Dani Fels erklärt den Glücksfall St.Galler Kreuzbleiche

Interview «Der öffentliche Raum ist wie eine Bühne»: Warum die St.Galler Kreuzbleiche ein Glücksfall ist und weshalb eine Stadt solche Plätze braucht Skaten, tschutten, auf der Wiese liegen ‒ auf der Kreuzbleiche findet das pralle Leben in allen Facetten statt. Dani Fels ist Sozialraumexperte im Departement Soziale Arbeit der OST ‒ Ostschweizer Fachhochschule Julia Nehmiz 07.06.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tratschen, arbeiten, Tauben füttern: Auf der Kreuzbleiche ist Platz für alle. Bild: Arthur Gamsa

Was macht einen guten öffentlichen Platz aus?

Dani Fels: Das wichtigste Stichwort ist Multifunktionalität. Ein Platz muss vielen Nutzerinnen und Nutzern gerecht werden. Er sollte nicht zu fest definiert sein, sonst kann man nur noch die Vorgaben des Platzes nutzen. Wenn er zu sehr durchgestaltet oder für zu viele Veranstaltungen reserviert ist, dann passiert nicht das, was wir auf der Kreuzbleiche haben. Die grossen Wiesenflächen regen an zu einer vielfältigen, generationenübergreifenden Nutzung.

Dani Fels, Sozialraumexperte im Departement Soziale Arbeit der OST ‒ Ostschweizer Fachhochschule Bild: PD

Die Kreuzbleiche steht also exemplarisch für einen gelungenen öffentlichen Raum?

Ja. Und es ist ein Glücksfall, dass es an einem zentralen Ort einen so grossen grünen Park gibt, der nicht nur dekorativ ist, sondern für Nutzungen zur Verfügung steht. So etwas könnte man nicht künstlich erstellen, das muss sich ergeben – und man muss es bewahren. Eine Freifläche für die Allgemeinheit in diesem Ausmass und zentral angelegt, ich bezweifle, dass man heute noch so planen würde. Sie würde stattdessen überbaut werden.

Was macht für Sie den «Glücksfall Kreuzbleiche» aus?

Zum einen die Grösse, die verschiedene Nutzungen gleichzeitig zulässt, von einzelnen wie von ganzen Gruppen – und es funktioniert! Es gibt wenig Nutzungskonflikte. Dann die attraktive Lage, mitten im Zentrum, von allen Seiten gut erreichbar. Es gibt ein paar feste Einrichtungen wie den Skatepark, Spielplätze oder den Basketballplatz, aber eben auch viel Freifläche.

Warum braucht es öffentliche Räume in der Stadt?

Öffentliche Plätze machen eine Stadt erst aus, im öffentlichen Raum wird die Vielfalt einer Stadt sichtbar. Klar kann es zu Konflikten führen, wenn unterschiedliche Nutzerinteressen aufeinandertreffen. Aber im öffentlichen Raum entstehen Begegnung und Austausch, was sonst in diesem Mass nicht stattfinden würde. Das macht Lebensqualität aus! Man sollte nicht aus einem subjektiven Sicherheitsempfinden einen Platz zu fest gestalten, um gewisse Gruppen fernzuhalten. Zentral ist, dass ein Platz allen offensteht. Multifunktionalität bringt es mit sich, dass es auch mal zu Spannungen kommt. Aber sie dient dem Austausch und der Begegnung.

Hat St.Gallen genügend öffentliche Plätze, die man frei nutzen kann?

Die Stadt ist gar nicht schlecht ausgestattet. Neben der Kreuzbleiche sind da zum Beispiel noch Stadtpark, Marktplatz, Bahnhofplatz. Seit der Neugestaltung ist auch der Kornhausplatz vielfältig nutzbar. Die Sitzbänke werden permanent genutzt – und also geschätzt.

Grün ist es dort allerdings nicht.

Ein Platz muss nicht zwingend grün sein, um Attraktivität aufweisen. Und ein Bahnhof ist immer attraktiv. Der öffentliche Raum ist wie eine Bühne, man beobachtet die Umgebung und weiss, dass man auch Teil der Beobachtung ist. Visuelle Reize, Betriebsamkeit, das wird an einem Bahnhof maximal bedient. Beim Bahnhofplatz St.Gallen könnte man diskutieren, dass er sehr mit Beizen belegt ist. Und sich die Frage stellen, was wäre, wenn die nicht da wären.

Was ist denn Ihr Lieblingsplatz in St. Gallen?

Der Gallusplatz. Ich wohne in der Nähe, ohne Balkon, der Platz ist so etwas wie mein Balkon, wo man – gerade auch während der Pandemie – viele Leute aus dem Quartier trifft. Mein Lieblingsort ist die Mülenenschlucht, sie hat etwas Wildes. Einmal hat mich dort ein japanischer Tourist gefragt, wo der Bär sei. Ein Bärengraben in der Mülenenschlucht wie in Bern, das wäre doch mal eine Überlegung.