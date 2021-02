Interview «Es geht darum, dass sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln»: Eine Fachfrau erklärt, warum sich St.Galler Jugendliche eingesperrt fühlen Die Jungen wollen ausbrechen, heisst es immer. In Zeiten von Corona geht das aber kaum. Simone Meyer von der Mobilen Jugendarbeit der Stadt St.Gallen erklärt, warum Junge dieses Bedürfnis haben und wie sie derzeit damit umgehen. Marlen Hämmerli 25.02.2021, 17.00 Uhr

Simone Meyer sagt: «Viele Jugendliche sind zäh und haben Lösungen gefunden, mit den Coronamassnahmen umzugehen. Anderen fällt es mega schwer.» Bild: Michel Canonica

Jugendliche spüren die Coronapandemie auf eine ganz besondere Art. Weil Bars und Clubs, aber auch Sport- und Freizeiteinrichtungen zu haben, können sie kaum noch was unternehmen. Dazu kommt die Regel, dass sich nur fünf Personen treffen dürfen. Einige sagen, ihr Kollegenkreis sei auseinandergebrochen, andere fühlen sich ihrer Freiheit beraubt. Warum manche Junge so fühlen, erklärt Simone Meyer von der Mobilen Jugendarbeit der Stadt St.Gallen.

Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf die Jugendlichen?

Simone Meyer: Die Jugendlichen sind in der Phase vom Erwachsenwerden. Sie wollen sich ablösen vom Elternhaus, unabhängig werden.

Es geht darum, dass sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und auch neue Freunde kennen lernen.

Die typischen Entwicklungsaufgaben, die das Jugendalter so parat hat. Und das alles ist durch die Massnahmen natürlich nur erschwert möglich.

Und was bedeutet das konkret?

Es hat bestimmt auch Einfluss auf die Psyche der Jugendlichen, auf ihr Wohlbefinden. Das kann sich auf die verschiedensten Arten zeigen. Teilweise sind auch die Ausbildungsbedingungen insofern erschwert, als dass sie beispielsweise nicht Schnuppern können oder es schwieriger ist, sich zu bewerben. Bei vielem wissen wir aber noch nicht wirklich, welche Auswirkungen die Massnahmen mit sich bringen. Und wenn ich so an meine eigene Jugend zurückdenke, hatte ich immer das Gefühl: «Wenn ich nicht raus kann am Wochenende, verpasse ich etwas.»

Mit diesem Gefühl müssen die Jugendlichen seit ziemlich einem Jahr umgehen.

Dass ein Teil ihrer Jugend verloren geht oder ihnen geklaut wird.

Woher rührt dieses Gefühl, etwas von der Jugend zu verpassen?

Die Peer-Group, also der Freundeskreis, und das Unterwegssein mit Gleichaltrigen – das ist sehr wichtig für die Jugendlichen. Sie wollen sich abgrenzen von den Eltern. Selber jemand werden, eine Persönlichkeit ausbilden. Nun sitzen sie immer wieder mit den Eltern auf engsten Raum aufeinander, was das Abgrenzen erschwert. Das Bedürfnis nach Autonomie und Unabhängigkeit ist in dieser Zeit extrem gross. Es ist schwierig, dem gerecht zu werden.

Es gibt jene, die sagen, sie würden ihrer Freiheit beraubt. Was steckt da dahinter?

Einerseits, dass sie das Gefühl haben, sie werden einem Teil ihrer Jugend beraubt. Andererseits das starke Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie. Und wenn man die ganze Zeit mit den Eltern in der Wohnung eingesperrt wird, dann kann man natürlich den Eindruck haben, seiner Freiheit beraubt zu werden. Wenn man nicht mehr selbstständig entscheiden kann, wohin man geht, mit wem man sich trifft. Dann ist die Freiheit eingeschränkt.

Zur Person Simone Meyer ist Fachmitarbeiterin der Offenen Jugendarbeit Zentrum, die zur Dienststelle Kinder Jugend und Familie gehört. Während ihrer Zeit an der Kantonsschule Trogen leitete sie unter anderem die Jungtambouren in Heiden. Später studierte die heute 29-Jährige an der Fachhochschule St.Gallen (heute Ostschweizer Fachhochschule) Soziale Arbeit. Praxisbegleitend arbeitete sie an der Wiler Sonderschule Tipiti. Seit etwas über zwei Jahren ist Meyer nun in der Offenen Jugendarbeit Zentrum der Stadt St.Gallen angestellt, gleichzeitig macht sie den Master in Sozialer Arbeit. In ihrer Freizeit tanzt sie, geht an Konzerte oder hilft beim Booking fürs Clanx oder das Jungkult-Festival. Seit zehn Jahren wohnt sie mit ihrem Freund und zwei Hunden in Rotmonten. (mha)

An der Bundesratsmedienkonferenz von Mitte Februar sagte Guy Parmelin: «Die Jungen sind zäh, die halten das durch.» Stimmt das?

Das so grundsätzlich zu sagen, ist schwierig. Man kann ja nicht von «der» Jugend reden. Das sind alles individuelle Persönlichkeiten. Und die Massnahmen haben auf alle andere Auswirkungen.

Viele sind zäh und haben Lösungen gefunden. Anderen fällt es mega schwer.

Sie fallen in ein Loch, wie sie manchmal auch selber sagen.

Für Junge mit Jahrgang bis 2001 gelten ab Montag Lockerungen. Alle über 20 Jahre können davon aber nicht profitieren.

Es gibt viele Definitionen der «Jugend». Wir reden von Leuten bis 26 Jahre. Und sicher: Auch die über 20-Jährigen haben Bedürfnisse wie die unter 20-Jährigen und finden es schade, dass sie nicht von diesen Lockerungen profitieren können. In Gesprächen mit Jugendlichen wird mir immer wieder gesagt, dass sie sich um ihre Jugend betrogen fühlen.

Und sonst ist es natürlich cool, wenn auch bis 20-Jährigen wieder teilweise an Projekten teilnehmen können. Die Winter-Skatehalle in den Olma-Hallen zum Beispiel: Wir konnten sie für Jugendliche unter 16 Jahren und jetzt auch für unter 20-Jährige öffnen. Mit der neuen Regelung gibt es wieder etwas mehr junge Menschen, die davon profitieren können. Aber ja, das war schon vorher schwierig: Je nachdem, wann du Geburtstag hast, darfst du noch mitmachen oder nicht. Das ist für die Jugendlichen manchmal schwer verständlich. Andererseits ist es klar, dass man irgendeinen Stichtag festlegen muss.

Durch diese Grenze mit dem Alter oder auch durch die Regel, dass sich nicht mehr als fünf Leute treffen dürfen, werden Gruppen gespalten. Es kommt zu Ausgrenzungen. Mit welchen Folgen?

Gerade das mit dieser Fünferregel, da haben wir ein paar Mal gehört, dass es zu Ausgrenzungen kommt. Du bist eine Gruppe von sechs, sieben Leuten und dann musst du entscheiden: «Mit welchen gehe ich jetzt raus zum Hängen oder Skaten?»

Das kann zu Streit führen in der Clique. Dazu, dass Freundschaften aufgelöst werden.

Das wiederum hat ebenfalls die verschiedensten Folgen. Manche können damit umgehen und andere finden das mega problematisch. Und eben, sie setzten vielfach nicht so die Grenze: «Du bist 17, du gehörst jetzt nicht mehr dazu.» Man ist ja nicht nur mit genau Gleichaltrigen unterwegs.

Jungs hängen auf dem Roten Platz mit Kollegen ab. Bild: Arthur Gamsa (19. Februar 2021)

Kam es schon zu Zusammenbrüchen?

Wir selbst beraten nicht. Wenn wir sehen, dass jemand Schwierigkeiten mit solch einer Situation hat, triagieren wir und verweisen an die Jugendberatung. Ich selbst habe noch keine Zusammenbrüche erlebt. Aber nur schon das Gefühl vom Ausgeschlossensein, das kennen wir auch. Man wird vielleicht gemobbt, man gehört nicht dazu. Das ist kein schönes Gefühl. Und es ist schwierig, damit umzugehen.

Was hilft da?

Man kann darüber reden, wie man sonst noch in Kontakt bleiben kann, was es noch für Möglichkeiten gibt. Social Media bietet natürlich mega viele Möglichkeiten und es ist cool, dass man miteinander chatten und telefonieren kann. Aber es ist eben doch nicht dasselbe. Und vielen fehlt auch diese Nähe. Viele haben das Bedürfnis, zusammen zu sein, sich zu sehen und hochphilosophische Gespräche zu führen. Was viel einfacher ist, wenn man sich gegenüber steht. Das fehlt.

Wie reagieren die Jugendlichen auf die Massnahmen?

Jene, die wir antreffen, akzeptieren die Massnahmen. Sie verstehen sie und probieren, sie einzuhalten. Grösstenteils. Aber manchmal verstehen sie die Massnahmen auch nicht ganz, gerade die Restaurant- und Ladenschliessungen oder eben Grenzziehungen vom Alter. Sie verstehen den Sinn dahinter nicht ganz und fragen sich jeweils: «Wieso?» Aber trotzdem wollen sie mitmachen, wollen sich daran halten und geben sich ziemlich Mühe.

Manche Gruppen sind mit aufgesetzten Hygienemasken unterwegs. Bild: Arthur Gamsa (19. Februar 2021)

Das tönt, als hätten Sie etwas anderes erwartet.

Ja, wir haben, als wir letzthin draussen waren, Gruppen gefragt: «Was würdet ihr machen, wenn ein kompletter Lockdown mit Ausgangssperre eingeführt würde?» Und die meisten haben tatsächlich gesagt: «Ja, dann bleiben wir halt daheim. Dann können wir ja nichts anderes machen.» Wir waren schon erstaunt, auch weil wir uns überlegt haben: Hätten wir auch so reagiert, als wir 17, 18, 19 Jahre alt waren? Ich weiss es nicht.

Man redet immer davon, die Jugendlichen wollen ausbrechen, Grenzen verletzen, rebellieren.

Und dann wiederum sind sie brav und wollen ein Teil dieser Gesellschaft sein. Sie sind sehr reflektiert.

Man hat auch von Jugendlichen gehört, die in Tiefgaragen ausweichen. Wie ist das in St.Gallen?

Gerade Tiefgaragen sind ein Ort, wo sie sich gerne aufhalten. Tiefgaragen, Hauseingänge, Velounterstände – Hauptsache, es ist etwas windgeschützt. Und natürlich sind sie auch gerne bei jemandem zu Hause. Wenn sie einen Kollegen oder eine Kollegin mit einer eigenen Wohnung haben, dann nutzen sie auch das. Sie nutzen wirklich alle Räume, die zugänglich und warm sind.

Man würde eigentlich meinen, die Mobile Jugendarbeit habe wegen des Lockdowns weniger zu tun. Stimmt das?

Grundsätzlich ist die Mobile Jugendarbeit von Mitte März bis Mitte November unterwegs. Aber dieses Jahr haben wir uns entschieden, auch in den Wintermonaten unterwegs zu sein. Weil wir gemerkt haben, dass im Vergleich zu anderen Wintern mehr Jugendliche draussen sind. Sogar wenn Schnee liegt, stehen sie beim Roten Platz oder sitzen dort, wo man noch sitzen kann.

Und wir haben uns gesagt: Wir wollen für sie da sein. Gerade weil sie bis Ende Februar sehr eingeschränkt sind und nicht genau wussten, was tun. Wir wollen ein offenes Ohr haben, ihre Bedürfnisse abfragen und falls erwünscht weitere Unterstützung anbieten.