari

Sie sind beide Zugezogene. Die eine aus Gerlikon bei Frauenfeld, der andere aus Gossau. Was hat Sie in die Stadt St.Gallen gebracht?

Sarah Bünter: Das Studium an der HSG. Weil man in Frauenfeld sich eher nach Winterthur als nach St.Gallen orientiert, wusste ich vor meinem Umzug hierher nicht viel über die Stadt. Und jetzt bleibe ich immer noch mit Überzeugung, obwohl ich mittlerweile in Zürich und Bern arbeite.

Arnold Mauchle: Gossau richtet sich da natürlich viel mehr nach St.Gallen aus. Ich besuchte in der Stadt auch die Kantonsschule. Danach wohnte ich während des Studiums an der ETH kurze Zeit in Zürich, und zog dann nach St.Gallen.

Und was hält Sie hier? Warum nicht Zürich oder Bern?

Bünter: Meine Freunde halten mich für wahnsinnig (lacht). Im Ernst: Schon der Umzug nach St.Gallen war für mich ein grosser Schritt. Die Stadt war am Anfang riesig für mich, die in einem 600-Seelen-Dorf aufgewachsen ist. Zwischen 20 und 30 ist die Zeit dann prägend, man baut sich ein Umfeld auf, lernt Leute kennen. Da stellt sich dann die Frage: Gebe ich das nochmal auf und fange von vorne an? St.Gallen hat die richtige Grösse. Ich kenne immer jemanden, wenn ich unterwegs bin. Aber auch nicht alle. Das gefällt mir.

Mauchle: Ich war während des Studiums höchstens Wochenaufenthalter in Zürich. Meine Freunde und Familie sind hier. Deshalb war es für mich immer schon St.Gallen.

Bei allen Vorteilen der Stadt. Gibt es etwas, das Ihnen hier fehlt?

Bünter: Für junge Menschen ist es hier schwierig auf dem Arbeitsmarkt. Ich arbeite in Zürich, und in meiner Branche gäbe es hier zwar auch Jobs. Allerdings nur wenige. Wir haben eine tolle Universität und bilden hochqualifizierte Fachkräfte aus. Und doch bleibt fast keiner von denen auch hier. Das ist verschenktes Humankapital.

Mauchle: Das ist sicher branchenabhängig. Davon losgelöst finde ich St.Gallen super. Natürlich gibt’s kleine Sachen, die man verbessern könnte. Aber trotzdem: Es gibt viel Kultur, viele Veranstaltungen und ein lebendiges Vereinsleben.

Frau Bünter, Sie sind in einem parteipolitischen Haushalt aufgewachsen: Mutter ehemalige CVP-Kantonsrätin, Schwester ehemalige CVP-Gemeinderätin in Frauenfeld. Da war der Weg gewissermassen vorgespurt.

Sarah Bünter. Bild: Donato Caspari

Bünter: Dass ich ein politischer Mensch bin, ist natürlich kein Zufall. Dass ich aber in Die Mitte gegangen bin, war ein langer Prozess. Auch, weil ich mir gesagt habe: Ich kann nicht einfach machen, was meine Eltern und Grosseltern gemacht haben. Sondern ich will selber davon überzeugt sein.

Herr Mauchle, wurde bei Ihnen im Elternhaus über Politik gesprochen?

Mauchle: Ja, aber politisiert wurde ich erst in der Kantonsschule. Bei mir zuhause war niemand politisch aktiv.

Frau Bünter, Sie präsidierten erst die Junge CVP und dann die Junge Mitte Schweiz. Wie haben Sie den Namenswechsel und die neue Identität erlebt?

Bünter: Für mich war das ein wichtiger Schritt. Wir haben bei Wahlen immer verloren. Es brauchte Mut, das Risiko einzugehen. Aber es hat sich gelohnt, die Mitgliederzahlen wachsen. Man kommt jetzt auch leichter mit den Leuten ins Gespräch. Das C hallte überall mit.

Machen wir doch gleich den Test: Hat sich etwas verändert in der Aussenwahrnehmung der Partei?

Mauchle: Ich ertappe mich immer noch dabei, wie ich CVP sage (lacht). Nach meiner Wahrnehmung hat sich nicht viel verändert. Es sind ja auch immer noch die gleichen Leute. Und die strategische Ausrichtung wird sich auch nicht gross verändert haben.

Bünter: Ich glaube schon, dass wir viel offener geworden sind. Vor allem die jüngere Generation. Aber es ist schon so: Man ändert sich nicht fundamental nur wegen eines neuen Namens.

Während die CVP immer nur verlor während Ihrer politisch aktiven Zeit, haben die Grünen von Arnold Mauchle immer nur zugelegt. Warum haben Sie sich für sie entschieden?

Arnold Mauchle. Bild: Donato Caspari

Mauchle: Ich bin auf dem Land aufgewachsen, rundherum alles Grün. Naturverbunden war ich immer schon, und bin dann im Studium auch in diese Richtung gegangen mit Umwelt- und Gewässerschutz. Schon damals haben mich die Grünen am meisten abgeholt, weil sie eben Klima- und Umweltschutz eine grosse Bedeutung zukommen lassen.

Sind das auch ihre persönlichen politischen Schwerpunkte für Ihre Zeit im Stadtparlament?

Mauchle: Ich finde es ideologisch wichtig, dass wir den Klimaschutz auf allen Ebenen angehen. Nehmen wir die Stadtklima-Initiativen: Sie machen nicht nur für Klima und Umwelt einen Unterschied, sondern auch für die Menschen in der Stadt.

Die Stadt St.Gallen hat sich ja selbst das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Stehen Sie hinter diesem Ziel?

Bünter: Wenn es ins Detail geht, sind wir wahrscheinlich nicht mehr überall gleicher Meinung. Aber ja: Es fängt im Kleinen an und nicht im Grossen. Und wenn die Stadt so Vorbild sein kann, kann sie viel bewirken.

Was sind Ihre Herzensthemen, die Sie ins Parlament tragen wollen?

Bünter: Mich beschäftigt der demografische Wandel und die Generationenpolitik. In der Stadt St.Gallen haben wir mit der Zeitvorsorge ein tolles Projekt. Das könnte man auch ausweiten, beispielsweise auf Jüngere. Es steckt viel Potenzial drin.

Mauchle: Klima- und Umweltpolitik gehören sicher dazu. St.Gallen ist eine sehr grüne Stadt, auch mit viel Grün rundherum. Das gilt es langfristig zu erhalten. Aber auch die Mobilität ist ein wichtiges Thema.

Dann kommen wir doch gleich dazu. Wie sind Sie zum Gesprächstermin angereist?

Bünter: Mit dem Bus.

Mauchle: Mit dem Auto, allerdings beruflich wegen Pikettdienst für den kantonalen Umwelt-Schadendienst.

Vervollständigen Sie den Satz: Der Autobahnzubringer Güterbahnhof ist...

Bünter: ...wichtig, um die Stadt vom Verkehr zu entlasten.

Mauchle: ...sicher der falsche Weg, um die bestehenden Probleme auf dieser Achse zu lösen.

Tempo 30 auf St.Gallens Hauptachsen ist...

Bünter: ...gerade mit Blick auf Blaulichtorganisationen eine riesige Herausforderung, über die zu wenig gesprochen wird.

Mauchle: ...eine gute Entscheidung sowohl für Klima als auch Verkehrssicherheit und Lärmschutz. Noch eine Bemerkung zum Blaulicht...

Bitte.

Mauchle: Das Thema wurde in umfangreichen Studien berücksichtigt und abgeklärt. Mich stört deshalb diese parteipolitische Diskussion. Es geht nicht um ein differenziertes Bild. Es geht nur um: Man ist dafür oder dagegen.

Bünter: Ich frage mich einfach, ob Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen der richtige Weg ist. Gerade, wenn man ans Gewerbe und die Logistik denkt. Es braucht mindestens flankierende Massnahmen. Mir fehlt ausserdem die gesamtheitliche Betrachtung.

Mauchle: Tempo 30 löst den Lärmschutz und hat nebenbei noch andere Effekte, die Sinn ergeben. Vielleicht sieht das dann auch das Gewerbe so, wenn es mal eingeführt ist.

Der Veloverkehr in der Stadt sollte...

Bünter: ...wie in Kopenhagen werden! Mich fasziniert die Innovation, mit der Kopenhagen entwickelt wurde. Aber es ist auch hier nicht alles schlecht. Es gibt schlimmere Städte zum Velofahren.

Mauchle: Das stimmt. Ich finde, man kommt gut voran mit dem Velo in der Stadt.

Sie haben beide Jahrgang 1993, sind also noch am Anfang ihrer politischen Laufbahn. Welche Ziele stecken Sie sich?

Mauchle: Bei mir ist’s schnell gegangen mit dem Einzug ins Parlament. Und jetzt lasse ich’s auf mich zukommen, noch ohne grosse Etappenziele.

Bünter: Ich freue mich sehr darauf, in einem Parlament zu politisieren und dabei den eigenen Wohnort mitzugestalten. Das ist eine schöne Aufgabe.

