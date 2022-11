St.Gallen: Städträtin Lüthi stellt sich vor Kesb und ihren Chef

Interview «Die Kesb braucht wieder Ruhe»: Stadträtin Sonja Lüthi stellt der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und ihrem umstrittenen Chef ein gutes Zeugnis aus Patrik Terzer, Präsident der regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, ist nach seiner Kündigung per Ende Jahr bereits nicht mehr im Amt. Die Suche nach einer Nachfolgerin und einem Nachfolger läuft, wie Stadträtin Sonja Lüthi im Interview sagt. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Stadträtin Sonja Lüthi (Grünliberale): «Man muss sich an einen Tisch setzen und Meinungsverschiedenheiten ausräumen.» Bild: Michel Canonica

Die Kesb Region St.Gallen, zu der auch die Gemeinden Eggersriet, Häggenschwil, Muolen und Wittenbach gehören, hat gegenwärtig weder das Präsidium noch das Vizepräsidium besetzt. Generell: Die Fluktuation in der Behörde, in der Sozialarbeiterinnen, Juristen, Psychologinnen und weitere Fachpersonen zusammenarbeiten, ist gross. Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, nimmt Stellung. Sie spricht über Stellenwechsel, die Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und deren Zukunft.

Sonja Lüthi, weshalb fehlen der Kesb Region St.Gallen gleichzeitig eine Präsidentin oder ein Präsident und eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident? Das ist ungewöhnlich und wirft Fragen auf.

Sonja Lüthi: Die Vizepräsidentin hat im Juni ihre Kündigung eingereicht, und einige Wochen später hat der Präsident seine Kündigung per Ende Jahr eingereicht. Deswegen sind jetzt beide Stellen gleichzeitig vakant. Wir haben uns entschieden, das Vizepräsidium erst zu besetzen, wenn das Präsidium besetzt ist.

Wie weit ist die Besetzung der Stellen fortgeschritten?

Wir sind im Endspurt, was die Besetzung des Präsidiums angeht. Im Moment sind die letzten Abklärungen am Laufen. Ziel ist, dass wir noch im November entscheiden können. Erfreulicherweise haben wir eine gute Auswahl an Bewerberinnen und Bewerbern. Es ist also nicht so, dass wir diese Stelle noch einmal ausschreiben müssen mangels geeigneter Bewerbungen.

Was muss eine Präsidentin oder ein Präsident einer Kesb mitbringen, was für eine Persönlichkeit muss das sein?

Die Person muss Fach- und Führungskompetenz mitbringen. In der Führung der Kesb kommen wir jetzt in eine neue Phase, wir haben eine grosse Reorganisation hinter uns, die Patrik Terzer vorangetrieben hat. Jetzt geht es darum, ein paar Elemente der Reorganisation abzuschliessen, aber mit etwas weniger Tempo. Bei der Fachkompetenz ist mir sehr wichtig, dass die Interdisziplinarität gross geschrieben wird. Das bringt Herausforderungen mit sich. Die neue Präsidentin oder der neue Präsident muss hohe Fachkompetenz in ihrer oder seiner Disziplin mitbringen, und diese Person muss die Fähigkeiten haben, gemeinsam mit den Fachleuten anderer Disziplinen um Lösungen zu ringen. Sie muss die Denkweise mitbringen, dass es darum geht, gemeinsam Lösungen zu finden.

Der Abgang von Patrik Terzer ist bei weitem nicht der erste Wechsel im Präsidium der Kesb Region St.Gallen. Liegt das an der anspruchsvollen Aufgabe oder am Klima in der Behörde?

Die Aufgabe ist sehr anspruchsvoll. Das Präsidium und die Mitarbeitenden der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sind immer wieder mit schwierigen Fragestellungen konfrontiert; das ist herausfordernd. Die Kesb funktioniert nicht wie andere Dienststellen der Stadtverwaltung. Zum einen gibt es diese Behörde noch nicht lange, sie ist erst gut zehn Jahre alt, zum anderen ist die Kesb nur administrativ der Stadt zugeordnet, was noch grössere Herausforderungen mit sich bringt. Das Präsidium einer Kesb muss sehr vieles selber organisieren, sehr vieles selber auf die Beine stellen und für sehr vieles geradestehen.

Sie verwendeten bei den Eigenschaften einer Kesb-Präsidentin oder eines -Präsidenten das Wort «gemeinsam». Es gab auch im Team eine hohe Fluktuation. Wie haben Sie auf Reklamationen aus dem Team wegen des selbstherrlichen Führungsstils Patrik Terzers reagiert?

Die Sachen, die an mich herangetragen wurden, haben wir ausdiskutiert. Gerade in einer Reorganisation gibt es Meinungsverschiedenheiten. Das gehört dazu. Mit ist es wichtig, dass man sich dann an einen Tisch setzt und die Meinungsverschiedenheiten ausräumt; das ist leider nicht immer möglich. Aber die Punkte, die bis zu mir gelangten, konnten wir klären. Patrik Terzer war eine Führungskraft, die klare Vorgaben machte und klare Grenzen setzte. Er hatte hohe Ansprüche. Mit dieser Vorgehensweise konnte er viele Pendenzen, die sich in den vergangenen Jahren angestaut hatten, abbauen.

Konnten die Mitarbeitenden, welche die Kesb 2021 und 2022 verliessen, die Anforderungen des Präsidenten nicht erfüllen?

Das kann nicht pauschal beantwortet werden. Wenn wir die Fluktuation anschauen, hatten wir Anfang 2021 eine Kündigungswelle, dann hat sich das Ganze stabilisiert bis Sommer dieses Jahres, dann gab es noch einmal ein paar Kündigungen.

Die jüngsten Kündigungen, standen diese in Zusammenhang mit dem Präsidenten?

So viel will und kann ich sagen: Es kam zu Meinungsverschiedenheiten.

Kurz nach seinem Amtsantritt 2020 gründete der Kesb-Präsident die Disore GmbH, eine Gesellschaft für Soziales und Recht. Als er krankgeschrieben war, handelte er mit Autos. Was sagen Sie dazu?

Weder die Firmengründung noch den Autohandel habe ich begrüsst. Die Firmengründung führte zu einer Motion der Geschäftsprüfungskommission, die an den Stadtrat überwiesen wurde, mit dem Auftrag, das Personalreglement in Bezug auf Nebenbeschäftigungen zu revidieren. Das ist im Gang («Lex Terzer»; Anmerkung der Redaktion). Zur Geschichte mit den Bussen: Dies ist seit vielen Jahren Patrik Terzers Hobby. Das darf er. Er hat seinen letzten Arbeitstag bei der Kesb bereits gehabt. Für mich geht es darum: Wie arbeitet die Behörde, wo gibt es Verbesserungspotenzial? Wenn ich die Zahlen anschaue, komme ich zum Schluss: Sie hat in jüngster Zeit sehr gut gearbeitet.

Das muss ja schlimm sein für die rund 50 Mitarbeiten, so ganz ohne Führung?

Die Kesb Region St.Gallen ist nicht führungslos, überhaupt nicht. Wir haben intern eine Ausschreibung gemacht im Wissen, dass es Interessierte gibt. Wir haben jetzt interimsweise ein Co-Präsidium, zwei Behördenmitglieder teilen sich diese Aufgabe. Sie sind sehr motiviert, die Kesb zusammen mit dem Team vorwärtszubringen.

Warum muss die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St.Gallen regelmässig Beschlüsse der Kesb Region St.Gallen korrigieren?

Regelmässig? Das überrascht mich jetzt.

Stimmt es denn nicht?

Nein. Es sind ganz wenige. Doch zuerst möchte ich grundsätzlich etwas sagen: Ich finde es sehr wichtig, dass gegen die Beschlüsse der Kesb Beschwerde eingelegt werden kann. Und ich finde es richtig, dass das geschieht. Wäre das nicht der Fall, stimmte etwas mit unserem System nicht.

Wie viele Beschwerden gibt es, wie viele werden gutgeheissen?

Gegen rund eineinhalb Prozent der Beschlüsse, welche die Kesb jährlich trifft, wird Beschwerde eingereicht; zwischen 20 und 30 im Jahr. Das ist marginal. Und nur ganz wenige Beschwerden werden gutgeheissen; im Jahr 2021 waren es sechs und im laufenden Jahr war es eine, die zum Teil gutgeheissen wurde. Das zeigt mir: Die Kesb arbeitet sehr gut. Wäre der Wert der gutgeheissenen Beschwerden höher, müssten wir genau hinschauen. Wir schauen uns diese Zahlen erst seit zwei Jahren an. Auf Initiative von Patrik Terzer übrigens. Und ich begrüsse diese Art der Qualitätskontrolle oder des Reportings.

Unter Patrik Terzer wurde die Kesb personell ausgebaut. War das nötig?

Ja, das war wichtig und lässt sich mit Zahlen belegen. Im vergangenen Jahr fällte die Behörde rund 2600 Beschlüsse, im laufenden Jahr werden es hochgerechnet rund 2000 werden. Die Kesb konnte viele Pendenzen abbauen, das ist Patrik Terzers Verdienst.

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden stehen landauf, landab unter Beobachtung und in der Kritik, nicht nur in der Stadt St.Gallen. Worauf führen Sie das zurück?

Sie stehen unter Beobachtung, das ist verständlich. Der Grund: In der Vergangenheit gab es Fälle, bei denen der Staat stark oder zu stark eingriff. Das wäre heute von Fall zu Fall schon anders. Eine Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde trifft Entscheidungen, die eine Familie oder Einzelpersonen stark tangieren. Sie fällt Beschlüsse, die zum Teil einschneidend sind.

Das ist emotional bestimmt anstrengend für die Kesb-Mitarbeitenden. Wechseln sie womöglich auch deswegen den Job?

Die Kernaufgabe der Kesb-Mitarbeitenden ist emotional anstrengend. Kommen dann noch Vakanzen in der Führung, eine Reorganisation oder die Planung eines Umzugs in ein anderes Gebäude hinzu, wird es manchen vielleicht zu viel. Die Kesb braucht jetzt wieder Ruhe. Das ist zentral. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich ohne Nebengeräusche auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können: auf den Schutz von Kindern und Erwachsenen.

Der Stadtrat möchte die Kindes- und Erwachsenenbehörde vom Bahnhofplatz an die Wassergasse zügeln? Wo steht das Projekt heute?

Leider noch nicht dort, wo wir uns wünschen. Wir mussten einen Zwischenstopp einlegen. Wenn wir die personellen Lücken im Präsidium der Behörde geschlossen haben, machen wir weiter.

