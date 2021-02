Interview «Das Potenzial des City Messenger wurde während des ersten Lockdowns richtig realisiert»: Leiter der Standortförderung St.Gallen zieht ein positives Fazit Das St.Galler City-Messenger-Projekt ist seit Ende Januar offiziell abgeschlossen. Samuel Zuberbühler, Leiter der städtischen Standortförderung, erklärt im Interview, welche Auswirkungen die App auf St.Gallen hat. Zudem gibt er einen Ausblick auf die Zukunft. Sebastian Rutishauser 04.02.2021, 12.14 Uhr

Welche Auswirkungen hat der City Messenger auf St.Gallen?

Samuel Zuberbühler, Leiter Standortförderung St.Gallen Bild: PD

Samuel Zuberbühler: Das Projekt City Messenger wuchs aus dem Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» heraus. Beim City Messenger haben sich zu Beginn rund 30 Institutionen und Gewerbetreibende beteiligt. Der City Messenger war etwas Neues, bei dem alle gesagt haben: «Da machen wir mit.» Bei regelmässigen Treffen entstand so eine Gemeinschaft. Für die Stadt St.Gallen ist die digitale Kommunikation viel wert – gerade in der aktuellen Zeit. Die Bevölkerung kann über den Service direkt mit dem lokalen Gewerbe und den Institutionen kommunizieren.

Welchen Einfluss hat Corona auf die Nutzung der App?

Corona hat einen positiven Einfluss auf die gesamte Digitalisierung. Der City Messenger traf dabei genau ein aktuelles Bedürfnis. Die App ist eine Plattform, die sehr gut in die aktuelle Zeit passt.

Während der ersten Monate der Coronakrise verzeichnete der City Messenger mehr Aktivität.

Ich habe das Gefühl, man hat das Potenzial der App während des ersten Lockdowns nochmals richtig realisiert. Da konnten die Geschäfte und Gastronomen trotz allem kommunizieren, was sie anbieten. Deswegen haben wir dann relativ schnell entschieden, dass wir als Unterstützung günstigere Konditionen für die Betriebe anbieten und den Perimeter erweitern wollen.

Wie entwickelte sich die Nutzung der App in den vergangenen Monaten, auch aufgrund der erneuten Schliessung des lokalen Gewerbes?

Jetzt im zweiten Lockdown verhält es sich ähnlich. Die Geschäfte kommunizieren über die App etwa, dass sie trotzdem geöffnet haben, oder dass sie dieses oder jenes anbieten. So kann man als Anbieter auch eine Art Lebenszeichen über den City Messenger senden.

Welche Anbieter profitieren am meisten von der App?

Die App ermöglicht eine schnelle und aktuelle Kommunikation. Daher profitieren natürlich alle Anbieter mit aktuellen oder zeitlich begrenzten Aktionen und Services. So bewerben sie etwa ihre Mittagsmenus oder Wochenhits. Aber auch Schuhläden oder Papeterien profitieren vom Aufschalten ihrer Aktionen. Eigentlich ist es egal, um welche Art von Betrieb es geht: Man kann in seiner Kommunikation sehr kreativ sein.

Wie sehen Sie die Zukunft des City Messenger in St.Gallen?

Die App hat viel Potenzial, da man sieht, was mit dieser Art der Kommunikation möglich ist. Das Ganze hängt natürlich auch vom Gebrauch der Anbieter sowie der Nachfrager ab. Für viele ist es sicher noch ein Ausprobieren. Ich habe aber das Gefühl, dass der Messenger noch weiterwachsen wird, auch wegen der verstärkten digitalen Vernetzung der Betriebe untereinander. So hat man als Nutzerin oder Nutzer die St.Galler Innenstadt in der Hosentasche.

Welche weiteren Massnahmen und Projekte sind in Zukunft geplant, um dem St.Galler Lädelisterben entgegenzuwirken?

Das Projekt Zukunft St.Galler Innenstadt haben wir 2016 lanciert. Damit waren wir die erste Schweizer Stadt, die die Zukunft der Innenstadtentwicklung systematisch angegangen ist. Nach Abschluss des Projekts im Sommer 2020 wurde ein Gremium – das City Management Board – geschaffen. Dieses soll sich der Belebung der Innenstadt annehmen. Beteiligt sind alle relevanten Verbände aus dem Tourismus, der Gastronomie, dem Gewerbe und der Hotellerie. Jeden ersten Mittwoch des Monats kommen wir zusammen und besprechen Massnahmen sowie zukünftige Projekte. Zuletzt war es die «Sankt»-Kampagne, die sehr gut angekommen ist. Auch in diesem Jahr liegen schon wieder neue Projekte auf dem Tisch. Sobald wir wissen, wie sich die Coronalage entwickelt, können wir relativ schnell mit der Umsetzung beginnen.