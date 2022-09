St.Gallen: Stadtrat befürwortet A1-Anschluss beim Güterbahnhof

Interview «Der St.Galler Stadtrat steht hinter dem Autobahnanschluss beim Güterbahnhof»: Trotz wachsenden Widerstands ist die Haltung der Stadtregierung unverändert Es formiert sich Widerstand gegen den geplanten Autobahnanschluss beim Güterbahnhofareal. Baudirektor Markus Buschor nimmt das ernst. Im Interview spricht er über Verkehr, Staus und Verlässlichkeit. Interview: Daniel Wirth Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

«Das Güterbahnhofareal wird freigespielt und kann entwickelt werden, auch mit einem Autobahnzubringer»: Baudirektor Markus Buschor. Bild: Reto Martin

Das Bundesamt für Strassen (Astra) plant eine dritte Röhre durch den Rosenbergtunnel der St.Galler Stadtautobahn und einen Zubringer zum Güterbahnhofareal. Stadt und Kanton St.Gallen planen parallel dazu die Entwicklung des Güterbahnhofareals mit den Anschlüssen an die Stadt und einen Tunnel hinauf zur Liebegg an der Grenze zu Appenzell Ausserrhoden. Doch es gibt an verschiedenen Fronten Widerstand: Erst am Samstag wurde der Verein «Gegen den Autobahnanschluss beim Güterbahnhof» gegründet, und die Liegenschaften- und Baukommission des Stadtparlaments will die Planung mit einem Postulat stoppen. Stadtrat Markus Buschor, Direktion Bau und Planung, nimmt Stellung und sagt dezidiert, welche Haltung die Stadtregierung einnimmt.

Es gibt vehementen Widerstand gegen den geplanten Autobahnanschluss beim Güterbahnhof. Wie sieht die Haltung des Stadtrats aus?

Markus Buschor: Das Projekt Engpassbeseitigung läuft schon eine ganze Zeit. Die Entwicklung des Güterbahnhofareals mit einem Autobahnanschluss ist einer der letzten Schritte. Das gesamte Projekt wurde in all den Jahren immer wieder vom Stadtrat unterstützt.

Das Projekt ist nicht neu. Aber die Zusammensetzung des Stadtrats hat sich verändert. Es hat eine Grünliberale und zwei Mitglieder der SP in der Stadtregierung. Ist der Stadtrat auch heute noch für den Autobahnanschluss?

An der Haltung des Stadtrats hat sich deswegen nichts verändert. Wir sind verlässlich und verbindlich. Wir sind uns im Stadtrat bewusst, dass das Projekt Engpassbeseitigung wichtig ist für die Stadt. Wir begrüssen es aber auch, dass die Testplanung zeigt: Es gibt noch offene Fragen, was das Anschlusswerk in der Stadt angeht. Hier muss aktiv nach Lösungen gesucht werden.

Vor sechs Jahren haben die Stimmberechtigten der Stadt die Initiative «Für ein lebendiges Güterbahnhofareal ohne Autobahnanschluss» mit einer Zweidrittelmehrheit versenkt. Ist es Zwängerei, wenn Links-Grün wieder gegen den geplanten Autobahnanschluss mobilisiert?

Nein. Ich würde das nicht als Zwängerei bezeichnen. Es werden demokratische Rechte wahrgenommen. Im Gegenzug deutete der Stadtrat das klare Abstimmungsergebnis im Jahr 2016 als Signal, das Projekt weiterzuverfolgen. Jetzt sind wir in einer anderen Phase, heute wissen wir mehr. Darum ist es für mich nachvollziehbar, dass die 35 Prozent, die damals Ja sagten zur Güterbahnhof-Initiative, sich gegenwärtig wieder auf den Weg machen und versuchen, ihr Anliegen durchzusetzen.

Meinen Sie nicht, dass es heute mehr Menschen sind, die sich gegen den Autobahnanschluss beim Güterbahnhofareal wehren? Der Klimawandel und seine Folgen haben sich verstärkt, der Zeitgeist wandelt sich.

Doch, deswegen nehmen wir den Widerstand auch sehr ernst. Während die Gegnerschaft 2016 mit ihrer Initiative einen ersten Versuch unternommen hat, sind wir heute bedeutend weiter: Der Bund hat zwischenzeitlich den Entscheid gefällt, dass St.Gallen die «Engpassbeseitigung» bekommt. Es wird konkreter, darum gehe ich davon aus, dass mehr Menschen dem Widerstand folgen werden.

Sie sagten, es gehe um wichtige Details, die nach der Testplanung geklärt werden müssten. Nach den ersten Plänen ist der Verkehr auf der St.Leonhardsbrücke sechsspurig. Da ist doch Widerstand programmiert.

Wir haben heute schon viel Verkehr auf der Stadtautobahn und wir müssen davon ausgehen, dass der Verkehr weiter zunehmen wird. Zudem strebt der Stadtrat ein Bevölkerungswachstum an. Mir scheint es wichtig, dass der Verkehr auf der St.Leonhardstrasse stabil gehalten werden kann. Das gelingt uns mit dem Zubringer, der Teilspange und dem Liebeggtunnel. Wir müssen den motorisierten Individualverkehr gemäss dem Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung plafonieren. Die Stadtautobahn ist das Rückgrat des Verkehrs in der Stadt. 80 Prozent des Quell-, Ziel- und Durchgangsverkehrs werden über sie abgewickelt. Mit dem Autobahnschluss beim Güterbahnhof wird es uns gelingen, dass der Verkehr auf der St.Leonhardstrasse nicht zunehmen wird. Klar: Der Ausbau der Fahrspuren ist dem Zubringer Güterbahnhof geschuldet.

Das Güterbahnhofareal - ein letztes grosse Entwicklungsgebiet in der Stadt. Bild: Donato Caspari

Ein Fachgremium kommt zu folgendem Schluss: Der Verkehrsknotenpunkt beim Güterbahnhof sei städtebaulich eine Herausforderung, der öffentliche und der Langsamverkehr würden benachteiligt. Das widerspricht dem aktuellen Verkehrsreglement der Stadt.

Ich war bei der Testplanung dabei. Uns war es wichtig, eine transparente und ehrliche Stellungnahme abzugeben. Und es ist ein Fakt: Der Zubringer kann gewisse Einschränkungen bringen; er kann auch als Abtrennung von der Stadt bezeichnet werden. Es wird anspruchsvoll für Fussgängerinnen und Fussgänger und für Velofahrerinnen und Velofahrer. Dafür erhalten wir von der Geltenwilenstrasse her einen separaten Zugang zum Güterbahnhofareal. Das war bei uns der Gewinn in einer Gesamtabwägung. Es gab andere Vorschläge, die mehr Nachteile als Vorteile hatten.

Nochmals: Das widerspricht dem seit 2011 geltenden Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung.

Nein. Wir müssen in der Gesamtbetrachtung eine Lösung finden. Wenn wir zum Schluss kommen, der motorisierte Individualverkehr nimmt zu, dann beansprucht er mehr Kapazität. Es muss uns gelingen, dass das nicht innerhalb des Stadtverkehrs, sondern auf der Autobahn und ihren Zubringern passiert.

Es gab eine Mitwirkung mit Sounding Boards. Trotzdem gibt es Widerstand. Hat die Partizipation hier versagt?

Nein. Ich bedauere, dass gewisse Gruppierung sich aus der Mitwirkung herausgenommen haben (Anmerkung der Redaktion: SP, Grüne und PFG). Sie haben eine Chance verpasst, bewusst natürlich, sich einzubringen.

Welche Resonanz gab es aus den betroffenen Quartieren?

Sie haben sich nicht auffallend aktiv eingebracht in der Testplanung; sie nahmen teil. Darüber hinaus wurden keine Rückmeldungen an mich herangetragen.

Städtebaulich anspruchsvolles Vorhaben Ein riesiges Areal mitten in der Stadt Das Güterbahnhofareal hat eine Fläche von rund 34000 Quadratmetern; es ist eines der letzten grossen Entwicklungsgebiete in der Stadt. Wie könnte das Areal 2040 aussehen, und wie können die Arealentwicklung und der geplante Autobahnanschluss bestmöglich aufeinander abgestimmt werden? Stadt und Kanton St. Gallen beauftragten vier Büros mit einer Testplanung. Die Ergebnisse wurden im Mai dieses Jahres vorgestellt. Das Beurteilungsgremium empfiehlt, den neuen Autobahnanschluss an der St. Leonhardsbrücke zu realisieren. Der Anschluss soll das Güterexpeditionsgebäude in einem Tunnel unterqueren und gleisseitig bei der St. Leonhardsbrücke auftauchen. Der geplante Knoten an der St. Leonhardsbrücke ist aus städtebaulicher Sicht anspruchsvoll, heisst es. Das Bauwerk mit sechs Fahrspuren würde das Stadtbild prägen. Weiter würden der Fuss- und Veloverkehr sowie der ÖV an dieser Stelle benachteiligt. (dwi)

Vom Liebeggtunnel profitierte auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden. Wie sieht hier die Zusammenarbeit aus? Gibt es bereits einen Kostenverteilschlüssel?

Den Tunnel hinauf zur Liebegg sowie den Zubringer planen die Kantone, die Teilspange bis und mit Kreisel beim Güterbahnhof plant der Bund. Die Stadt ist für die flankierenden Massnahmen zuständig. Welche Kosten für diese Massnahmen auf die Stadt zukommen werden – dazu gibt es noch keine Schätzungen. Ende 2024 wissen wir diesbezüglich hoffentlich mehr.

Der Widerstand gegen den Autobahnzubringer wird auch ausserhalb der Stadt wahrgenommen. Besteht die Gefahr, dass der Bund die Übung «Engpassbeseitigung St.Gallen» darum abbricht?

Diese Gefahr besteht nicht. Dem Bundesamt für Strassen ist wichtig, dass die Autobahn funktioniert. Und diese wird nach Inbetriebnahme der dritten Röhre durch den Rosenberg weiter funktionieren. Wenn wir die Teilspange mit dem Anschluss beim Güterbahnhof nicht realisieren, könnten wir in Gefahrlaufen, dass das Astra den Anschluss Kreuzbleiche schliesst. Dann hätten wir mehr Verkehr in der Stadt.

Wie bitte? Das wäre verheerend für die Stadt St.Gallen.

Solche Szenarien werden diskutiert und geprüft. Aus Sicherheitsgründen. Ohne Teilspange und Anschluss Güterbahnhof besteht die Gefahr eines Rückstaus auf die Autobahn.

In der Testplanung hiess es, es sei richtig, den Verkehr unterirdisch zu führen und darüber etwas Schönes zu schaffen. Wird das gelingen?

Ich darf als Stadtrat seit 2013 dieses Projekt begleiten. Die Schritte von damals bis heute stimmen mich zuversichtlich: Es wird gelingen. Das Areal wird freigespielt und kann sehr gut entwickelt werden, auch mit einem Autobahnzubringer.

