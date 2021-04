Interview «Der Bund muss sich bewegen»: St.Galler Stadträtin fordert raschere Evakuierung von Flüchtlingen auf Lesbos Es sind ungewöhnlich deutliche Worte, die Stadträtin Sonja Lüthi wählt. Die GLP-Politikerin sagt, zusammen mit St.Gallen wollten 15 Schweizer Städte und Gemeinden Flüchtlinge aufnehmen. Doch der Bund blockiere diese Initiative. Sandro Büchler 23.04.2021, 05.00 Uhr

Sonja Lüthi, St.Galler Stadträtin und Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, sagt, um Flüchtlinge aufnehmen zu können, brauche es eine gemeinsame Anstrengung des Bundes sowie der Städte und Gemeinden. Bild: PD

Im Interview wird Sonja Lüthi deutlich: «Wir dürfen nicht wegschauen! Wir haben eine Verantwortung für die betroffenen Flüchtlinge.» Die Stadträtin begrüsst es, dass ein Kollektiv mit einem Solidaritätscamp im Kantipark auf die noch immer prekäre Lage der Flüchtlinge in der Ägäis aufmerksam macht.

Als das Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos im vergangenen September niederbrannte, sagten Sie, man dürfe die Augen vor dem Leid nicht verschliessen. Wie wichtig ist deshalb ein Solidaritätscamp für Moria im Kantipark von St.Gallen?

Sonja Lüthi: Die erschütternden Bilder nach dem Brand des Flüchtlingslagers sind uns zwar noch in Erinnerung. In den Medien wird zurzeit jedoch wenig über die Missstände in den Flüchtlingslagern berichtet. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich das Elend der betroffenen Flüchtlinge in den Lagern verbessert hätte. Aus diesem Grund begrüsse ich es, dass mit dem von der Stadtpolizei bewilligten Solidaritätscamp für Moria im Kantipark wieder auf die prekäre Situation dieser Menschen aufmerksam gemacht wird.

Auch die Stadt St.Gallen bemühte sich, den Flüchtlingen auf Lesbos – und anderswo – zu helfen. Was ist in der Zwischenzeit diesbezüglich seitens der Stadt geschehen?

Im Frühsommer haben sich die acht grössten Schweizer Städte zur Allianz «Städte und Gemeinden für die Aufnahme von Flüchtlingen» zusammengeschlossen. Diese ist in der Zwischenzeit auf 16 Städte und Gemeinden angewachsen. Um angesichts der humanitären Notsituation mehr Menschen Zuflucht gewähren zu können, haben sie sich gegenüber dem Bund bereiterklärt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuhelfen. Es braucht eine gemeinsame Anstrengung des Bundes sowie der Städte und Gemeinden.

Am 9. September 2020 brennt das Flüchtlingslager Moria fast komplett nieder. Rund 13'000 Personen fliehen vor dem Feuer. Tausende schlafen in den kommenden Tagen und Nächten in den Wäldern oder auf den Strassen der griechischen Insel – ohne Schutz. Inzwischen gibt es ein neues Flüchtlingslager, direkt am Meer. Es wurde regelmässig überflutet, Ratten und Krankheiten breiteten sich in den Wintermonaten aus. Bild: Angelos Tzortzinis

St.Gallen hat aber noch keine Flüchtlinge aufgenommen. Weshalb nicht?

Der Bund ist für die Ausgestaltung des Asylwesens, für den Empfang und die Zuweisung Asylsuchender zuständig. Er ist leider noch nicht konkret auf das Anliegen der Städte und Gemeinden eingegangen.

Die Zusammenarbeit mit den anderen aufnahmebereiten Städten und Gemeinden wurde deshalb intensiviert, damit wir nicht länger daran gehindert werden, Menschen in Not zu helfen. Es bedarf weiterhin aller erdenklichen Anstrengungen, ihnen zu helfen.

Wann können die ersten Flüchtlinge aus Moria in die Schweiz kommen?

Auch wenn die ersten Rückmeldungen vom Bund derzeit noch wenig Grund zur Hoffnung geben, vertritt die Allianz «Städte und Gemeinden für die Aufnahme von Flüchtlingen» ihre Forderungen gegenüber dem Bund weiterhin mit Nachdruck und ohne Abstriche. Die Schweiz kann und muss mehr dafür tun, damit diese Menschen endlich aus den Lagern evakuiert werden. Die Städte und Gemeinden meinen es ernst damit. Als Erstes muss sich aber der Bund bewegen!