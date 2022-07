Sylvia Egli-Broger: Präsidentin der Sana Fürstenland verrät Pläne

Interview Neue Präsidentin der Sana Fürstenland will vorwärtsmachen mit dem jahrelang verhinderten Bau des Gossauer Alterszentrums: «Wir wollen 2028 zügeln» Sie sagt, sie habe eine hohe Leistungsbereitschaft: Sylvia Egli-Broger, seit drei Monaten Verwaltungsratspräsidentin der Sana Fürstenland. Sie lässt sich von Einsprecher Alex K. Fürer nicht ins Boxhorn jagen. Er fordert, dass der Neubau des Alterszentrums kleiner geplant wird. Das kommt für die neue Präsidentin jedoch nicht in Frage. Melissa Müller Jetzt kommentieren 11.07.2022, 18.00 Uhr

«Ich verliere schnell die Faszination, wenn etwas zur Routine wird»: Sylvia Egli-Broger, neue Präsidentin des Verwaltungsrats der Sana Fürstenland AG. Bild: Michel Canonica

Seit Jahren geplant, seit Jahren blockiert: Das neue Alterszentrum der Sana Fürstenland AG auf dem Andreasareal in Gossau ist immer noch ein Wunschtraum. Ziel war ursprünglich, die veralteten Betriebe Espel und Schwalbe an einem Ort zusammenzuführen. Einsprachen verhinderten den Neubau jedoch.

Das Altersheim Espel war baulich so marode, dass der Betrieb 2020 eingestellt werden musste. Die Bewohnerinnen und Bewohner zügelten in ein Provisorium beim Betagtenzentrum Schwalbe, wo sie auch heute noch leben. Die neue Verwaltungsratspräsidentin Sylvia Egli-Broger will «das Schiff auf Kurs bringen» und das Bauprojekt vorantreiben. Im Interview nimmt sie Stellung zu den aktuellen Entwicklungen.

Der Neubau des Alterszentrums der Sana Fürstenland AG verzögert sich erneut. Wann rechnen Sie damit, dass die Leute endlich in das neue Alterszentrum einziehen können?

Sylvia Egli-Broger: Wir kommunizieren allen gegenüber: Wir zügeln 2028. Der Verwaltungsrat nimmt diese Herausforderung an, auch wenn uns bewusst ist, dass niemand dazu eine verbindliche Aussage machen kann. Dieses gemeinsame Ziel trägt uns.

Ist das Provisorium Schwalbe gut genug, dass die betagten Menschen darin weitere sechs Jahre wohnen können?

Ja, es ist eine angenehme Wohnumgebung und keine Containerlösung. Das Provisorium ist für eine lange Dauer gebaut und auf jeden Fall komfortabler als das ehemalige Altersheim Espel. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sollen es sechs gute Jahre im Provisorium werden, mit sehr guter persönlicher Betreuung, Pflegeleistung und Hotellerie. Wir wollen einen gesunden Betrieb zügeln.

Die Pandemie führte dazu, dass schweizweit viele Betten in Pflegeheimen frei blieben – auch in der Schwalbe. Die Sana Fürstenland erhielt eine Eine-Million-Franken-Finanzspritze. Wie ist die Auslastung der Betten jetzt?

Momentan liegt die Auslastung der Betten bei 75 Prozent, was dem kantonalen Durchschnitt entspricht. Seit Juni zieht es wieder an. Es gibt viele ältere Gossauerinnen und Gossauer, die vorzeitig schauen und mit ihren Familien die Schwalbe besichtigen. Wir haben auch Tagesgäste, die tagsüber bei uns sind, zur Entlastung der Pflegesituation zu Hause, Ferienaufenthalter sowie Gäste, die nach einem Spitalaustritt temporär im Alterszentrum wohnen. Wenn wir eine Bettenauslastung von über 85 Prozent hätten, könnten wir diese Flexibilität nicht mehr anbieten. Letzte Woche konnten wir den Aktionären an der Generalversammlung schwarze Zahlen präsentieren dank gezielten Sparmassnahmen.

Einsprecher Alex K. Fürer fordert, dass die Sana auf den Bau von Alterswohnungen verzichtet, damit der Bau auf dem Andreasareal nicht so voluminös wird. Das wäre eine fundamentale Änderung des Konzepts. Können Sie auf die Alterswohnungen verzichten?

Wir reden nicht von Alterswohnungen, sondern von betreutem Wohnen mit rollstuhlkonformer Infrastruktur, Notfallknopf, Verpflegung und auf Wunsch Wäsche und Reinigung. Das ist unser Auftrag, den uns die Aktionäre erteilt haben. Wir haben vom Kanton ein Kontingent von 117 Pflegeplätzen, von denen wir gut 90 im Pflegeheim planen, die restlichen stehen für das betreute Wohnen zur Verfügung. Das Andreasareal ist eine Zone für öffentliche Bauten, auf der das geplante Projekte realisiert werden kann. An der geplanten Grösse des Betagtenheims ändert sich also nichts.

Wie sehen Sie Ihre Rolle?

Ich bin jene im Verwaltungsrat, die am meisten Zeit in die Zukunft der Sana investieren kann. Ich will das Team zusammenhalten, die Aktionäre miteinbeziehen, operativ vorwärtsgehen. Ich sehe mich als Kommunikatorin, Innovatorin und Motivatorin. Wir planen dieses Alterszentrum für die nächsten 50 Jahre. Die notwendige Erfahrung und das Wissen dafür ist im Verwaltungsrat vorhanden. Das gibt mir Zuversicht.

Sie waren einst Primarlehrerin in Andwil, gingen dann aber zur Bank. Bei der Credit Suisse waren Sie 32 Jahre für Organisations- und Strategieprojekte zuständig. Warum haben Sie die Branche gewechselt?

Ich war gern Lehrerin, suchte aber nach einer weiteren Perspektive. Ich verliere schnell die Faszination, wenn etwas zur Routine wird. 1988 habe ich mich in Informatik weitergebildet. Die EDV-Branche befand sich in ihrer Startphase. So, wie sich auch die Alterspolitik heute an einem Wendepunkt befindet. Ich will die Zukunft mitentwickeln und der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Die Alterspolitik, AHV und neue Wohnmodelle im Alter gehören zu den relevantesten Themen unserer Zeit.

Ihr Vorgänger bei der Sana Fürstenland erlitt ein Burn-out. Wir beugen Sie vor?

Ich habe immer gern gearbeitet und habe das Glück, über eine robuste physische und mentale Gesundheit zu verfügen. Das Arbeiten hat mich oft beflügelt. Ich habe eine hohe Leistungsbereitschaft, merke aber auch, wenn es mir zu viel wird. Dann gehe ich einen Tag in die Berge, unternehme eine Nordic-Walking-Tour und forciere mich körperlich. Ich kann auch auf ein gutes Umfeld zählen und erzähle, was mich beschäftigt. Dann ist es oft schon erledigt.

