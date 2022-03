St.Galler Stadtrat erhofft sich viel von Pförtneranlage Liebegg

Interview «Eine Strasse hört nicht an der Gemeindegrenze auf»: Stadtrat Markus Buschor zu den Auswirkungen der Pförtneranlage Liebegg auf St.Gallen Lange Zeit war es still um die Pförtneranlage an der Teufener Strasse. Nun hat die Ausserrhoder Regierung den Kredit für die Anlage im Teufener Weiler Liebegg genehmigt. Baubeginn ist diesen Sommer. Stadtrat Markus Buschor schildert die Sicht der Stadt St.Gallen und sagt, wo weitere intelligente Dosierungsanlagen in Planung sind. Dinah Hauser 02.03.2022, 12.00 Uhr

Der Standort für die geplante Pförtneranlage vor der Liebegg. Bild: Kanton AR

Die Pförtneranlage in der Liebegg soll dereinst den Stau, der in Stosszeiten von Teufen Richtung St.Galler Stadtzentrum entsteht, wenigstens aus den Wohngebieten hinaus verlegen. Der Unterhalt der Anlage wird in einem Vertrag zwischen den beiden kantonalen Tiefbauämtern geregelt, wie vom Ausserrhoder Tiefbauamt zu erfahren ist. Stadtrat Markus Buschor erhofft sich einiges von der Pförtneranlage.

Was bedeutet die Pförtneranlage für die St.Gallen?

Markus Buschor: Der Verkehrsfluss in das St.Galler Stadtzentrum wird optimiert. Wichtig dabei ist: Mit dem Verkehrsmanagement kann zwar der Stau nicht vermieden werden, er ist dann aber nicht mehr im Siedlungsgebiet. Anwohnerinnen und Anwohner der Teufener Strasse sind so weniger Immissionen ausgesetzt.

Was bedeutet die Anlage in der Liebegg für Verkehrsteilnehmende?

Markus Buschor, Stadtrat, Direktion Planung und Bau. Bild: Tobias Garcia

Autos können nach der Pförtneranlage zügig fahren. Velos müssen nicht warten; sie werden an den stehenden Autos vorbeigeleitet und gliedern sich bei der Anlage wieder in den Verkehr ein. Derzeit ist der Velostreifen aber noch etwas knapp bemessen. Hier werden verschiedene Linienführungen sowie eine Verbreiterung geprüft. Schliesslich gibt es für die Stadtbusse der Linien 5 und 10 eine positive Nachricht: Da es im Siedlungsgebiet nicht mehr staut, kommen sie zügiger voran. Das gilt allerdings nicht für die Postautolinie 180. Der Bus fährt mit dem Autoverkehr mit.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden?

Die Strassen hören nicht an der Gemeindegrenze auf. Deswegen war die Stadt schon seit Jahren mit den Kantonen im Gespräch. Entsprechend sind alle daran interessiert, dass der Verkehr fliesst.

Welche Schritte seitens der Stadt sind noch ausstehend, damit die Anlage definitiv kommt?

Da die Anlage auf Ausserrhoder Gebiet steht, macht der Kanton demnächst die Auflage. Die Stadt kommt erst bei der definitiven Umsetzung ins Spiel. Stadt und Kanton St.Gallen beteiligen sich hier mit je 500'000 Franken, die Gemeinde Teufen mit 290'000 Franken und der Kanton Appenzell Ausserrhoden mit 1,2 Millionen Franken. Der Bund soll ebenfalls 400'000 Franken beisteuern.

Das städtische Strassennetz ist zu Stosszeiten überlastet. Könnten weitere Pförtneranlagen Abhilfe schaffen?

Das Verkehrsnetz ist ein Gesamtsystem. Ein einzelner Eingriff kann daher weitreichende Folgen haben. Deswegen ist eine ganze Reihe an Massnahmen in Planung. So ist geplant, Lichtsignalanlagen an Knotenpunkten mit einer intelligenten Steuerung aufzurüsten. Für die Knoten in Winkeln, bei der Kreuzbleiche, im Zentrum Ost sowie im Neudorf sind Verfahren am Laufen. Dies ist auch der Fall für Anlagen an den beiden Knoten Zürcher Strasse/Gaisbergstrasse sowie bei der Rehetobelstrasse. In Planung sind zudem Anlagen an der Rorschacherstrasse Knoten Zil und an der Langgasse im Heiligkreuz. Auch hier gilt der Grundsatz: das Verkehrsaufkommen auf dem bestehenden Strassennetz möglichst optimal zu verteilen und Stau aus den Siedlungsgebieten auszulagern.