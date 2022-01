St.Gallen: Katholiken weisen Vorwurf der Sparmassnahme zurück

Interview «Das vorzeitige Ende der Offenen Kirche kommt nicht aus heiterem Himmel»: Präsident der Katholischen Kirche St.Gallen weist Vorwurf der Sparmassnahme zurück Es geht ums Geld – auch in der Kirche. Der Trägerverein der Offenen Kirche St.Gallen kritisiert die Katholiken, weil diese den Geldhahn für das ökumenische Projekt zudrehen. Und das zwei Jahre bevor die Kirche ohnehin dem neuen Uni-Campus weichen muss. Armin Bossart, Präsident des Kirchenverwaltungsrats, erklärt im Interview, weshalb die Offene Kirche kein Geld mehr erhält und wohin die Ökumene in Zukunft steuert. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Die Tage der Offenen Kirche beim Platztor in St.Gallen sind gezählt. Mit dem Bau des Uni-Campus wird das knapp 100-jährige Gebäude 2024 abgerissen. Die Katholische Kirche beendet aber bereits Ende 2022 die finanzielle Unterstützung des Trägervereins Wirkraumkirche. Bild: Andrea Stalder

(23. September 2021)

Seit sieben Jahren präsidiert Armin Bossart den Kirchenverwaltungsrat der Katholischen Kirchgemeinde St.Gallen. Der 45-jährige Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei nimmt im Interview Stellung zu den Querelen rund um das bevorstehende Ende der Offenen Kirche.

Wieso streicht die Katholische Kirche die Gelder für die Offene Kirche und den ökumenischen Verein Wirkraumkirche?

Armin Bossart: Die Schaffung der Offenen Kirche war damals 1998 bahnbrechend neu. Einerseits das Angebot von gesamtstädtischen ökumenischen Projekten, andererseits die Schaffung eines Raums für Seelsorge, die im klassischen Pfarreileben keinen Platz hatte. Heute ist sowohl das ökumenische Miteinander als auch das Angebot avantgardistischer Seelsorgeprojekte zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Eine institutionelle Sicherung dieses Weges braucht es heute nicht mehr. Mit unserem Entscheid tragen wir dieser Entwicklung Rechnung.

Armin Bossart, Präsident des Kirchenverwaltungsrats der Katholischen Kirchgemeinde St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Braucht es die Institution Offene Kirche nicht mehr?

Die Offene Kirche hat es gebraucht, ganz klar. Ohne die Offene Kirche und den Betreiberverein Wirkraumkirche wären wir in Sachen ökumenischer Zusammenarbeit nicht da, wo wir jetzt sind. Sie haben den Weg geebnet und Undenkbares möglich gemacht.

Annina Policante, die Koordinatorin der Offenen Kirche, sagte Anfang Januar im «Tagblatt», die Kirche brauche frische, unkonventionelle Angebote, da ansonsten noch mehr Leute der Kirche den Rücken kehren. Weshalb also ein Erfolgsmodell beerdigen?

Annina Policante hat recht. Es braucht solche Angebote. Aber heute sind andere Strukturen gefragt. Unsere seit 2017 aktive Cityseelsorge hat gezeigt, was alles möglich ist: Die Projekte Coronabibel, Wiborada oder Stadtwald sind nur einige Beispiele. Und auf eine solch agile Seelsorge mit kurzen Entscheidungswegen ausserhalb starrer Strukturen wollen wir künftig verstärkt setzen. Damit wir noch schneller auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse reagieren können.

Sie sagen, die ökumenische Seelsorge müsse schnell und agil sein. Sie klingen wie ein Wirtschafter.

Ich bin der Auffassung, dass wir für die Zukunft ein anderes Modell brauchen. Eines, das noch wirkungsvoller und zielgerichteter ist. Das Ende der Offenen Kirche ist kein Nein zu einer ökumenischen Seelsorge, sondern ein Ja zu zeitgemässen Formen. Ich hoffe, dass einige Angebote, die in der Offenen Kirche entstanden sind, weitergeführt werden; etwa das Café International oder «Tischlein deck dich», wobei einmal wöchentlich Lebensmittel an Benachteiligte verteilt werden. Mit solchen Initiativen sprechen wir die Basis an.

Ein Graffiti, das man kennt: Das Gesicht einer dunkelhäutigen Frau ist seit 2016 auf der Fassade der Offenen Kirche aufgemalt. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) 2019 hatte das Kunstwerk jedoch zu einer Kontroverse geführt: Das Graffiti sollte entfernt werden. Erst nach einem Aufschrei in der Bevölkerung erhielt das haushohe Bild eine Gnadenfrist. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Im Innern bietet die Offene Kirche viel Platz. Über der Bühne sind noch immer die Orgelpfeifen zu sehen. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Die Offene Kirche ist ein konfessionell unvoreingenommener Raum. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Der 62-jährige Allgäuer Theodor Pindl ist Theologe, Philosoph, Projekt- und Kulturmanager und seit sieben Jahren Intendant der Offenen Kirche St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021)

Wieso wird dann der Geldhahn bereits Ende 2022 zugedreht, wo doch die Offene Kirche ohnehin dem neuen HSG-Campus weichen muss und 2024 abgerissen wird? Das wäre ein «natürliches Ende» gewesen.

Die Frage, wie es mit den Angeboten der Offenen Kirche weitergeht, hätte sich auch ohne den bevorstehenden Abriss gestellt. Der Trägerverein Wirkraumkirche verfügt aber über genügend Mittel, dass er die Offene Kirche bis 2024 weiterbetreiben kann. Diese «Übergangsphase» kann der Verein mit den bereits vorhandenen Geldern finanzieren. Unsere Entscheidung ist denn auch keine Sparmassnahme – und der Geldhahn wird auch nicht zugedreht. Er wird lediglich umgelenkt.

Doch die Mitarbeitenden von Wirkraumkirche fühlen sich vom abrupten vorzeitigen Ende vor den Kopf gestossen.

Ich kann verstehen, dass die Enttäuschung bei den Betroffenen, die mit viel Herzblut für das Projekt arbeiten, gross ist. Wir haben den anderen Kirchgemeinden, die mit uns zusammen den Verein und die Offene Kirche unterstützen, sowie dem Vereinsvorstand bereits im November 2020 mitgeteilt, dass wir unser Engagement ab 2023 überprüfen werden. Danach fanden unzählige Gespräche statt. Im vergangenen September haben wir definitiv entschieden, die Geldflüsse per Ende 2022 einzustellen. Dies haben wir kirchenintern breit kommuniziert. Es ist also nicht so, dass der Entscheid aus heiterem Himmel kam.

Offene Kirche oder Stattkloster: Welchem Projekt wird der Stecker gezogen? Hat der Verein Wirkraumkirche genügend Geld, um das Fortbestehen der Offenen Kirche bis 2024 aus der eigenen Tasche zu bezahlen? Daniel Konrad, christkatholischer Pfarrer und interimistischer Präsident des Trägervereins, sagt, für die Antwort auf diese Frage brauche es ein differenziertes Bild. «Das zweite grosse Projekt von Wirkraumkirche – neben der Offenen Kirche – war und ist das Stattkloster.» Die römisch-katholische Kirchgemeinde sei jedoch unzufrieden mit der Ausrichtung und der Entwicklung des Projekts. «Der Entscheid der Katholiken, die finanzielle Unterstützung zu kappen, wurde gefällt unter dem Vorbehalt einer Neuausrichtung des Stattklosters», sagt Konrad. Die Kündigung habe sich so zu einer grossen Herausforderung für den ganzen Verein entwickelt. Der Vorstand sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das Vorgehen habe bei den beteiligten Kirchgemeinden auch zu Spannungen geführt, berichtet der Interimspräsident. «Unsere Mittel müssten zwar bis 2024 ausreichen – aber nur für die Offene Kirche», sagt Konrad. Diese wolle der Vorstand bis zum Abriss des Gebäudes weiterführen. «Ob das Stattkloster noch eine Chance hat, muss sich noch herausstellen», sagt Konrad. Kämen die Katholiken nicht auf ihren Entscheid zurück, müsse man dem Klosterprojekt Ende 2022 wohl den Stecker ziehen. (sab)

Geht der Katholischen Kirche das Geld aus?

Der Mitgliederschwund ist für die Kirche ein grosses Thema – und wird für die Kirchgemeinden in der Stadt immer spürbarer. Denn St.Gallen ist in den vergangenen Jahren nicht substanziell gewachsen. In den Agglomerationen hat der Zustrom von Städtern, Familien und Migranten die Zahl der Kirchenaustritte nahezu kompensiert. Wir in der Stadt haben bei den Steuereinnahmen lange nichts gemerkt. Jetzt sinken aber die Einnahmen. Auf lange Sicht ist klar: weniger Mitglieder, weniger Mittel. Das wirft die Frage auf, wo wir priorisieren. Bei der Seelsorge soll es aber, wenn immer möglich, keine Abstriche geben. Ansatzpunkte sehe ich eher bei unserem immer noch sehr reichhaltigen Infrastrukturangebot, sprich bei den Gebäuden.

Was verstehen Sie unter einer zeitgemässen Ökumene?

Wie meinen Sie das? Privat oder kirchlich?

Beides.

Privat lebe ich die Ökumene ganz konkret: Ich bin mit einer evangelisch-reformierten Frau verheiratet (lacht). Kirchlich gesehen ist die Ökumene in St.Gallen aktuell so gut aufgestellt wie noch nie. Die ökumenische Gemeinde Halden ist ein Flaggschiff, ist schweizweit ein Vorbild. Aber auch im Riethüsli und in Winkeln ist in den vergangenen Jahren die räumliche Ökumene Tatsache geworden. Und in allen Pfarreien wachsen die ökumenischen Seelsorgeangebote. Die Ökumene lebt so stark wie noch nie.

Welche Rolle hat der christliche Glaube in der heutigen Gesellschaft?

Wenn man unter dem christlichen Glauben die Erfüllung der «Sonntagspflicht» versteht, dann schwindet die Bedeutung sicherlich. Rund sieben Prozent der Kirchbürgerinnen und -bürger gehen heute noch regelmässig zum Gottesdienst. Aber der Glaube, dass es eine übergeordnete Kraft gibt, die den einzelnen Menschen trägt und Antwort auf existenzielle Fragen ist, ist in unserer Gesellschaft unverändert verwurzelt und in unser aller Selbstverständnis tief verankert.

