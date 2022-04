Die St.Galler Stadtpräsidentin über die Krawalle vor einem Jahr

Interview «Die Osterkrawalle waren der Höhepunkt des Unmuts während der Pandemie»: Die St.Galler Stadtpräsidentin blickt ein Jahr danach zurück auf unruhige Nächte Im Interview berichtet die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa von nachdenklichen Stunden, Beweggründen der Unruhestifter und darüber, was die Krawallnächte in ihr ausgelöst haben. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa auf dem Roten Platz: Was bleibt ein Jahr nach den Krawallen? Bild: Ralph Ribi (28. März 2022)

Ein Jahr nach den St.Galler Osterkrawallen steht Stadtpräsidentin Maria Pappa wieder auf dem Roten Platz. Dorthin kam sie am 2. April 2021, nachdem für diesen Abend in den sozialen Medien zum zweiten Mal in Folge zu Gewalt aufgerufen worden war. Pappa wollte sich vor Ort ein Bild machen und sprach mit Jugendlichen. Später eskalierte die Situation: Velos und Container wurden in Brand gesteckt, Unruhestifte lieferten sich mit der Polizei Strassenschlachten, Molotowcocktails flogen.

Wenn Sie an die Osterkrawalle vor einem Jahr denken, welches Bild hat sich Ihnen besonders eingeprägt?

Maria Pappa: Von dem Abend sind mir viele Bilder geblieben. Als ich zu Beginn mit den jungen Menschen gesprochen habe, war es ruhig und friedlich. Dann wurde es langsam lebendiger und immer mehr Leute strömten zum Roten Platz. Es lag etwas in der Luft. Mir kam das vor wie in einem Film, in dem man spürt, jetzt könnte etwas passieren. Als dann die Beleidigungen gegenüber der Polizei und später die Gewalt begannen, zog ich mich zurück und verfolgte das Geschehen auf dem Kornhausplatz aus dem Rathaus.

Was beobachteten Sie?

Von oben bot sich mir ein anderer Blick als auf den Bildern, die dann später im Internet und in den Zeitungen zu sehen waren. Dort wirkte es wie eine grosse Masse von Gewalttätigen. Von oben herab sah ich aber eher eine kleinere Gruppe, die gegen die Polizei zündelte. Dahinter standen sehr viele, die nur fotografierten und filmten – und sich nicht aktiv an der Gewaltorgie beteiligten. Die Menschen wirkten wie Ameisen, die auseinanderstoben, wenn die Polizei mit Tränengas reagierte. Es war eine Art Katz-und-Maus-Spiel.

Die Krawalle am Karfreitag, 2. April 2021, konzentrierten sich auf den Kornhausplatz beim St.Galler Hauptbahnhof und dem Rathaus. Bild: Sandro Büchler (2. April 2021)

Mit welchen Gefühlen gingen Sie nach diesen Szenen nach Hause?

Sehr nachdenklich. Ich fragte mich, ob man etwas anders hätte machen können. An diesem Abend war ich zum Roten Platz gekommen, um mir selbst ein Bild machen zu können und mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Ich wollte erfahren, weshalb sie gekommen sind, ob sie am Freitag zuvor auch in der Altstadt anwesend waren und wie sie die Geschehnisse in jener Nacht erlebt hatten. Es stand ja der Vorwurf im Raum, sie hätten nur deswegen so massiv reagiert, weil die Polizei am Freitag davor überreagiert und zu hart durchgegriffen habe.

Welchen Eindruck haben Sie von der Polizeiarbeit am Karfreitag, also an der zweiten Krawallnacht, erhalten?

Die Polizei hat in einem ersten Schritt den Dialog gesucht, zu deeskalieren versucht. Als die Stimmung dann gehässig und die Polizeikräfte angegriffen wurden, hat sie reagiert. Aber auch hier: Die Polizei hat die Jugendlichen nicht eingekesselt, sondern immer noch Raum gegeben. Von dem, was ich gesehen habe, war die Arbeit der Polizei in dem Rahmen verhältnismässig und korrekt.

Wie beurteilen Sie die Osterkrawalle mit einem Jahr Distanz?

Für mich waren sie der Höhepunkt der Pandemie. Der Lockdown, die Schutzmassnahmen mit den vielen Diskussionen, was nun angemessen ist und was nicht – all das war ja überhaupt nicht alltäglich. Das hatte anfangs gar etwas Surreales. Als nach den zwischenzeitlichen Lockerungen im Sommer das Ganze im Herbst von neuem losging, wurde ein gewisser Unmut spürbar. Viele Menschen wussten nicht, wie sie die spezielle Situation einordnen sollten. Sie begannen ungeduldig zu werden, darunter auch junge Menschen. Die Stimmung wurde immer mehr gereizter und ist langsam eskaliert.

Sie haben damals mit Jugendlichen auf dem Roten Platz gesprochen. Das hat Ihnen viel Sympathiepunkte eingetragen und einen Medienrummel speziell auch um Ihre Person ausgelöst. Welche Erkenntnisse zogen Sie aus den Gesprächen vor Ort?

Die Gründe, weshalb sie sich auf dem Roten Platz getroffen haben, waren sehr unterschiedlich: Die einen sagten, ihnen sei langweilig, sie wollen endlich wieder einmal eine grosse Party erleben. Andere klagten, dass sie sich eingeengt fühlten und beispielsweise ihren 18. Geburtstag hätten allein feiern müssen. Ich spürte auch viel Unsicherheit, ich wurde gefragt, ob Corona wirklich so gefährlich sei und welche Schutzmassnahmen wirklich etwas bringen. Einige erzählten mir vom Stress zu Hause und bei der Arbeit. Andere, dass sie einen Teil ihres Lebens verlieren würden – das Gefühl, wegen der Pandemie zu kurz zu kommen.

Was antworteten Sie?

Ich fragte zurück, ob es wirklich dermassen schwierig sei, wenn wir uns wegen der Pandemie eine Weile einschränken und so viele Menschen schützen können. Zumal wir in einem Land leben, das die Massnahmen noch recht grosszügig definiert hatte. Ich fand, das Alter sei kein Kriterium, ob man mehr oder weniger von den Restriktionen betroffen sei. Doch die subjektive Wahrnehmung der Jugendlichen war anders. Es war eine grosse Unzufriedenheit mit vielen Facetten auszumachen. Für mich persönlich waren diese Gespräche sehr wertvoll. Ich konnte mir so ein gutes Bild von der Lage machen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa spricht an Karfreitag 2021 auf den Roten Platz mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bild: Michel Canonica (2. April 2021)

Was waren das für Jugendliche, mit denen Sie gesprochen haben?

Vorweg, es waren nicht nur Jugendliche, sondern auch viele junge Erwachsene unter den Anwesenden. Es waren verschiedene Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Auch sehr junge Frauen, denen es mehr darum ging, sich zu zeigen, dabei zu sein, wenn etwas in der Stadt läuft. Man hat gemerkt, viele wollten Action. Einige, mit denen ich gesprochen habe, waren zum ersten Mal in St.Gallen, wollten endlich eine Party geniessen. Als dann die Scharmützel begannen, fanden sie sich in einer Chaossituation wieder, in der für etliche unklar war, was gerade geschieht. Trotzdem blieben sie und fanden es spannend mitzuerleben, was abläuft, Handyfilme aufzunehmen und Fotos zu schiessen.

Die juristische Aufarbeitung ist zu grossen Teilen abgeschlossen. Diejenigen, die zu den Krawallen angestachelt haben, konnten jedoch nicht identifiziert werden. Ist das störend?

Klar ist es auf der einen Seite störend. Diese Personen haben zu Gewalt aufgerufen und damit eine Masse erreicht. Das ist nicht okay. Auf der anderen Seite: Immerhin wurde ein Grossteil derer, die Gewalt ausgeübt und Schäden verursacht haben, gefasst und bestraft.

Über 100'000 Franken Sachschaden entstand in der St.Galler Innenstadt an den beiden Krawallnächten am 26. März und am 2. April 2021. Bild: Michel Canonica (2. April 2021)

Schnell kam die Forderung auf, Jugendliche bräuchten mehr Freiräume.

Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass es zu den Osterkrawallen gekommen ist, weil es generell zu wenig Freiräume gibt. Die Krawalle setze ich vielmehr in Verbindung mit den Restriktionen aufgrund der Pandemie. Denn Jugendliche haben in normalen Verhältnissen sehr wohl ihre Freiräume. Die Jugendlichen haben in unserer Stadt viele Orte, wo sie sich aufhalten können. Die einen sprechen dabei auf Jugendtreffs wie das Flon oder den Talhof an, andere treffen sich mit Gleichgesinnten lieber auf Drei Weieren, in den Wäldern um St.Gallen oder sonst an selbstgewählten Ecken der Stadt. Leider führt das oft zu viel Abfall, aber das ist ein anderes, generelles Gesellschaftsphänomen. Ich will sagen: Wir leben nicht in einem restriktiven Land, in dem die Polizei speziell Jugendliche aufsucht, und sie grundlos wegweist.

Wie geht es der St.Galler Jugend heute?

Die Situation hat sich beruhigt. Dass Discos und Restaurants wieder offen, Treffen ohne Personenbeschränkung wieder möglich sind und nun alle Schutzmassnahmen wegfallen, hat zu einer allgemeinen Entlastung geführt. Der Druck ist weggefallen. Zu Hause und am Arbeitsplatz ist wieder eine gewisse Normalität eingekehrt. Das kommt auch der Jugend zu Gute. Diejenigen, die nicht wussten, ob sie eine Lehrstelle finden werden, haben wieder bessere Zukunftsaussichten. Auch die Wirtschaft funktioniert gut.

Nach zwei Krawallnächten und angesichts eines neuen Gewaltaufrufs führte die Polizei am Ostersonntag 2021 rigorose Kontrollen durch und wies 650 Personen weg. Kontrolliert wurde etwa am Hauptbahnhof St.Gallen. Bild: Sandro Büchler (4. April 2021)

Viel diskutiert wurden auch die 650 Wegweisungen am Ostersonntag. Würde der Stadtrat rückblickend wieder genau gleich vorgehen oder wurden auch Fehler gemacht?

Als die Behörden am Ostersamstag vom erneuten Gewaltaufruf erfahren haben, musste reagiert werden. Denn ein dritter solcher Exzess wäre fatal gewesen. Eine Massnahme war also nötig, um die Gewaltspirale zu durchbrechen. Einzelne Unruhestifter bei einer solchen Masse herauszuholen, wird schwierig. Deshalb entschieden wir uns für Wegweisungen und kündigten dies breit an.

Es kamen trotzdem Hunderte.

Dass trotz der Warnung so viele Jugendliche und junge Erwachsene an einem Sonntagabend – notabene am Ostersonntag – nach St.Gallen kamen, war speziell. Die Idee der Polizei war anfangs, die jungen Menschen zu fragen, was sie vorhaben und wohin sie gehen wollen. Aber bei einer solchen Menschenmenge kann man nicht anfangen, mit jedem einzelnen zu diskutieren. Für Unbeteiligte, die unter Umständen von der Warnung, nicht nach St.Gallen zu kommen, nichts gehört hatten, wirkte die Kontrolle sicherlich sehr massiv. Deshalb haben wir tags darauf reagiert. Wenn sich jemand zu Unrecht weggewiesen fühlte, konnte er oder sie sich auf einfachem Wege melden.

Die Polizei führte am Ostersonntag 2021 in der ganzen St.Galler Innenstadt Personenkontrollen durch. Hier wird ein Jugendlicher in der Gallusstrasse eingebracht, weil er gegen die Warnung zur Fernhaltung verstossen hat. Bild: Sandro Büchler (4. April 2021)

Nochmals: Wurden Fehler gemacht?

Ich muss hier auch einmal klarstellen, wir hatten an den zwei Abenden zuvor grossen Sachschaden. Wir können aber von Glück reden, dass in den Tumulten der beiden Krawallnächte niemand gravierend verletzt wurde – weder bei der Polizei noch bei den Teilnehmenden. Insofern stufe ich das Vorgehen der Polizeikräfte als verhältnismässig ein und sehe im Entscheid, am dritten Abend Wegweisungen auszusprechen, keinen Fehler.

Was haben die Krawalle im Nachgang bei Ihnen ausgelöst?

Im Austausch mit ausländischen Jugendlichen und Erwachsenen, etwa mit Studierenden der Universität, frage ich jeweils, wie sie St.Gallen erleben und was ihnen an der Stadt gefällt. Manchmal bekomme ich zu hören, dass sie hier tagsüber und in der Nacht frei unterwegs sein können und nicht Angst vor einem Verbrechen haben müssen. Da wird mir jeweils bewusst, wie anders es in anderen Städten der Welt ist. Wie oft bin ich in St.Gallen allein unterwegs und fühle mich gerade auch als Frau meist sicher. Die Krawalle haben mir aufgezeigt, dass Sicherheit nicht selbstverständlich ist und wir dieser Sicherheit Sorge tragen müssen.

Sind Krawalle in einem ähnlichen Ausmass wieder möglich in St.Gallen?

Es gibt momentan keine Anzeichen dafür. Aber man kann niemals nie sagen. Es kann immer wieder Situationen geben, die Unzufriedenheit auslösen. Eine Lehre aus zwei Jahren Pandemie ist sicherlich, dass die Stimmung in der Gesellschaft in einer Krisensituation schnell kippen kann.

Nach der Zerstörungswut. Bild: Arthur Gamsa (2. April 2021)

