INTERVIEW «Ein Stadtrat ist kein Selbstdarsteller»: Warum der Rorschacher Stadtrat Ronnie Ambauen in die Verwaltung wechselt Ronnie Ambauen (FDP) tauscht sein Amt im Stadtrat gegen den Job als Leiter Bau und Stadtentwickler von Rorschach. Im Interview blickt er auf seine zwölfjährige Tätigkeit in der Exekutive zurück.

Jolanda Riedener 21.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ronnie Ambauens Tagen im Rorschacher Rathaus sind gezählt: Im Januar wird der Stadtrat Leiter Bau und Stadtentwicklung. Bild: Benjamin Manser (Rorschach, 15.12.2020)

Nach einem knappen Jahr wechseln Sie als Stadtplaner von Romanshorn nach Rorschach. Warum?

Ronnie Ambauen: Die Möglichkeit hat sich ergeben. Die Stadt Romanshorn und die Region Oberthurgau bieten ein gutes personelles Umfeld mit spannenden Aufgaben. Rorschach ist jedoch eine Herzensangelegenheit und meine Heimatstadt.

Dafür mussten Sie trotz Ihrer Wiederwahl für die kommende Legislatur als Stadtrat zurücktreten.

Die Vakanz in Rorschach hat sich erst nach den Erneuerungswahlen aufgetan.

Bringt die berufliche Veränderung Entlastung?

Nein, es bringt eine Konzentration auf die Aufgabe als Stadtplaner.

Hatte Ihr Wahlresultat die Entscheidung mitbeeinflusst? Sie erreichten bei den vergangenen Erneuerungswahlen etwas weniger Stimmen als Ihre Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat.

Nein, überhaupt nicht.

Bedauern Sie den Rücktritt als Stadtrat?

Nichts ist stetiger als der Wandel, vor allem in der aktuellen Zeit. Unsere Stadtgesellschaft hat es in den letzten Jahren geschafft, den Wandel Rorschachs und der Region aktiv zu gestalten. Ich werde mit Freude auf die Zeit im Stadtrat zurückblicken.

Was verstehen Sie unter Stadtgesellschaft?

Damit sind alle Personen gemeint, die im Stadtraum wohnen, auch wenn sie zum Beispiel nicht abstimmen dürfen. Der Begriff umfasst Leute, welche die Stadt prägen – auch über ihre politisch-administrativen Grenzen hinaus.

Wie haben Sie diesen Wandel, den Sie ansprechen, während ihrer zwölfjährigen Amtsdauer erlebt?

Auf die Stadtflucht in den 1980er-Jahren folgte um 2000 eine depressive Stimmung. Das letzte Jahrhundert war davon geprägt, dass die gesellschaftlichen Umwälzungen schneller passieren als sich unsere gebaute Umwelt anpassen kann. Es freut mich, dass es die Stadt geschafft hat, den Wandel aktiv anzugehen und diesen zu gestalten. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung hat sich aus meiner Sicht positiv verändert.

Wie wird sich Rorschach in den nächsten Jahren baulich verändern?

Die Verlagerung der Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Deindustrialisierung flacht ab. Das Bedürfnis nach Mobilität nimmt zu, aber auch der Strukturwandel im Detailhandel wird durch die Digitalisierung noch verschärft: Die Funktion der Innenstädte wird weiter infrage gestellt. Was bleibt, ist das Wohnen – aber auch da sind die gesellschaftlichen Veränderungen schneller als die Wohnbauproduktion. Ich denke, bei all diesen Herausforderungen ist es wichtig, das richtige Mass an Veränderungsbereitschaft und Qualität für Rorschach und die Region zu finden.

Baulich hinkt die Entwicklung in der Stadt also immer hinterher. Macht es denn Sinn, in den nächsten Jahren nochmals 500 neue Mietwohnungen zu bauen?

Weil der Raum in der Stadt begrenzt ist, können mittelständische Unternehmen nicht mehr wachsen. Sie ziehen an die Peripherie. Es ist naheliegend, dass auf den leerstehenden Arealen Wohnungen entstehen, auch aus finanzieller Sicht. Hier ist es Aufgabe der Stadtentwicklung, Investoren zu gewinnen, die auch Bereitschaft zeigen für etwas Neues, Gewagtes.

Gelingt das?

Aus rechtlicher Sicht kann die Stadt kaum mitreden. Gewisse Veränderungen zeichnen sich aber ab, bei der Feldmühle zum Beispiel. Dann muss die Stadt zügig reagieren, Geld in die Hand nehmen und Rahmenbedingungen festlegen.

Zur Person Ronnie Ambauen, abtretender Stadtrat Rorschach 2008 ist Ronnie Ambauen für die FDP in den Stadtrat von Rorschach gewählt worden. Derzeit amtet er auch als Vize-Stadtpräsident und ist Mitglied der Umweltfreisinnigen UFS. Der 43-jährige Architekt hat einen Master in Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung. Per Ende Jahr tritt er nach zwölf Jahren als Stadtrat zurück und wird Leiter Bau und Stadtentwicklung der Stadt Rorschach. Ambauen ist in einer festen Partnerschaft und Vater einer gemeinsamen Tochter.

Welche Projekte waren Ihnen als Stadtrat besonders wichtig?

Ich wollte die Stadt und die Region nachhaltiger, vielfältiger aber auch wirtschaftlicher machen. Ich denke, das ist uns in den letzten Jahren gemeinsam gelungen und wünsche mir, dass wir diesen Weg weitergehen.

Und konkret?

Ich möchte nichts besonders herausheben, da waren viele Projekte die dazu beigetragen haben



Als Stadtrat sind Sie eher unscheinbar und wenig kommunikativ in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Ein Stadtrat ist kein Selbstdarsteller. Eine Exekutive ist auch kein Parlament. Es gilt das Kollegialitätsprinzip und die Meinungsbildung findet im Gremium statt. Über Projekte und Beschlüsse zu kommunizieren, obliegt dem Stadtpräsidenten oder dem Schulpräsidenten.

Woher kommt Ihre Verbundenheit zu Rorschach?

Lokalpolitik bindet einen stark an den Ort.

Ist ihre politische Karriere mit dem Rückzug aus dem Stadtrat vorbei?

Ich habe mein politisches Engagement nie als Karriere betrachtet, sondern als Dienst an der Gemeinschaft und Demokratie. Ich engagiere mich aus Interesse an gesellschaftlichen und städtebaulichen Fragen und versuche dabei, gemeinsam mit anderen, nachhaltige Lösungen zu finden .

Dass Sie erneut als National- oder Kantonsrat kandidieren, ist aber nicht ausgeschlossen?

Ausgeschlossen nicht. Es wird aber nicht gerne gesehen, wenn man Teil der Verwaltung ist. Ich sehe mein Engagement eher ausserhalb des Politbetriebs.

Und wenn sich in acht Jahren wieder eine Vakanz im Stadtpräsidium ergeben würde, könnten Sie sich eine Kandidatur vorstellen?

Dazu kann ich weder Ja noch Nein sagen. Das müsste sich aus dem Moment ergeben.