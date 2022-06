Der Goldacher Lehrer Ivo Mühleis würde es wieder tun

Interview Der Goldacher Lehrer Ivo Mühleis schwärmt vom seinem Beruf: «Ich würde diesen Weg jederzeit wieder einschlagen» Der Goldacher Lehrer Ivo Mühleis äussert sich zur Entwicklung der Schule und stellt dabei fest, dass der Unterricht viel komplexer geworden ist. Lehrer sein, sei dennoch nach wie vor einer der schönsten Berufe, die es gebe. Rudolf Hirtl 25.06.2022, 05.00 Uhr

Der Goldacher Lehrer Ivo Mühleis liebt seinen Beruf. Bild: Rudolf Hirtl

Seit 40 Jahren unterrichtet der 62-jährige Ivo Mühleis im Schulhaus Bachfeld. Kurz vor den Sommerferien geben auch die Schulen der Region Rorschach reihum Lehrerjubiläen bekannt. In Goldach beispielsweise jene von Claudia Brändle (30 Jahre), Dani Hanselmann (40 Jahre) sowie Beat Weibel (35 Jahre). Das nachfolgende Interview mit Ivo Mühleis, der über viele Jahre die regionale Blasmusikszene geprägt hat, steht stellvertretend für alle Jubilare und soll die aktuelle Entwicklung im Lehrerberuf beleuchten.

Wann und wo haben Sie das Lehrerseminar absolviert?

Ivo Mühleis: Ich habe meine Semiausbildung zweigeteilt gemacht: Die ersten beiden Jahre konnten die Stadtsanktgaller im Talhof machen, die restlichen Jahre auf Mariaberg in Rorschach. Das Lehrerdiplom erhielt ich im März 1982.

Wieso haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?

Ich hatte das Glück, in meiner Primarschulzeit einen hervorragenden Mittelstufenlehrer zu haben, was den Ausschlag gegeben hat, diesen Weg einzuschlagen.

Wann war Ihr erster Schultag und wie haben Sie diesen auch im Vorfeld erlebt?

Mein erster Schultag war am 19. April 1982, damals war noch Frühlingsschulbeginn. Ich bin mit einer 2. Klasse gestartet. Ich war die ganzen Frühlingsferien mit einer erfahrenen Lehrerkollegin im Schulhaus und habe vorbereitet, trotzdem war ich extrem nervös am ersten Tag.

Wie hat sich der Unterricht, aber auch das Gefüge im Schulhaus selbst in diesen 40 Jahren verändert?

Fachbereiche sind umbenannt worden und die Lehrpläne haben sich geändert, der Lehrplan 1979 hatte 40 Seiten, der Lehrplan 21 hat 517 Seiten. Der Anteil an männlichen Lehrpersonen ist deutlich zurückgegangen und auch die Lehr- und Lernform haben sich im Verlaufe der Zeit gewandelt.

Ticken Kinder heute anders?

Kinder nicht, aber dafür viele Eltern (schmunzelt). Nein, ich würde nicht sagen, dass sich die Kinder verändert haben, viel mehr hat sich die Gesellschaft und deren Sicht auf die Schule verändert.

Über Lehrer sagt man, viel Freizeit viel Lohn, was ist die tatsächliche Wahrheit?

Eine Aussage, mit der jede Lehrperson immer wieder konfrontiert wird und die man gelassen nehmen muss. Die tatsächliche Wahrheit liegt wohl dazwischen. Ich kann mir die Freizeit etwas anders einteilen, arbeite dafür mal am Wochenende oder am Abend und von den 12 Wochen ist auch nur ein Teil als Ferien gedacht, der Rest gilt als unterrichtsfreie Zeit, die mit Vor- und Nachbereiten, Weiterbildungen usw. gefüllt wird.

Wie ist die lohnmässige Entwicklung?

Lohnmässig sind wir in der glücklichen Lage, dass wir unseren Zahltag regelmässig erhalten und somit einen relativ sicheren Job haben, was gerade während der Coronazeit wieder einmal bewusst wurde. Wenn ich die Löhne anderer Branchen vergleiche, dann liegen wir wohl irgendwo im Mittel. Also wie jeder andere Job hat unser Job seine eigenen Vor- aber auch Nachteile.

Was sind die schönsten Erinnerungen, wenn Sie auf diese 40 Jahre zurückblicken?

Die schönsten Erinnerungen sind die vielen Klassen-, Ski- und Sommerlager in Ladir, die Schulmusicals, die über 20 Weihnachtskonzerte mit dem ganzen Bachfeld und sicher das vergangene 50-Jahr-Jubiläum. Es gab natürlich auch viele Highlights während des täglichen Unterrichts, die mich und die Kinder lachen, staunen oder aufhorchen liessen.

Die Pandemie hat den digitalen Unterricht forciert, wie haben Sie das erlebt, hat das auch Vorteile?

Die Pandemie und der Lockdown haben uns Lehrpersonen sehr stark gefordert, es war wichtig, die Kinder zu Hause regelmässig und eng zu begleiten, es hat aber auch eine ganz spezielle Bindung gegeben. Digital sind wir einen Schritt weitergekommen. Ob das aber für das Lernen der Schulkinder auf der Primarstufe ein Vorteil war, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.

Viele, die diesen Beruf ausüben, fühlen sich nicht wertgeschätzt, hören Sie ab und zu einen Dank für Ihre Arbeit?

Hörst du einen Dank für deine Arbeit? Hmmm...Das ist wohl in jeder Firma, in jeder Gemeinschaft ein Thema und wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Dabei wäre es so einfach, einmal mehr «Danke» zu sagen und täte jedem Menschen so gut. Wir werden in unserem Beruf aber immer wieder von den Kindern bestätigt. Wenn die Schüler und Schülerinnen gerne in die Schule kommen, wissen wir, dass wir sehr vieles richtig machen. Auch die oft sehr emotionalen Abschiede am Ende der Schuljahre zeigen uns Lehrpersonen jeweils, dass die Primarschulzeit ein wichtiger Abschnitt für jedes Kindes ist.

Muss die Schule heute ausbaden, was Eltern zu Hause alles verkehrt machen?

Eltern machen nicht alles verkehrt, alle wollen das Beste für ihre Kinder und bemühen sich. Das war schon immer so. Ich spüre einfach, dass wir in der Schule immer mehr grundlegende Erziehungsaufgaben übernehmen müssen.

Brauchen Lehrer mehr Rückendeckung?

Es hat schon immer Situationen gegeben, in denen man gerne mehr Rückendeckung erhalten hätte, von welcher Seite auch immer, von Eltern, von Schulleitungen, von Behörden und auch der Gesellschaft. Da ist es auch extrem wichtig, in einem Team arbeiten zu können, das sich gegenseitig stützt und unterstützt. Der Austausch untereinander kann sehr wertvoll und hilfreich sein, auch das ist Rückendeckung.

Lehrkräften werden heute unter dem Titel «integrative Schulung» sämtliche Problemkinder aufgebürdet, ist so speditiver «normaler» Unterricht überhaupt noch möglich?

Der Unterricht ist so oder so viel komplexer geworden, Fachbereiche, Beurteilungen, Elternarbeit und vieles mehr. Die Klassen sind heterogener geworden, die Arbeit rund um unser Kerngeschäft ist umfangreicher, aber dadurch auch sehr spannend und abwechslungsreich. Wichtig ist zu erkennen, dass im integrativen Schulalltag mehr Unterstützung gebraucht wird durch Förderstunden, mehr verfügbaren Raum und keine überfüllten Klassen. Diese Realität ist leider in der Politik noch nicht ganz angekommen.

Es wird gesagt Lehrkräfte seien heute extrem frustriert, teilen Sie diese Meinung?

Nein, diese Meinung teile ich absolut nicht. Ich erlebe gerade bei uns ein extrem engagiertes Team, das täglich alles unternimmt, damit die Kinder gerne zur Schule gehen. Und in welchem Beruf erlebt man nicht mal frustrierende Tage und Arbeiten?

Was ist vom einstigen Prestige geblieben?

Meinen Sie das gute Prestige, also das Ansehen des Lehrers in der Gesellschaft? Oder das negative Prestige, der Lehrer, der handgreiflich wurde mit Stockschlägen oder Kopfnüssen? Ich bin nicht aus Prestigegründen Lehrer geworden, sondern weil ich die Arbeit mit Kindern liebe.

Würdest Sie es nochmals machen und diesen Beruf jungen Menschen ans Herz legen?

Wir brauchen dringend gute junge Lehrpersonen, auch Männer, die engagiert, kompetent und einfühlsam die Kinder auf das Leben vorbereiten. Es ist wohl nach wie vor einer der schönsten Berufe, die es gibt, aber ich kenne ja nur diesen. Die Arbeit mit jungen Menschen macht Freude, ich bin auch nach 40 Jahren noch gerne in meinem Schulzimmer tätig und würde diesen Weg jederzeit wieder einschlagen.