Interview Der scheidende St.Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin: «Ich wünsche mir, dass wir endlich aufhören, die Stadt schlechter zu reden, als sie ist» In einer guten Woche gibt Thomas Scheitlin die Schlüssel fürs St.Galler Rathaus ab. Im Interview blickt er auf 14 Jahre als Stadtpräsident zurück. Er wehrt sich gegen Kritik, vor allem verwaltet zu haben. Der Stadtrat habe in seiner Zeit im Gegenteil ein solides Fundament für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts St.Gallen gelegt. Reto Voneschen 23.12.2020, 05.00 Uhr

Ein sichtlich gut gelaunter Thomas Scheitlin beim Abschiedsinterview. Der St.Galler Stadtpräsident geht Ende Jahr in Pension. Bild: Ralph Ribi (21.12.2020)

Ende Jahr gibt Thomas Scheitlin das St.Galler Stadtpräsidium an Maria Pappa und damit die erste Frau in diesem Amt weiter. Zum Stadtpräsidenten wurde FDP-Mann Scheitlin im Herbst 2006 gewählt – als Nachfolger des Christlichdemokraten Franz Hagmann und trotz starker Konkurrenz bereits im ersten Wahlgang. Seither wurde Scheitlin dreimal mit besten Resultaten im Amt bestätigt.

Seit Anfang 2007 steht Thomas Scheitlin der städtischen Direktion Inneres und Finanzen vor. Er sitzt im Kantonsrat, ist Vizepräsident des St.Galler Universitätsrats und Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen. Vor seiner Wahl zum Stadtpräsidenten war er sechs Jahre vollamtlicher Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Zuvor war er in der Privatwirtschaft tätig. Scheitlin hat Jahrgang 1953. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Im Wahlkampf war in diesem Herbst zu hören, es brauche endlich einen Stadtrat, der nicht nur verwalte, sondern die Zukunft gestalte. Was sagen sie zu dieser Kritik gerade auch aus bürgerlichen Kreisen?

Da widerspreche ich dezidiert. Wenn ich die Liste der Projekte anschaue, die während meiner Amtszeit aufgegleist und realisiert wurden, habe ich nicht den Eindruck, dass wir nur verwaltet haben. Dass diese Wahrnehmung entstehen konnte, mag eine Folge davon sein, dass ich das Amt des Stadtpräsidenten nicht als das eines Marktschreiers verstanden habe, der mit Pauken und Trompeten durch die Gassen marschiert und sich ständig selber lobt. Wir haben zurückhaltend kommuniziert, manchmal vielleicht auch zu zurückhaltend.

Vom 1. Januar 2001 bis Anfang 2007 amtierte Thomas Scheitlin als Präsident des Bürgerrats der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Die erste St.Galler Museumsnacht vom August 2004 (von links): Thomas Scheitlin ist mit dem städtischen Kulturbeauftragten André Gunz und Kunsthalle-Kurator Gianni Jetzer im Naturmuseum unterwegs. 20 Jahre Lauftreff St.Gallen: Promis beim Nordic Walking. Vorne Stadträtin Elisabeth Beéry mit Ortsbürgerpräsident Thomas Scheitlin. Wahlkampf 2006: Thomas Scheitlin (zweiter von links) zusammen mit Polit-Experte Bruno Eberle und Moderator Pablo Spinnler am Gallus-Talk im Hotel Radisson. Im Hintergrund weitere Kandidaten: Heini Seger (SVP), Jürg Tobler (parteilos) und Nino Cozzio (CVP). Nicht auf dem Bild ist Peter Dörflinger (SP). Der unterlegene SP-Kandidat Peter Dörflinger (links) gratuliert Thomas Scheitlin zur Wahl in den Stadtrat und ins Stadtpräsidium. Beides schaffte der FDP-Mann im ersten Wahlgang. Amtsübergabe auf dem Dach des Rathauses von Franz Hagmann (rechts) an den neuen Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin. Zwei Dauerbrenner, die bis heute der Erledigung harren: Stadtpräsident Thomas Scheitlin an einer Medienkonferenz über die Zukunft von Kunstmusuem und Bibliothek. «Oazapft is!» Fassanstich und Gratisbier mit Stadtpräsident Thomas Scheitlin zum Start des St.Galler Fests 2007. Die Stadtratsbank im Stadtparlament 2008 (von links): Nino Cozzio (CVP), Elisabeth Beéry (SP), Thomas Scheitlin und Fredy Brunner (beide FDP) sowie Barbara Eberhard (CVP). Spatenstich für den Neubau des Bundesverwaltungsgerichts auf dem St.Galler Chrüzacker. Links der kantonale Baudirektor Willi Haag, rechts Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Die vermutlich umstrittenste Aktion von Stadtpräsident Thomas Scheitlin: Weil das Resultat der Stadtkasse so phänomenal gut ausgefallen ist, erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner St.Gallens einen 50-Franken-Einkaufsgutschein. Training für den Gigathlon 2009: Stadtpräsident Thomas Scheitlin auf Rollschuhen, Stadträtin Elisabeth Beéry auf dem Velo. Der Globus ist wieder da: 297 Jahre, nachdem ihn eidgenössische Truppen mitlaufen liessen, ist eine originalgetreue Kopie nach St.Gallen zurückgekehrt. Vor dem Festakt begrüsst Thomas Scheitlin Bundesrat Pascal Couchepin. Ebenfalls im Bild ist links Regierungsrätin Kathrin Hilber. Jedes Jahr findet eine Aussprache samt Mittagessen zwischen dem Stadtrat und lokalen Medienschaffenden statt. Im Bild der Anlass 2009. Thomas Scheitlin mit Gästebuch. Thomas Scheitlin im Konfettihagel: An der Fasnacht 2010 wird der Stadtpräsident mit dem Titel eines Ehren-Födlebürgers geehrt und muss vor die Konfettikanone. Grosse Pläne für eine grosse Bibliothek: Projektleiter Josef Estermann, Stadtpräsidentin Thomas Scheitlin und Regierungsrätin Kathrin Hilber bei der Präsentation des Vorhabens, Kantons- und Stadtbibliothek in der Hauptpost zusammenzuführen. Stadt- und Olmapräsident Thomas Scheitlin eröffnet die Olma 2010 im Theater St.Gallen. Jährlich wiederkehrendes Ritual: Stadtpräsident Thomas Scheitlin und Finanzamtchef Reinhold Harringer stellen das Budget 2011 vor. Verleihung des Kulturpreises der Stadt St.Gallen an Filmemacher Peter Liechti (hinten). Stadtpräsident Thomas Scheitlin übergibt die Urkunde. Stadtpräsident Thomas Scheitlin und Ehefrau Brigitta am CSIO im Gründenmoos. Chlausensprint im Leichtathletik-Zentrum mit (von linsk) Thomas Scheitlin, Stadtschreiber Manfred Linke, Regierungsrätin Heidi Hanselmann und Stadtrat Nino Cozzio. Welche Rolle soll die Kantonshauptstadt spielen? Podiumsdiskussion im Palace mit unter anderem (von links) Stadtbaumeister Erol Doguoglu, Thomas Scheitlin und Kantonsrat Michael Götte (SVP). «Gallus und Pretoria»: Vernissage des 30. Typotron-Hefts in der Kirche St.Laurenzen. Rolf Stehle, Chef der Typotron AG (rechts), zeigt Stadtpräsident Thomas Scheitlin das Heft Ein trauriger Anlass: Thomas Scheitlin an der Abdankungsfeier für Kurt Felix in der Kirche St.Laurzenzen.

«SRF bi de Lüt» live in St.Gallen: Nik Hartmann interviewt Thomas Scheitlin auf dem Gallusplatz.

1.-August-Apéro mit dem Stadtpräsidenten. Stadtpräsident Thomas Scheitlin zieht an der HSG seine persönliche Bilanz zum Gallusjahr.

Nähen mit den Riklin-Zwillingen: Gemeinde- und Stadtpräsidenten aus der Region arbeiten am grossen Bigniktuch.

Föbü Thomas Scheitlin grüsst von der Konfettikanone herunter. Thomas Scheitlin spricht an der 108. Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG). Sie findet wegen des 150-jährigen Bestehens der Jüdischen Gemeinde in St.Gallen statt. Eine schwierige Medienkonferenz: Am 20.7.2013 bebt wegen der Bohrung fürs Geothermieprojekt die Erde in St.Gallen. Die Behörden informieren auf dem Bauplatz im Sittertobel. Prominenz mit Kuhglocken am Olma-Rundgang 2013 (von links): Thomas Scheitlin, Bundesrat Ueli Maurer, der Solothurner Regierungsrätin Esther Gassler und Olma-Direktor Nicolo Paganini. Die neue St.Galler S-Bahn wird eröffnet. Mit von der Partie sind Bundesrätin Doris Leuthard und Thomas Scheitlin.

Spatenstich fürs neue Naturmuseum mit (von links) Ortsbürgerpräsident Arno Noger, Thomas Scheitlin und MuseumsdirektorToni Bürgin. Magistrale Handwerker: Einweihung des Lohnmobils mit (von links) Bundesrat Alain Berset, Regierungsrat Martin Klöti und Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Einweihung der neuen Tourist-Information an der Bankgasse mit (von links) Thomas Scheitlin, St.Gallen-Bodensee-Präsident René Romanin und Tourismusdirektor Frank Baumann. Thomas Scheitlin verteidigt im Stadtparlament das Budget 2016. Diese Szene hat sich jeden Dezember wiederholt. Links sitzt Stadtrat Peter Jans. Gut gelaunt: Regierungsrätin Heidi Hanselmann und Thomas Scheitlin am Promi-Apéro an den St.Galler Festspielen 2016. Eines von unzähligen Wahlpodien, an denen Thomas Scheitlin teilgenommen hat. Im Bild referiert er auf dem Podium im Palace vor dem ersten Stadtratswahlgang 2012. Direktionsverteilung nach den Wahlen 2012: Maria Pappa (SP) erhält die Baudirektion der abgewählten Patrizia Adam (CVP). Links Stadtrat Nino Cozzio, rechts Thomas Scheitlin. Der Stadtpräsident am internen Schnitzelbankabend der Fasnacht 2017 im «Naz». Ebenfalls ein Fixpunkt in der stadtpräsidialen Agenda: Sternenvernissage mit dem erstmaligen Anzünden der Weihnachtsbeleuchtung in einem Advent in der Marktgasse. Stadträtin Maria Pappa, Stadtpräsident Thomas Scheitlin, Regierungsrat Buno Damann und SBB-Chef Andreas Meyerbei (von links) bei der Neueröffnung des sanierten Hauptbahnhofs und des neu gestalteten Bahnhofplatzes. Eine Lektion Cheerleading: Der Stadtpräsident empfängt erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus der Stadt auf dem Rathausdach. Thomas Scheitlin und Hoteldirektor Reto Candrian eröffnen nach der Sanierung und Erweiterung das Hotel Walhalla am Bahnhofplatz. Thomas Scheitlin nach der Bekanntgabe des Rücktritts auf Ende 2020 in seinem Büro im elften Stock des Rathauses. Die Coronakrise schlägt zu: Stadtpräsident Thomas Scheitlin an seiner letzten Stadtparlamentssitzung. Sie findet wegen der Pandemie nicht im Waaghaus, sonder in der Olma-Halle 2.1 statt. Ein gut gelaunter Stadtpräsident beim «Tagblatt»-Schlussinterview.

Was ist aus ihrer Sicht die wichtigste Entwicklung, die in den vergangenen Jahren angestossen wurde?

Beim Amtsantritt habe ich mir vorgenommen, dass sich die Stadt in eine neue Richtung bewegen muss. Wir wollten Anreize für die Jungen schaffen, hier zu bleiben. Wir wollten neue und zukunftsträchtige Arbeitsplätze ansiedeln. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, aber wir haben in den vergangenen Jahren wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung setzen können. So haben wir mit verschiedenen Partnern das «Startfeld» geschaffen; es ist heute ein Motor für die Gründung neuer Unternehmen. Wir haben mit «IT St.Gallen rockt!» ein Netzwerk für diese Branche geschaffen; es umfasst heute 98 Unternehmen bis ins Rheintal hinauf. Und wir sind daran für den Gesundheitsbereich mit «St.Gallen Health» etwas Ähnliches aufzubauen. Ich darf befriedigt feststellen, dass wir eine Stadt sind, die einen Fuss in Wirtschaftszweigen hat, die Zukunft haben. Ein anderes sehr wertvolles Netzwerk, das wir gründen konnten, war die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee; in ihr arbeiten heute 46 Gemeinden aus drei Kantonen zusammen.

«Wir haben im vergangenen Jahrzehnt für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes St.Gallen ein gutes Fundamet gelegt.» Bild: Ralph Ribi

(21.12.2020)

Der Erfolg solcher Konzepte und Netzwerke ist im Alltag oft wenig sichtbar.

Oh, da gibt es durchaus sehr konkrete Zahlen. Wenn man den Wirtschaftsstandort anschaut, sind wir heute bei rund 83'000 Arbeitsplätzen - das sind 8'000 bis 9'000 mehr als damals, als ich angefangen habe. Die Bevölkerungszahl ist von 75'000 auf 80'000 gewachsen. Als Wirtschaftsstandort und Wohnort haben wir also eine stetige, nachhaltige Entwicklung durchgemacht. Es ist wahr: Der Stadtrat hat nicht ständig neue schlagzeilenträchtige Aktionen lanciert und damit der Bevölkerung das Blaue vom Himmel versprochen. Wir haben die Situation analysiert, wir haben Massnahmen getroffen und deren Umsetzung hartnäckig verfolgt. Und das zeigt jetzt Wirkung.

Kommt die Kritik am verwaltenden Stadtrat allenfalls daher, dass es zu wenig konkrete Projekte gab in ihrer Amtszeit?

Auch in dem Punkt muss ich widersprechen. Die Stadt hat im Gegenteil viel investiert im vergangenen Jahrzehnt. Augenfällig ist die Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Altstadt oder der neue Bahnhofplatz. Wir haben aber auch viel Geld in Modernisierung und Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesteckt. Wir haben ein neues Naturmuseum gebaut, das zum Publikumsmagneten wurde. Das sind nur einige Beispiele...

Im diesjährigen Wahlkampf haben bürgerliche Verbände aber nicht mit Kritik an der Stadt zurückgehalten. Wieso hat der Stadtrat darauf nicht dezidierter reagiert?

Diese Wahrnehmung ist nicht ganz korrekt: Der Stadtrat hat durchaus mit einer Mitteilung reagiert, als der Hauseigentümerverband von der Stadt als «Steuerhölle» geschrieben hat. Und wir haben das Thema mit den Verbänden am alljährlichen «Wirtschaftsgipfel» thematisiert. Es ist schon so, dass da die Stadt teils schlecht geredet wurde. Der Stadtrat konnte diese Strategie auch nie nachvollziehen: Wenn etwa der Hauseigentümerverband öffentlich ständig von «Steuerhölle» spricht, schlechte Arbeitsplätze oder schlechten ÖV lautstark kritisiert, schreckt das die Leute ab, nach St.Gallen zu ziehen. Was zu einer geringeren Nachfrage nach Wohnungen führt und sich somit negativ auf den Wert von Liegenschaften auswirken wird.

«Der Stadtrat konnte die Strategie, die Stadt schlechter zu reden, als sie ist, nie wirklich nachvollziehen.» Bild: Ralph Ribi

(21.12.2020)

Dann war diese Kritik nur Wahlkampfgetöse?

Das war einerseits sicher Wahlkampf, anderseits ist das aber auch Politik. Ich gehe davon aus, dass sich das jetzt etwas beruhigen und die Argumentation wieder in ruhigere Bahnen zurückkommen wird. Ausser vielleicht, wenn politische Akteure finden, angesichts eines nach links gerutschten Stadtparlaments müsse man weiterhin mit der grossen Kanone anrichten. Wirklich zielführend ist das aber nicht. Mit einer solchen Dauerkonfrontation löst man keine Probleme.

Das Stadtparlament - mit Ausnahme der SVP - hat fürs Budget 2021 einen Kompromiss samt Sparmöglichkeiten gefunden, statt sich einen Kampf bis aufs Messer um Kleinstbeträge zu liefern. Das ist doch ein gutes Signal für die neue Legislatur?

Ja, das war ein gutes Signal. Dass der Kompromiss gelungen ist, rechne ich den Fraktionen und ihren Präsidenten, die für die Einigung verantwortlich zeichneten, hoch an. Die Einsicht in die schwierige finanzielle Situation der Stadt ist da. Das ist eine gute Basis zur Bewältigung unserer sowieso grossen, durch die Coronapandemie noch verschärften Finanzprobleme. Die Stadt muss zu ausgeglichenen Budgets zurückkommen. Das wird keine einfache Aufgabe sein.

«Die Stadt St.Gallen muss zu ausgeglichenen Budgets zurückfinden. Das wird keine einfache Aufgabe sein.» Bild: Ralph Ribi

(21.12.2020)

Die zweite Hälfte ihrer Amtsdauer als Stadtpräsident war tatsächlich geprägt durch Probleme der Stadtkasse. Ursache dafür waren auch Reformen bei Bund und Kanton. Dagegen ist man machtlos. Ist das für den städtischen «Finanzminister» nicht frustrierend?

Bund und Kanton haben tatsächlich grosse Finanzbrocken an uns weitergereicht. Immer wieder standen wir deswegen vor dem Problem, zu einem ausgeglichenen Budget zu kommen. Dafür mussten wir auch sparen. Die gute Entwicklung der Stadt hat uns aber geholfen, trotz steigender Kosten ausgeglichene Rechnungen zu präsentieren. Dafür mussten wir auch nie den Steuerfuss erhöhen. Am Anfang meiner Amtszeit lag dieser bei 159, jetzt beträgt er 141 Prozent.

Wieso traf das vor allem die St.Galler Stadtkasse? Bei einigen Nachbargemeinden ist der Steuerfuss seit Jahren im Sturzflug.

Das ist eines der Probleme, das den Stadtrat im vergangenen Jahrzehnt immer wieder bewegt hat. Schuld daran waren neben Kosten, die wir von oberen Ebenen übernehmen mussten, allerdings auch eigene hohe Investitionen, die via Abschreibungen stark auf die Rechnung drücken. Gerade durch den Ausbau der Tagesbetreuung für die Schulkinder haben wir uns ein grosses Kostenpaket aufgeladen. Es ist bei den umliegenden Gemeinden niemals so gross wie in der Stadt. Wir müssen damit leben, dass der Investitionsbedarf aufgrund unserer Strukturen höher ist als bei den Nachbarn. Ein anderes Beispiel ist etwa die Auswirkung einer Steuergesetzrevision bei den Juristischen Personen: Als Standort vieler Unternehmen treffen Steuerausfälle in diesem Bereich die Stadt viel stärker als die Nachbargemeinden. Das Ganze ist allerdings kein Phänomen, das nur St.Gallen betrifft: Alle grösseren Schweizer Städte kämpfen mit solchen Fragen.

Für Lösungen wäre die Kantonspolitik gefordert. Kantonsrat Thomas Scheitlin wurde von linker Seite immer wieder kritisiert, er vertretet zu wenig die Interessen der Stadt und halte sich zu stark ans Parteibüchlein.

Das verneine ich klar. Bei der Arbeit im Kantonsrat gibt es zwei Ebenen. Da ist zum einen die Vorbereitung von Geschäften, bei der man als Stadtpräsident gegenüber dem kantonalen Finanzdirektor die Interessen der Stadt vertritt und versucht, eine möglichst gute Lösung zu erreichen. Kommt das Geschäft in den Kantonsrat, sind viele Fragen bereits diskutiert, Vorentscheide gefallen und Kompromisse geschlossen. Angesichts des Stadt-Land-Grabens geht's im Rat mehr darum, das Ausgehandelte über die Runden zu bringen, statt weitere Zugeständnisse zu erreichen. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Rat nützt es nichts, als Stadtvertreter lautstark zu fordern - man riskiert dann einzig, bereits Erreichtes wieder zu verlieren.

«Wer im Kantonsrat als Stadtvertreter lautstarke Forderungen aufstellt, geht angesichts der Mehrheitsverhältnisse zwischen Stadt und Land das Risiko ein, das zu verlieren, was er bereits hat.» Bild: Ralph Ribi (21.12.2020)

Aber wie erreicht die Stadt, dass Nachbargemeinden, die von städtischen Leistungen profitieren und wenig bis gar nichts daran zahlen, sich finanziell stärker beteiligen müssen?

Der «Horizontale Finanzausgleich», wie er der SP im Kantonsrat vorschwebte, löst dieses Problem nicht: Je nach Ausgestaltung geht man das Risiko ein, dass die Stadt am Schluss weniger Geld vom Kanton bekommt als heute. Ich kann so ein Modell nicht vertreten, bevor ich seine Ausgestaltung und damit alle Konsequenzen kenne. Angesichts der heutigen Mehrheitsverhältnisse im Kantonsrat ist in meiner Wahrnehmung der Spielraum für Lösungen zugunsten der Stadt (und anderer regionaler Zentren) sehr beschränkt.

Es ist also hoffnungslos, dass die Stadt für die Abgeltung ihrer Leistungen vom Kanton oder von den Nachbargemeinden mehr Geld bekommt?

Wenn schon muss man einen horizontalen Ausgleich finden, der sich an den Zentrumslasten orientiert und jene der Nachbarn einbezieht, die speziell stark von städtischen Leistungen profitieren. Das müsste man eigentlich anstreben. Die Alternative wäre ein alternatives Steuersystem. Eines, bei dem Pendlerinnen und Pendler nicht nur am Wohnort Steuern zahlen, sondern einen Anteil ihrer Steuern auch am Ort abliefern, an dem sie ihr Geld verdienen. Das wäre vermutlich die gerechteste Lösung.

In einer Woche geben sie nach 14 Jahren das Stadtpräsidium an ihre Nachfolgerin weiter. Was dominiert da - Freude oder Wehmut?

Es ist natürlich beides. Auf der einen Seite Wehmut, weil man verlässt einen Job, den man mit viel Herzblut ausgeübt hat. Man hat viel Zeit investiert, viel Freiheit aufgegeben, hat viele Projekte realisiert - und es gebe auch noch weitere Projekte, die man realisieren könnte. Anderseits Freude darüber, dass man jetzt wieder mehr Freizeit hat, seine Agenda selber bestimmen und wieder einmal etwas mit der Frau unternehmen kann.

Gehört dazu auch Erleichterung, dass man ein schweres Amt los wird?

Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ein schweres Amt ausübe. Ich trage gerne Verantwortung. Das hat mich noch nie belastet. Ich konnte während meiner Amtszeit auch immer gut schlafen. Es gab nichts, was mich an meine Grenzen gebracht hätte, bei dem ich mir hätte sagen müssen, das meistere ich jetzt nicht mehr. Drum fällt mir jetzt auch kein Stein vom Herz.

Wie steht's mit dem Loslassen? Das fällt dem einen oder anderen frisch Pensionierten nicht ganz so leicht...

Auch damit habe ich kein Problem. Mit dem Ausscheiden aus dem Stadtpräsidium werde ich mich nicht mehr aktiv in die aktuelle Stadtpolitik einmischen oder mich öffentlich dazu äussern. Da gilt für mich: Wenn man seine Aufgabe als Stadtpräsident erledigt hat, soll man abtreten und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger machen lassen.

«Ich werde mich ganz sicher nicht mehr in die aktuelle Stadtpolitik einmischen.» Bild: Ralph Ribi

(21.12.2020)

Thomas Scheitlin bleibt aber FDP-Kantonsrat und damit Politiker. Führt das nicht zwangsläufig dazu, dass sie sich wieder in die Stadtpolitik einmischen werden?

Als Kantonsrat habe ich mich immer für die Stadt und die Region eingesetzt, in denen ich gewählt wurde. Das wird so bleiben: Ich werde mich im Kantonsparlament weiterhin für die Interessen der Stadt einsetzen. Und ich werde das zusammen mit den anderen Kantonsrätinnen und Kantonsräten aus der Stadt tun - darunter sind auch die neue Stadtpräsidentin Maria Pappa sowie mit Sonja Lüthi und Peter Jans zwei weitere Stadtratsmitglieder. Ich denke, wir werden uns wie bis anhin absprechen, wenn es um städtische Themen geht.

Es ist die Rede davon, dass sie Olma-Verwaltungsratspräsident bleiben sollen. Wären sie dazu bereit?

Ja, ich wäre bereit, dieses Amt weiterzuführen. Das hängt mit der speziellen Situation der Olma-Messen zusammen. Einmal haben sie eine neue Chefin. Zum anderen verwirklichen wir mit der neuen Halle 1 ein Grossprojekt. Drittens stecken die Olma-Messen wegen der Coronapandemie in einer unternehmerisch schwierigen Lage. Zusammen mit der Geschäftsleitung arbeiten wir an verschiedenen Massnahmen zur Überwindung dieser Situation. Für den Verwaltungsrat hat Kontinuität derzeit grosse Bedeutung.

Der Entscheid liegt also bei der Stadtregierung, ob er sie als Olma-Präsident weitermachen lässt?

Ja, der Stadtrat muss mich vorschlagen; der Entscheid liegt dann beim Stadtparlament. Der St.Galler Stadtregierung steht ein Sitz im Olma-Verwaltungsrat zu. Bisher nahm immer der Stadtpräsident Einsitz. Daraus hat sich die Tradition entwickelt, dass er gleichzeitig das Präsidium des Verwaltungsrats übernahm. Grundsätzlich können Stadtrat und Parlament delegieren, wen sie wollen; das muss kein Stadtrat sein. Der Olma-Verwaltungsrat konstituiert sich selber; die Delegiertenversammlung wählt dann den Präsidenten. Der Stadtpräsident muss nicht zwingend Olma-Verwaltungsratspräsident werden.

«Ja, natürlich hätte ich Lust als Verwaltungsratspräsident der Olma-Messen weizerzumachen.» Bild: Ralph Ribi

(21.12.2020)

Man spürt bei ihnen viel Lust, bei der Olma weiterzumachen?

Ja, natürlich hätte ich Lust da weiterzumachen. Das ist ein spannendes Mandat, das ich in dieser hektischen Phase gerne weiterführen würde.

Der bisherige Stadtpräsident will das Olma-Präsidium nicht an die neue Stadtpräsidentin weiterreichen. Man hört schon die Kritik aus feministischen Kreisen: Wollen die bürgerlichen Männer im Verwaltungsrat der Olma bei Wurst und Bier unter sich bleiben?

Nein, damit hat's rein gar nichts zu tun. Entsprechende Diskussionen sind viel älter als die Kandidatur und die Wahl von Maria Pappa ins St.Galler Stadtpräsidium. Nicht zuletzt aufgrund von Kritik von aussen ist man sich in den Olma-Gremien einig, dass der Stadtpräsident - oder die Stadtpräsidentin - das Olma-Verwaltungsratspräsidium nicht mehr innehaben sollte. In den vergangenen Jahren wurde die Problematik von Interessenkonflikten wegen des Doppelmandats mehrfach öffentlich thematisiert - etwa vor einigen Jahren beim Projekt des Olma-Hotels und jetzt wieder bei den kürzlich vom Parlament beschlossenen Corona-Überbrückungshilfen.

Nicht abschliessen können sie die Verwirklichung des Konzept «Drei Museen - drei Häuser». Sanierung und Ausbau des Kunstmuseums ist um mindestens fünf Jahre aufgeschoben. Das tut weh?

An sich ist die Strategie umgesetzt. Wir haben die drei Museen verselbständigt, jedes hat seine eigene Stiftung als Trägerschaft, jedes hat sein eigenes Haus, in dem es für sich selber funktionieren kann. Was wir noch auf einen gute Weg bringen müssen, ist die Sanierung des Kunstmuseums. Ich glaube, dieses Projekt kommt. Das müssen wir machen: Der Sanierungsbedarf des Kunklerbaus im Stadtpark ist bekannt. Jetzt muss ein Projekt entwickelt werden, das politisch mehrheitsfähig ist. Dafür müssen wir auf einer guten, realistischen Ebene bleiben. Hätten wir das vorliegende Projekt gebracht, dessen Kosten im Laufe der Jahre von 25 auf über 40 Millionen gestiegen sind, hätten wir in der aktuellen Finanzlage genauso Schiffbruch erlitten wie kürzlich im Stadtparlament mit dem Projekt fürs Hallenbad Blumenwies, das eine ähnliche Kostensteigerung hinter sich hat.

In der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit gab's immer wieder einmal Kritik an der Kulturpolitik.

Für mich ist das grundsätzlich eine Erfolgsgeschichte: Mit dem ersten Kulturkonzept haben wir viele verschiedene Institutionen mit mehr Mitteln ausstatten können. Mit dem zweiten Kulturkonzept wollen wir jetzt ganz bewusst die freie Kulturszene fördern. Das war mir von Anfang an wichtig.

80'000 Einwohnerinnen und Einwohner waren ein anderes Ziel von Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Es ist erreicht. Aber wieso war diese Zahl so wichtig?

Nicht die Grösse der Stadt an sich ist wichtig. Wichtig ist das Gefühl, dass wir uns weiterentwickeln. Und dafür sind magische Grenzen wie eben die Bevölkerungszahl 80'000 wichtig. Wenn man sie erreicht, ist das ein Zeichen dafür, dass die Stadt immer noch wachsen kann. Das ist ähnlich, wie wenn ein Sportler auf einen Schweizer Rekord hin trainiert und ihn dann erreicht. Das ist eine Bestätigung für ihn, dass er es gut gemacht hat. Und das ist wohl auch der wichtigste Aspekt der Bevölkerungszahl 80'000 für St.Gallen: Wir sind fähig uns zu entwickeln!

«Nicht die Grösse der Stadt ist letztlich entscheidend. Wichtig ist das Gefühl, dass wir uns weiterentwickeln können.» Bild: Ralph Ribi

(21.12.2020)

Die nächste Grenze, 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 2030, wird erheblich schwieriger zu erreichen sein...

Das ist sicher so. Und trotzdem ist es richtig, diese Schwelle stehen zu lassen. Sie ist Ansporn an zwei Dingen zu arbeiten: Das ist zum einen die Strategie der inneren Entwicklung (etwa bei Bauordnung und Zonenplan), die die Stadt in Richtung der 100'000 führt. Zum anderen bin ich der Überzeugung, dass es in der Region irgendwann ohne Zusammenschlüsse nicht mehr geht. Die Problematik der Besetzung von Gremien ist ein Faktor. Ein anderer ist der Fachkräftemangel in der Verwaltung: Um künftig Spitzenkräfte anziehen zu können, müssen unsere Verwaltungseinheiten grösser werden und berufliche Chancen bieten. Früher oder später werden wir daher an Zusammenschlüssen nicht vorbei kommen.

Was raten sie dem Stadtrat vor diesem Hintergrund?

Ich rate ihm, die 100'000er-Marke stehen zu lassen. Und ich rate ihm, alles daranzusetzen, mit der Entwicklung nach Innen und nach Aussen im kommenden Jahrzehnt in die Nähe dieser Schwelle zu kommen.

Man kommt nicht darum herum: Stichwort Corona?

Die Pandemie ist einerseits sicher das, was sich niemand gewünscht hat. Sie belastet unsere Wirtschaft zusätzlich, sie bringt aber auch zusätzliche Probleme in den städtischen Finanzhaushalt hinein. Anderseits ist diese Krise auch eine Herausforderung: Sie ist nicht alltäglich, durch sie kamen ständig neue Themen aufs Tapet und sie hat vom Stadtrat viel Flexibilität in der Führung verlangt. Es war für den ganzen Stadtrat eine Situation, in der seine Mitglieder viel gelernt, viele neue Erfahrungen gesammelt haben.

Thomas Scheitlin in seinem Büro im elften Stock des St.Galler Rathauses. Bild: Ralph Ribi

(21.12.2020)

Welches ist für sie persönlich denn die wichtigste Errungenschaft ihrer Amtszeit?

Das ist eine schwierige Frage, weil der Stadtrat ja viele Themen gemeinsam vorangetrieben hat. Für mich persönlich ist es aber das Umdenken auch in der Stadtverwaltung hin zum aktiven Gestalten und hin zu einer Vermarktungsstrategie als Standort. Wir wollen als Stadt mit zukunftsgerichteten Ideen, Strategien und Jobs wahrgenommen werden. Dieser Wandel ist angestossen. Er muss jetzt, beispielsweise mit der Schaffung eines Innovationsparks, weiter vorangetrieben werden. Dass es gelungen ist, diese Entwicklung zu starten, daran habe ich am meisten Freude.

Auf was hätten sie während ihrer Amtszeit am liebsten verzichtet?

Es gibt in meiner Arbeit als Stadtpräsident eigentlich nichts, was mir so zuwider gewesen wäre, dass ich darunter gelitten hätte. Was ich mir wünschen würde, wäre allerdings, dass wir St.Gallerinnen und St.Galler aufhören würden, schlecht über unsere Stadt zu reden. Wörter wie «peripher» oder «Steuerhölle» sollten wir aus unserem Vokabular streichen. Sie sind falsch in Zusammenhang mit St.Gallen.