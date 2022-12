Cash for Trash: Dimitrij Itten lädt zum Markt in der Lokremise

Interview «Wir machen das Gegenteil von Black Friday»: Tausendsassa Dimitrij Itten lädt zum 15. «Cash for Trash» in der Lokremise 40 Designerinnen und Designer verkaufen am «Cash for Trash» in der Lokremise Mode, Schmuck und Porzellan. Am 17. Dezember ist es so weit. Veranstalter, Yogalehrer und Eistaucher Dimitrij Itten über hippe Familien und bewussten Konsum. Melissa Müller Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Dimitrij Itten hält für seinen Designmarkt Cash for Trash stets Ausschau nach neuen Talenten. Bild: Urs Bucher (18. Dezember 2013)

Der Designmarkt Cash for Trash geht schon zum 15. Mal über die Bühne. Ist er Ihnen noch nicht verleidet?

Nein, es kommt immer wieder Neues dazu. Dieses Jahr etwa zeigen zwei Visual Artists eine grosse interaktive Projektion. Es sind neue Labels dabei, aber auch langjährige Ausstellerinnen wie die St.Galler Modemacherin Janine Grubenmann.

Die meisten Frauen haben einen überfüllten Kleiderschrank. Warum sollen sie noch mehr kaufen?

Wir plädieren für ein bewusstes Einkaufen. Geboten werden wertige Einzelstücke, in der Schweiz oder in Europa produziert. In einer entspannten Atmosphäre mit DJ-Musik kann man die Designerin persönlich kennen lernen und sich beraten lassen. Wenn man später Probleme hat mit einem Kleid, wird es geflickt. Das ist das Gegenteil des Konsumrauschs am Black Friday.

Ein Merino-Pyjama des Zürcher Labels Köpkeköpke, das an den Designmarkt kommt, kostet gegen 700 Franken. Würden Sie das zahlen?

Für einen Pyjama nicht, für eine Jacke schon. Hinter diesen Produkten stecken Idealistinnen, die Schnittmuster entwerfen und zu Hause an der Nähmaschine Einzelstücke anfertigen. Das hat seinen Preis. Die meisten Sachen wären noch teurer, wenn man die Arbeitsstunden korrekt berechnen würde.

Wie hat sich Ihr Designmarkt in den letzten Jahren verändert?

Hin zu nachhaltigerer Produktion. Kleine Labels zeigen kleine Kollektionen.

Die meisten der 40 Aussteller stammen nicht aus St.Gallen, oder?

70 Prozent kommen aus Zürich, Bern, Basel, Aarau und Luzern. Sie schätzen die entspannte Atmosphäre in St.Gallen – und das kauffreudige Publikum, das offen ist für die Avantgarde.

Vor allem Mode: Am 17. Dezember findet in der Lokremise der Designmarkt Cash for Trash statt. PD

Sie bezeichnen «Cash for Trash» als Markt für Design, Vintage und Kunst. Vintagesachen sind aber kaum zu finden.

Vereinzelt schon, das Label Orb-it aus Lenzburg bietet farbige Retro-Glitzerfummel an. Wir sind jedoch kein Flohmarkt und auch kein Vintagemarkt. Der Fokus liegt auf Mode. Es ist wichtig, mich zu positionieren. So komme ich an gute Designerinnen heran wie Zippora Marti aus Kriens, die ich dieses Jahr unbedingt dabei haben wollte. Sie produziert mit ihrem Label Thoughts of September Lingerie aus nachhaltigen Materialien.

Sie sind ausgebucht und können zwischen den Ausstellerinnen und Ausstellern auswählen. Wie viel kostet ein Stand?

260 Franken. Wir erwarten rund 1500 Besucherinnen und Besucher.

Der «Cash for Trash» zieht ein modeaffines Publikum an. Bild: PD

Besteht Ihr Zielpublikum aus hippen jungen Familien?

Das Publikum ist alt und jung, bunt gemischt wie an einem Flohmarkt. Wir haben eine Kinderecke, so ist auch mein fünfjähriger Sohn beschäftigt. Es sind auch günstige Accessoires zu haben. Manche Gäste kommen nur zum Kaffee, trinken Prosecco oder essen etwas Feines.

Was sind Ihre Objekte der Begierde?

Ich werde mir ein Kunstbuch des St.Galler Verlags Jungle Books kaufen. Die Keramik von Paulapaula aus Zürich, eine Mischung aus filigran und rustikal, steht ebenfalls auf meinem Wunschzettel. Auch die Stulpen oder Mützen des Studios Osoi gefallen mir. Damit würde man auch auf einer Alaska-Expedition gut aussehen.

Wärmendes vom Studio Osoi. Bild: PD

Hinweis «Cash for Trash»: Samstag, 17. Dezember, 11 bis 18 Uhr, Lokremise St.Gallen. Weitere Infos unter www.cashfortrash.ch.

