Konstantin Hälg ist in der Stadt St.Gallen aufgewachsen und engagiert sich bereits seit seiner Teenagerzeit politisch. Kürzlich gab er das Präsidium der Sektion St.Gallen-Gossau nach knapp vier Jahren ab, um sich auf seine Aufgabe als Stadtparlamentarier zu konzentrieren. Daneben präsidiert der 22-Jährige auch das Jugendparlament der Kantone St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Nach der Matura am Euregio-Gymnasium in Romanshorn begann Hälg mit dem Studium an der Uni St.Gallen. Aktuell absolviert er den Bachelorstudiengang in Internationalen Beziehungen und arbeitet bei einer Softwarefirma in Zürich.



Yves Betschart ist in Bernhardzell aufgewachsen. Nach der Matura an der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen und dem Zivildienst studierte der 23-Jährige Sozialwissenschaften an der Fachhochschule St.Gallen. Seit vergangenem Sommer arbeitet er in einer Institution für Menschen mit Beeinträchtigung. Seine Freizeit verbringt Betschart am liebsten im Turnverein, wo er auch als Leiter aktiv ist. (ghi)