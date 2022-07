INTERVIEW «Ein Festival zu veranstalten, ist ein Hochrisikogeschäft»: Open-Air-Chef Christof Huber über kurze Nächte, Schlamm-Skifahrer und musikalische Glücksfälle Das 44. Open Air St.Gallen startete wegen Sturmböen und Absagen mit bangen Stunden. Und endet trotz Coronaloch mit einem positiven Blick in die Zukunft, wie der Festivaldirektor im Bilanzinterview sagt. Noemi Heule und Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 03.07.2022, 17.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Übermüdet, aber glücklich: Nach dem Festival zieht Open-Air-Chef Christof Huber eine positive Bilanz. Bild: Reto Martin

Wie viel Schlaf gab es für Sie an diesem Open-Air-Wochenende?

Christof Huber: Im Durchschnitt vielleicht dreieinhalb bis vier pro Nacht.

Was hat Ihnen denn den Schlaf geraubt?

Ich bin spät ins Bett gekommen und dann hat mich meine kleine Tochter geweckt.

Der Job hat Sie nicht wach gehalten?

Der Kopf rotiert natürlich. Es ist herausfordernd, der Druck ist gross. Es kann ja auch nachts etwas passieren. Entsprechend bleibt das Handy an, man ist auf Standby. Es geht letztlich um das Wohl und die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher in unserer Verantwortung.

Gerade am Donnerstagabend dürften es bange Stunden gewesen sein, als pünktlich zum Konzertauftakt von Mando Diao der Wolkenbruch einsetzte.

Das Wetter kann extrem werden und wir beobachten die Lage jeweils genau. Als die Sturmwarnung am Donnerstag einging, war der Druck gross. Das ist ein Knoten im Bauch und man hofft einfach, dass es gut geht.

So glimpflich wie hier ging es nicht überall aus.

Ich habe Festivalkollegen in Frankreich, die evakuieren mussten. Die Topografie des Sittertobels hat auch schwierige Aspekte, sie schützt uns aber auch vor dem Wind.

Gab es den Befürchtungen, dass es hier so weit kommen könnte wie in Frankreich?

Ein Festival zu veranstalten, ist ein Hochrisikogeschäft. Täglich sind 30'000 Menschen unterwegs. Wir können nicht alle steuern, und wir können auch nicht die Skipiste absperren. Aber wenn es Notfälle gibt, sind wir gut organisiert und tauschen uns auch mit den Behörden laufend aus. Das Risiko ist aber nie Null.

Stichwort Skipiste: Am Wochenende ist ein Video eines Schlamm-Skifahrers aufgetaucht, der den Hang runterbrettert und in einem Pavillon landet. Wo hört der Spass für Sie auf?

Wir möchten unseren Besucherinnen und Besuchern möglichst viel Freiheiten lassen. Wenn irgendwo ein paar Ski versteckt sind, ist das schwierig. Die einen spielen Pingpong, andere werfen Frisbees – und wieder andere fahren Ski. Hätte das jemand von uns gesehen, wir hätten interveniert. Ohne Eigenverantwortung geht es aber nicht, und daran können wir als Veranstalter nur immer wieder appellieren. Das klappt auch ganz gut.

Woran machen Sie das fest?

Nach meinem Empfinden hat sich sehr viel im Bewusstsein getan. Wir hatten das ganze Wochenende über deutlich weniger Patienten im Sanitätszelt als noch 2019, obwohl das Festival ausverkauft war und das Gelände zwischenzeitlich unwegsam war. Dass es in einer Zeltstadt mit 30'000 Leuten und Partystimmung kleine Zwischenfälle gibt, ist nicht zu vermeiden. Insgesamt war es aber ein sehr friedliches Festival.

Auch beim Booking gab es dieses Jahr Herausforderungen. Mit Sam Fender und Von Wegen Lisbeth haben zwei Acts krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Wie schwierig ist es da, einen Ersatz aus dem Hut zu zaubern?

Nicht einfach. Wir haben keine Ersatzbank, die wir einfach einwechseln können. Jeder Künstler hat einen eigenen Charakter, es gibt ein Gagengefüge und so weiter. Wir haben versucht, in unserem Netzwerk möglichst schnell Ideen zu sammeln. Beim Ersatz für Von Wegen Lisbeth fiel schnell der Name Faber. Er spielte in Montreux, packte nach dem Auftritt alles zusammen und fuhr mit dem Bus hierhin. Ein Glücksfall! Und ich hoffe einfach, dass Sam Fender und Von Wegen Lisbeth nächstes Jahr kommen.

Logistisch war es ebenfalls kein einfaches Jahr. Man rechnete mit Lieferengpässen. Wie ging das aus?

Gut zum Schluss. In der Bauphase hatten wir beim Zelt- und Gerüstbau Verzögerungen. Lieferanten konnten nicht so schnell bauen, wie wir das geplant hatten und mussten dann sogar selbst anpacken. Es war eine Punktlandung, die Kraft gekostet hat.

Apropos Verzögerungen: Die gab es auch beim Einlass auf das Gelände und auf dem Heimweg. Braucht es den abgeschafften Eingang West nicht doch?

Diese Frage taucht immer wieder auf. Wir hatten ausverkaufte Festivals mit Eingang West, und zu Beginn war das mit dem Wartebereich immer sehr gefragt. Aber ab Freitag war das eine verwaiste Landschaft und alle nahmen den Haupteingang. Und dafür haben wir eine Infrastruktur gebaut über die ganze Wiese bis fast nach Winkeln. Deshalb sind wir zum Regime mit einem Eingang zurückgekehrt.

Und die Warteschlangen?

Ein Grund war die Baustelle auf der Zürcher Strasse. Wenn wir aber den Freitag anschauen, als Zehntausende gleichzeitig aufs Gelände kamen, sobald der Regen aufgehört hatte, muss man einfach sagen: Das hat noch nie funktioniert. Und wir können unser Bestmögliches machen, aber ein Gelände mit 20'000 Leuten innert weniger Stunden zu füllen, das ist nicht machbar.

Im Vorfeld sprachen Sie von einem Coronaloch von mehreren 100'000 Franken. Wie gross ist es nach dieser ausverkauften Ausgabe?

Nach diesem guten Festival werden wir sicher in der Lage sein, einen Teil der Covid-Kredite zurückzuzahlen. Das ist wichtig, damit wir den Neustart in Angriff nehmen und nach vorn auf die nächste Ausgabe schauen können.

Nach der Corona-Zwangspause war das Festival ein Selbstläufer; die Vorfreude war riesig, der Vorverkauf dauerte drei Jahre.

Es war trotz aller Vorfreude keinesfalls ein Selbstläufer. Ein Blick auf die Schweizer Festivallandschaft zeigt: Nur das Paléo-Festival und St.Gallen sind ausverkauft. In Deutschland wurden gar Festivals wegen mangelnden Verkäufen abgesagt. Das Programm kam gut an und wir konnten das Publikum zum Teil verjüngen. Wenn 15 bis 20 Prozent das Festival zum ersten Mal besuchen, ist das enorm wichtig für die Zukunft. Die Messlatte für das kommende Festival ist aber sicher hoch: Können wir wieder einen solchen Mix erreichen?

Bereits morgen beginnt der Vorverkauf. Wann kann man mit ersten Namen rechnen?

Die Planung läuft seit Monaten und wir versuchen, das Programm im November anzukünden, oder rund 80 Prozent davon.

Am Sonntagabend wird also nicht wie in anderen Jahren der nächste Headliner bekannt gegeben?

Nein.

In diesem Jahr sind 40 Prozent der Acts ganz oder teilweise weiblich. Insbesondere auf den grossen Bühnen gibt es aber noch Luft nach oben. Wie sieht es nächstes Jahr aus?

Das steht dick in unserer Agenda. Auf der Intro-Bühne etwa, die Newcomern eine Plattform bietet, sind wir längst da. Im Bereich Rock ist es im Gegensatz zum Pop allerdings nicht einfach, genügend Frauen zu finden. Die Künstlerinnen sind viel beschäftigt; haben nebenbei Filmprojekte, Modelinien und sind deshalb nur während eines kurzen Zeitfensters auf Tour. Das ist keine Entschuldigung, aber eine Herausforderung.

Im Publikum machen die Frauen bereits über 50 Prozent aus.

Das war bereits 2018 und 2019 so. In diesem Jahr sehe ich ein sehr junges und ein sehr gemischtes Publikum. Es heisst immer, wir seien ein altes Festival, umso mehr wollen wir die Jungen für das Festival gewinnen. Ich glaube, das gelingt uns.

Was war eigentlich Ihr persönliches Highlight?

Es ist schwierig, eine einzelne Band herauszuheben, aber es war schön zu sehen, wie viel Einsatz dieses Team füreinander gibt. Es war kein Selbstläufer, es war eine Herausforderung. Kurz: Wir haben es einfach gemeinsam gerissen.

Und musikalisch?

Ich fand Joy Crooks sehr gut und Giant Rooks fantastisch - diese Band wird noch grösser werden, genauso Provinz. AnnenMayKantereit ist heute der Headliner, Provinz wird es morgen sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen