St.Galler Verein Horizont hilft digitalen Anfängern

Interview «Den Anschluss an die Gesellschaft nicht verpassen»: So unterstützt der St.Galler Martin Baumann Menschen im digitalen Alltag An monatlich stattfindenden Treffen vermittelt «Horizont» in St.Gallen digitales Grundwissen an Interessierte. Die Idee entstand vor zwei Jahren – nun wurde dafür ein Verein gegründet. Im Interview spricht der Präsident, der St.Galler Martin Baumann, über die neuen Standorte, die Vereinsgründung und wie sie geholfen haben, dass ein Teilnehmer mit seiner Tochter chatten kann.

Martin Baumann ist Präsident des Vereins Horizont. Bild: PD

«Horizont» ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen im digitalen Alltag zu unterstützen. Seit zwei Jahren setzen die Initianten Martin Baumann und Martin Zünd ihre Idee der technischen Unterstützung um. Diese besteht hauptsächlich aus monatlichen Treffen, bei denen sie vor Ort den Teilnehmenden die Digitalisierung näherbringen. Vorerst waren die beiden als Einzelpersonen aktiv, nun gründeten sie mit zwei weiteren Ehrenamtlichen den Verein Horizont.

«Horizont» gibt es seit drei Jahren. Warum haben Sie jetzt einen Verein mit Ihnen als Präsident gegründet?

Martin Baumann: Hauptsächlich können wir durch die Vereinsgründung als eine juristische Person anstatt Einzelpersonen agieren. Dies macht nicht nur das Verhandeln mit anderen Parteien einfacher, sondern wir wirken so geschlossen als eine Organisation. Dies hilft auch bei finanziellen Angelegenheiten mit den Vertragspartnern. Zusätzlich fällt es Vereinen generell leichter, neue Mitglieder für eine Sache zu gewinnen.

«Horizont» starteten Sie als Projekt in St.Gallen.

Ja, damals haben wir alles selber finanziert und das Projekt mit Herzblut aufgebaut. Der Verein wird jetzt als Pilotprojekt von der Stadt St.Gallen für ein Jahr finanziell unterstützt.

Warum braucht es überhaupt die Angebote Ihres Vereins Horizont?

Wir holen die Teilnehmenden in ihren Bedürfnissen ab, setzen ihren Alltag in Kontext zum Thema. Zum Beispiel, wie finde ich mich zurecht in einer fremden Stadt mit Hilfe von Google Maps? Wie finde ich heraus, wo ich dort Mittagessen kann? Oder: Wie kann ich ein Fotobuch machen? Was für Möglichkeiten gibt es, Bilder aus dem Digitalen aufs Papier zu bringen? Wir schauen mit den Teilnehmenden mögliche Apps an und erklären sie.

Andere Organisationen wie Pro Senectute bieten doch auch Kurse in Sachen digitale Kompetenzen an.

Wir sind keine Konkurrenz zu den Kursen von Pro Senectute. Wir bieten keine Kurse an, sondern Treffen. Ein Kurs ist etwas Geschlossenes, unsere Treffen sind offen, bei uns stehen Begleiten und der Austausch im Mittelpunkt. Und: Bei uns kann man auch anrufen, wenn man zu Hause ein Problem mit dem neuen Smart-TV hat, oder wenn man mit dem neuen Smartphone nicht klarkommt.

Richten sich die Treffs an ein älteres, digital unerfahrenes Publikum?

Viele unserer Teilnehmenden sind älter, doch es sind auch Leute darunter, die im Berufsleben stehen. Wir richten unser Angebot an alle, die etwas Neues dazulernen möchten, die gwundrig sind, die Respekt oder Angst vor gewissen Themen haben. Andere wollen die Verbindung nicht verlieren. So hat an einem Treff ein Teilnehmer sich mit unserer Unterstützung bei einem Chatanbieter angemeldet und seine erste Nachricht an seine Tochter geschrieben.

Künftig findet das Angebot nicht nur in St.Gallen und Frauenfeld, sondern auch in Amriswil und Arbon statt. Ist es ein Zufall, dass drei der vier Orte im Thurgau liegen?

Nein, dies hängt stark von der Zusammenarbeit mit dem Verein Smarter Thurgau ab, der versucht, die Digitalisierung im Kanton Thurgau zu fördern. Zum einen erhielten wir von ihm eine Anschubfinanzierung für Pilotprojekte in Thurgauer Gemeinden, zum andern können wir von seinem grossen Netzwerk in der Region profitieren.

Bislang gibt es den Horizont-Treff in St.Gallen-Neudorf. Ist ein Ausbau geplant?

Dass wir in Neudorf gelandet sind, hat sich durch den Quartierverein Tablat ergeben. Dieser unterstützt uns auch mit Räumen. Ich könnte mir gut vorstellen, in mehreren Quartieren solche Treffs anzubieten. Wir wollen nahe bei den Leuten sein. Zudem sind wir mit anderen Gemeinden im Kanton St.Gallen in Kontakt.

Wie kommt das Angebot in St.Gallen an?

Mit der Stadt St.Gallen haben wir als Verein ein Pilotjahr vereinbart. Wir konnten aber nur kurz physische Treffen anbieten, dann wurden wir coronabedingt ausgebremst. An den ein, zwei Treffs haben 15 bis 20 Leute teilgenommen.

Der erweiterte Vorstand bei der Gründung: Martin Baumann, Guido Knaus, Willi Gantenbein und Martin Zünd. Bild: PD

Inwiefern ist die Tätigkeit des Vereins Horizont von gemeinschaftlichem Interesse?

Wir leben in einer Gesellschaft, in der jeder für sich selbst verantwortlich ist. Im 21. Jahrhundert bestimmt die Digitalisierung einen grossen Teil unseres Zusammenlebens. Da ist auch in Fragen zur Digitalisierung wichtig, dass möglichst alle Leute selbstständig klarkommen. Mit unserem Angebot helfen wir den Teilnehmenden, dass sie den Anschluss an die digitalisierte Gesellschaft nicht verpassen. Neben den Grundkenntnissen der Digitalisierung wollen wir auch das Vertrauen in diese stärken. Heutzutage sind das zwei Aspekte, welche eine mündige Person ausmachen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, die Vorstandsarbeit wird ehrenamtlich ausgeführt. Die Leiterinnen und Leiter der Treffs bekommen eine Entschädigung.

Speziell in Zeiten von Corona sind mit Homeoffice, Videoanrufen und geschlossenen Schaltern alle Teile der Bevölkerung auf das Internet angewiesen. Spüren Sie dies bei Ihrer Tätigkeit?

Ich kann mir vorstellen, dass die Pandemie die Bedürfnisse einiger Leute verschoben hat. Da wir coronabedingt die Treffen seit einiger Zeit digital durchführen, ist dies schwierig abzuschätzen. Bei den digitalen Treffen ist es eine grosse Herausforderung, das Vertrauen zu den Teilnehmenden aufzubauen. Es ist uns aber wichtig, mit den Teilnehmenden im Kontakt zu bleiben und sie bei Fragen zu unterstützen. Trotzdem freue ich mich, bald wieder physische Treffen an den neuen und alten Standorten durchführen zu können.

Hinweis: Die nächsten Treffen in St.Gallen finden im August statt. Informationen gibt es auf www.horizont-online.ch