Flade-Schulpräsidentin Margrit Stadler gibt ab und blickt zurück

Interview «Der Zeitpunkt ist perfekt, um das Amt abzugeben»: Flade-Schulpräsidentin Margrit Stadler blickt zurück auf schlaflose Nächte, ihren schönsten Moment und das Losverfahren Nach 21 Jahren als Administrationsrätin und 15 Jahren als Schulpräsidentin hört Margrit Stadler Ende Jahr auf. Sie hat die Flade, die katholische Kantonssekundarschule, durch stürmische Zeiten geführt. Unter ihr hat sich die Schule neu ausgerichtet. Zum Abschied ein Gespräch über christliche Werte, geschlechtergetrennten Unterricht und das umstrittene Losverfahren. Christina Weder 07.12.2021, 05.00 Uhr

Die Flade war für sie eine Herzensangelegenheit: Margrit Stadler im Saal des Administrationsrats des Katholischen Konfessionsteils im Klosterhof. Bild: Andri Vöhringer (30. November 2021)

Als Margrit Stadler vor 15 Jahren das Amt als Schulpräsidentin übernahm, war die Zukunft der Flade ungewiss, die Finanzierung nicht mehr gesichert. In der Folge handelten Stadt und Katholischer Konfessionsteil eine neue Vereinbarung aus, die für die Schule einen entscheidenden Wandel bedeutete: Die Flade, die in der Tradition der Klosterschule steht, musste sich öffnen. Sie steht seit drei Jahren allen städtischen Schülerinnen und Schülern offen – auch Nichtkatholiken, Realschülerinnen und -schülern und Kleinklässlern.

Die Flade sei für sie immer eine Herzensangelegenheit gewesen, sagt Margrit Stadler und zeigt sich im Gespräch zufrieden mit der Neuausrichtung. Die Finanzierung ist gesichert, der Andrang gross – ein idealer Zeitpunkt, um das Amt in neue Hände zu geben.

Sie haben die Flade in einer schwierigen Phase übernommen. Hat das Ihnen schlaflose Nächte bereitet?

Margrit Stadler: Wenn ich gewusst hätte, wie viel Engagement es brauchen würde, um eine Lösung zu finden und umzusetzen, hätte ich wohl noch öfter schlecht geschlafen. Wir waren ein kleines Gremium, das die Verhandlungen mit der Stadt geführt hat. Der Durchbruch war lange Zeit nicht gesichert.

Wenn Sie zurückblicken, welcher Moment ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Der Morgen im September 2016, an dem wir um 7 Uhr allen Lehrpersonen der Flade mitteilen konnten: «Wir haben eine Lösung.» Das war für mich der eindrücklichste Moment. Ich spürte eine grosse Erleichterung und Wertschätzung. Es gab Riesenapplaus. Das war emotional. Und ich bin eine emotionale Person. Ich freute mich, aber es forderte einiges ab, bis es so weit war.

Sie haben es angesprochen: Die Verhandlungen waren zäh und anstrengend. Haben sie sich im Rückblick gelohnt?

Unbedingt. Ich bin glücklich mit der Lösung, die wir gemeinsam gefunden haben. Es ist ein Gewinn, dass Eltern und Kinder nun zwischen der städtischen Oberstufe und der Flade wählen können. Einziger Wermutstropfen ist das Losverfahren, das wir nicht anders lösen konnten. Eine Zuteilung durch die Stadt kam für mich nicht in Frage. Man kann niemanden verpflichten, eine katholische Schule zu besuchen. Entscheidend ist für mich: Die Flade ist eine öffentliche Schule geblieben – mit gleichem Lehrplan, gleicher Aufsicht, aber mit unserem Profil «christliche Schule katholischer Prägung».

Und doch musste sich die Flade auch anpassen. Wie sind Sie damit umgegangen, dass sie eine mehr oder weniger gewöhnliche Schule geworden ist?

Ich würde nicht von einer gewöhnlichen Schule sprechen, sondern von einer Schule, die für alle offen ist – unabhängig von Religion, Herkunft und Leistung. Bei meiner Verabschiedung im Gallusschulhaus hatte ich ein schönes Erlebnis. Ein Mädchen kam auf mich zu und sagte: «Frau Stadler, ich möchte Ihnen einfach danken, dass wir Realschülerinnen jetzt auch an die Flade kommen können.» Das war bis vor drei Jahren nicht möglich.

Seit drei Jahren gehen auch Realschüler an der Flade zur Schule: Einblick in eine Französischstunde an der Buebeflade. Bild: Lisa Jenny

Hat die Einführung der Realklassen zu einer grösseren sozialen Durchmischung geführt?

Ja, das ist eingetroffen. Unsere Schule ist bunter geworden. Wir sind mit neuen Fragestellungen konfrontiert. Vorher hatten wir an der Flade keine Heilpädagoginnen und Heilpädagogen angestellt. Das hat sich geändert. Wir haben ein Förderangebot aufgebaut und für Realschülerinnen und -schüler ein breites Berufswahlkonzept auf die Beine gestellt.

Seit der Öffnung sinkt der Anteil der katholischen Schülerinnen und Schüler an der Flade. Welche Rolle spielen die christlichen Werte heute noch?

Sie spielen eine bedeutende Rolle. Rund die Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler sind katholisch, 22 Prozent evangelisch, 25 Prozent konfessionslos oder andersgläubig. Der Anteil der katholischen und evangelischen Kinder, die den freiwilligen Religionsunterricht besuchen, ist mit über 70 Prozent hoch. Uns ist wichtig, den Kindern religiöses Wissen und christliche Werte auf den Weg mitzugeben. In der Flade gehören der Schuleröffnungsgottesdienst oder die Weihnachtsfeier zum Schulalltag. Für Kinder, die aus religiösen Gründen nicht daran teilnehmen können oder dürfen, gibt es ein Parallelangebot.

Schulpräsidentin Margrit Stalder: «Für mich ist es selbstverständlich, dass im Schulzimmer ein Kreuz hängt.» Bild: Andri Vöhringer

Ist es an der Flade noch üblich, dass im Schulzimmer ein Kreuz hängt – und am Morgen gebetet wird?

Wir starten mit einem Besinnungspunkt in den Tag. Das kann ein Gebet sein, ein Moment der Stille, ein Musikstück oder ein schönes Gedicht. Dass es in jedem Schulzimmer ein Kreuz hat, gehört zu unserer Identität und unserem Profil. Beim Umbau des Notkerschulhauses haben wir für jedes Schulzimmer ein schlichtes Kreuz anfertigen lassen – aus dem gleichen Holz, das auch für den Bau verwendet wurde. Bischof Markus Büchel hat das Schulhaus geweiht. Das bedeutet mir sehr viel.

Eine weitere Besonderheit der Flade ist der geschlechtergetrennte Unterricht an der Meitle- und der Buebeflade. Ist er noch zeitgemäss?

Ich selbst habe eine gemischte Schule besucht. Aber an der Flade bin ich auch zu einer Verfechterin des geschlechtergetrennten Unterrichts geworden. Ich staune immer wieder, was Mädchen leisten, wenn sie unter sich sind. Und ich behaupte, dass gerade Buben in diesem Umfeld eine gute Lernsituation erhalten. Unser Angebot wird durch die gemischte Flade ergänzt, auf die ich ebenfalls stolz bin.

In den vergangenen drei Jahren musste das Los entscheiden, wer an die Flade darf. Hat sich der anfängliche Unmut gelegt?

Das Verfahren hat sich eingependelt. Eltern und Kinder, die sich für die Flade entscheiden, wissen, worauf sie sich einlassen. Aber im ersten Jahr war es sehr emotional – am meisten für die Katholiken, die seit Generationen die Flade besucht haben. Da habe ich viele Gespräche geführt. Doch für mich gibt es kein gerechteres Verfahren als das Los. Alle haben die gleichen Chancen.

Was ist Ihre Prognose: Wie lange wird es das Losverfahren geben?

Schwierig zu sagen. Die nächsten paar Jahre wird es das Los sicher noch geben. Für die heutige Situation ist die Regelung gut. Die Neuorganisation der Oberstufe hat viel Energie abverlangt. Nun muss sie sich konsolidieren, bevor man die nächsten Veränderungen anpeilt.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen dem Katholischen Konfessionsteil und der städtischen Dienststelle Bildung und Freizeit heute?

Der Anfang war etwas harzig. Niemand wusste, wie es mit dem Losverfahren herauskommt. Aber in den vergangenen drei Jahren konnte ich ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen. Der Zeitpunkt, um das Amt der Schulpräsidentin an meine Nachfolgerin abzugeben, ist perfekt. Ich muss ihr keine grossen Baustellen überlassen. Was will man mehr.

Schmieden Sie bereits Pläne für die Zeit nach Ihrem Rücktritt?

Wieder im Toggenburg ankommen, Zeit für die Familie haben, etwas Sport treiben und einen Spanischkurs besuchen. Meine Schwiegertochter ist Mexikanerin, ich will ihre Verwandtschaft kennen lernen und mich wenigstens ein bisschen verständigen können. Ansonsten ist meine Agenda leer. Ich lasse es auf mich zukommen.

