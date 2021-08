St.Gallen würde afghanische Flüchtlinge aufnehmen

Interview «Eine humanitäre Katastrophe zeichnet sich ab»: St.Galler Stadtrat im Clinch mit dem Bund um die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge Sozialdemokraten und Grüne der Stadt St.Gallen fordern die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge. Jetzt äussert sich der Stadtrat dazu. Er will Flüchtlinge aufnehmen. Doch beim Bund, der für das Asylwesen zuständig ist, läuft der St.Galler Stadtrat vorerst auf – nicht zum ersten Mal. Sandro Büchler 25.08.2021, 05.00 Uhr

Vergangenen Samstag demonstrierten rund 500 Personen, darunter viele Exil-Afghaninnen und -Afghanen, in der St.Galler Innenstadt. Bild: Raphael Rohner (21. August 2021)

Die Situation in Afghanistan bleibt auch knapp zwei Wochen nach der Machtergreifung der Taliban angespannt. Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit, blickt mit Sorge auf das kriegsgebeutelte Land und erläutert die Haltung der Stadt zur geforderten Aufnahme von Flüchtlingen.

Afghanistan versinkt im Chaos. Viele Menschen wollen vor den Taliban flüchten, hängen sich an startende Flugzeuge.

Sonja Lüthi: Ich bin persönlich – wie auch der gesamte Stadtrat – tief betroffen von den erschütternden Bildern, die uns aus Afghanistan erreichen. Eine humanitäre Katastrophe zeichnet sich ab. Die politische und gesellschaftliche Entwicklung sowie die bisherigen Hilfsmassnahmen der Völkergemeinschaft machen wenig Hoffnung auf eine Entspannung der Situation in Afghanistan.

Vergangene Woche wurden Forderungen von links laut, wonach der Stadtrat handeln und beim Bund auf die Aufnahme afghanischer Geflüchteter pochen müsse. Wie steht der Stadtrat zu den Forderungen von SP und Grünen?

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: Tobias Garcia

Der Stadtrat unterstützt die Forderung. Es kann nicht sein, dass wir wegschauen, wenn eine Zivilgesellschaft unter ein Regime gerät, das fundamentale Menschenrechte missachtet. Der Stadtrat fühlt sich in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern.

Die Ereignisse wiederholen sich: Bereits bei der Frage der Aufnahme von Geflüchteten aus den Lagern auf den griechischen Inseln – und noch vor dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria – hat der Stadtrat deutlich gemacht, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Dass die Lage in Afghanistan auch hier bewegt, sah man am Samstag: 500 Personen demonstrierten in der St.Galler Innenstadt und forderten rasche Hilfe. Welchen Beitrag dazu kann die Stadt leisten?

Der Stadtrat ist auf verschiedenen Ebenen aktiv, sowohl im Rahmen der Städteinitiative Sozialpolitik als auch in der Allianz «Städte und Gemeinden für die Aufnahme von Flüchtlingen». Letztere hat sich bereit erklärt, über die bestehenden Verpflichtungen hinaus zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen, damit die Schweiz angesichts der humanitären Notsituation mehr Menschen Zuflucht gewähren kann.

Gegen 500 Personen zogen am späten Samstagnachmittag beim Friedensmarsch für Afghanistan durch die St.Galler Innenstadt. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Der Start zur Kundgebung für Frieden, Menschen- und Frauenrechte auf dem Bohl Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Im Demonstrationszug waren viele afghanische Fahnen zu sehen. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Die Demo in der Multergasse. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Eine der Forderungen des Friedensmarsches für Afghanistan. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) In Landestracht und mit den afghanischen Farben auf den Backen. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Mit der afghanischen Fahne in der Marktgasse unterwegs. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Das Vadian-Denkmal in einem Meer für St.Gallen eher ungewohnter Fahnen. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Ein nachdenklicher Teilnehmer am Friedensmarsch für Afghanistan. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021) Am Rand der Kundgebung wird einer von seinen Gefühlen übermannt. Viele Exil-Afghaninnen und Exil-Afghanen bangen derzeit um Angehörige im von den Taliban übernommenen Heimatland. Bild: Raphael Rohner (21.8.2021)

Die teilnehmenden Städte und Gemeinden sehen sich in der Tradition, humanitäre Hilfe zu leisten und Flüchtlinge als Teil der Gesellschaft zu integrieren. Zudem prüft der Stadtrat, mit Unterstützungsgeldern vor Ort einen Beitrag zu leisten.

Nach dem Brand in Moria vergangenen September wurden ähnliche Forderungen laut. Damals setzte sich der Stadtrat gemeinsam mit der Städteinitiative Sozialpolitik für die Aufnahme Geflüchteter ein. Doch der Bund blockte ab.

An der rechtlichen und faktischen Situation hat sich seither nichts geändert: Der Bund ist für die Ausgestaltung des Asylwesens zuständig. Er ist für den Empfang von Asylsuchenden und das Verfahren verantwortlich. Die migrationsrechtliche Zuständigkeit der Städte und Gemeinden umfasst die Begleitung der geflüchteten Menschen und deren Integration im Alltag sowie – später – die wirtschaftliche Integration.

Wie will sich der St.Galler Stadtrat beim Bundesrat Gehör verschaffen?

Es ist nach Ansicht des Stadtrats zielführend, gegenüber dem Bund über den Städteverband, die Städteinitiative Sozialpolitik sowie im Rahmen der Allianz die Haltung des Stadtrats und das Angebot für die Aufnahme von Flüchtlingen einzubringen. Dies wurde wiederholt gemacht. Bundesrätin Keller-Sutter hat Kenntnis der Position der Allianz.

Im April sagten Sie, der Bund blocke jegliche Initiative der Städte zur Aufnahme von Flüchtlingen. Nun müsse sich der Bund bewegen. Wie hat der Stadtrat auf die abblockende Haltung seitens des Bundesrates in den vergangenen Monaten reagiert?

Das Engagement der Allianz hält an. Die beteiligten Städte und Gemeinden lassen nicht nach, der humanitären Verantwortung unseres Gemeinwesens Geltung zu verschaffen.

Wenn St.Gallen von heute auf morgen Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen könnte, wo würde die Stadt diese unterbringen?

Denkbar sind kurzfristig angemietete Wohnungen sowie – wie in der jüngeren Vergangenheit – Gruppenunterkünfte. Die kurzfristige Aufnahme von zahlreichen Geflüchteten würde bedeuten, die Zivilschutzanlagen zu öffnen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine geordnete Integration. Das setzt voraus, dass wir vorgängig wissen, was für Personen wir aufnehmen müssen. Alte oder beeinträchtigte Menschen stellen andere Anforderungen als Minderjährige oder Familien.

Mit etwas Vorlauf können wir gezielt Wohnraum anmieten und ein Betreuungsnetz aufbauen. Wir brauchen nämlich nicht nur Wohnraum, sondern auch Personal, das die Menschen in die hiesige Kultur begleitet. Es braucht zudem Lehrpersonen, medizinisches Personal, Arbeitgeber. Kurz: Es braucht ein Hilfsnetz, das mittel- und langfristig die Integration in unsere Gesellschaft ermöglicht.

Eine erfolgreiche Integration kostet.

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass die Aufnahme von Flüchtlingen hohe Kosten verursacht. Nicht nur in der direkten Existenzsicherung, sondern auch im Schul- und Gesundheitswesen zum Beispiel kommen erhebliche Kosten auf uns zu. Die Stadt muss sich klar sein, dass diese nur teilweise und für eine beschränkte Zeit vom Bund refinanziert werden. Gelingt bis dann die wirtschaftliche Integration nicht, bezahlt das Gemeinwesen: Ein humanitärer Akt ist nie gratis zu haben.

Das Interview wurde schriftlich geführt.