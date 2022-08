St.Gallen: Bauchef nimmt Stellung zur Kontroverse um Spitalturm

Interview «Das ist kein gewöhnlicher Plattenbau»: St.Gallens Baudirektor Markus Buschor zur Kontroverse um das Spitalhochhaus, das unter Denkmalschutz gestellt werden soll Ein Gutachten attestiert dem höchsten Haus in der Stadt St.Gallen, dem Spitalhochhaus 04, architekturhistorische Bedeutung und schutzwürdigen Charakter. Ob das Haus ins Inventar schützenswerter Bauten aufgenommen wird oder nicht, entscheidet die Stadtregierung. Baudirektor Markus Buschor sagt, das Geschäft sei kein schwieriges. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Markus Buschor ist seit 2013 im Stadtrat und seit 2021 Baudirektor. Zuvor war er als Architekt tätig. Bild: Benjamin Manser

Das Haus 04 des Kantonsspitals St.Gallen ist 47 Jahre alt. Mit 78 Metern ist es das höchste Haus in der Kantonshauptstadt. In ihrer langfristigen Planung erwägen die Infrastrukturplaner des Kantonsspitals, den Spitalturm zurückzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen. Das könnte scheitern. Denn die Denkmalpflege empfiehlt aufgrund eines architekturhistorischen Gutachtens, das Haus unter Denkmalschutz zu stellen. Denkmalschutz und medizinischer Fortschritt kommen sich beim Hochhaus in die Quere. Baudirektor Markus Buschor spricht im Interview über Proportionen, Nachhaltigkeit und das Interesse der Öffentlichkeit.

Markus Buschor, haben Sie einen persönlichen Bezug zum Haus 04?

Ja. Weil mich mein Hausarzt im Jahr 2008 nach einer Untersuchung sofort in den Notfall schickte, der im Haus 04 ist, kann ich heute noch Red und Antwort stehen.

Der Stadtrat wird entscheiden müssen, ob das Spitalhochhaus ins Inventar schützenswerter Bauten aufgenommen wird oder nicht. Wie oft entscheidet der Stadtrat über solche Denkmalschutzgeschäfte?

Das kommt sehr selten vor. In meinen bald zehn Jahren als Stadtrat haben wir zwei solche Geschäfte behandelt. Es ging einerseits darum, die Villa Wiesental an der Rosenbergstrasse aus dem Inventar schützenswerter Bauten zu entlassen, damit an ihrer Stelle ein Neubau hätte realisiert werden können, und andererseits um die Unterschutzstellung eines Gebäudes. Der Stadtrat hat sich in beiden Fällen gegen die Anträge entschieden.

Bald muss der Stadtrat darüber entscheiden, ob das Spitalhochhaus 04 unter Denkmalschutz gestellt wird. Das ist ein schwieriges Geschäft.

Nein, das ist kein sonderlich schwieriges Geschäft. Denn dem Stadtrat wird von der städtischen Denkmalpflege ein Antrag gestellt, der sich auf ein gründliches architekturhistorisches Gutachten stützt. Das Kantonsspital andererseits wird uns voraussichtlich seine Zukunftspläne und sein Betriebskonzept vorlegen. Der Stadtrat wird also gut und ausführlich dokumentiert sein, wenn er entscheidet. Wann das sein wird, weiss ich nicht. Ich kenne auch das Gutachten noch nicht, das von der Denkmalpflege in Auftrag gegeben wurde.

Sie sind Architekt. Wie gefällt Ihnen das höchste Haus der Stadt?

Das Haus 04 ist kein gewöhnlicher Plattenbau. Walter Maria Förderer, der in den 1970er-Jahren beratend tätig war bei der Planung und dem Bau des Spitalturms, hat etwas verstanden von seinem Fach. Er war nicht nur Architekt, sondern auch Bildhauer. Er hatte sehr viel Gespür für Proportionen und farbliche Gestaltung. Er war anerkannt. Ich durfte ihn persönlich kennen lernen. Nach Plänen Walter Maria Förderers wurde auch die Universität auf dem Rosenberg gebaut.

Das spricht für eine Schutzwürdigkeit und gegen den Rückbau des Hauses. Aber die Bevölkerung in Stadt und Region St.Gallen hat doch ein grosses Interesse an einer zeitgemässen Spitalinfrastruktur, ihr ist der Denkmalschutz egal. Das öffentliche Interesse überwiegt doch?

Die Gesundheitsversorgung hat einen grossen Stellenwert in der Schweiz; das ist sicher richtig. Und sie hat einen hohen Standard. Die Entwicklung in der Medizin ist rasant und der Raumbedarf steigt und steigt. Das zeigt allein die Tatsache, dass die Infrastrukturfachleute des Kantonsspitals sich heute schon mit dem möglichen Rückbau des Hauses 04 Mitte der 2030er-Jahren befassen, obschon einen Steinwurf davon entfernt gegenwärtig eine halbe Milliarde Franken verbaut werden. Ein öffentliches Interesse ist im Fall des in die Jahre gekommenen Spitalhochhauses und dessen Ersatz vorhanden.

Das spricht aber für einen Rückbau des höchsten Hauses in der Stadt?

Wichtig scheint mir auch, dass sorgfältig geprüft wird, ob das Spitalhochhaus nicht umgenutzt werden kann. Heute werden Häuser nicht einfach mehr abgerissen und stattdessen Neubauten hochgezogen. Klar: Das Haus wird Mitte der 2030er-Jahre 60 Jahre auf dem Buckel haben. Ohne Details zu kennen, wage ich zu behaupten: Die Rohbausubstanz ist in einem guten Zustand. Für die Haustechnik und die betrieblichen Anforderungen gilt das nach 60 Jahren natürlich nicht mehr. Dennoch: Nachhaltigkeit muss heute ein Thema sein.

Sie wollen damit sagen, die Infrastrukturplaner des Kantonsspitals müssen eine Umnutzung prüfen?

Das sollte heute bei jedem Haus sorgfältig getan werden, bevor ein Abbruch beschlossen wird. Diesbezüglich wird beim Kanton St.Gallen, der bei der Spitalinfrastruktur der Bauherr ist, gute Arbeit geleistet.

Angenommen, das Haus 04 wäre ein Wohnhaus, wäre die Ausgangslage dann eine andere, was die Schutzwürdigkeit angeht?

Ja, die Ausgangslage wäre eine ganz andere. Dann stünde der Unterschutzstellung kaum ein vergleichbares öffentliches Interesse gegenüber.

Sie sind ein Verfechter des Erhalts bewährter Dinge, das zeigte sich, als das Stadtparlament über die Bestuhlung im Stadion Espenmoos debattierte und Sie sich für den Erhalt der Schalensitze einsetzten.

Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie diese schöne Tribüne, die notabene unter Schutz steht, aussähe, wenn Klappstühle oder gar Bänke installiert worden wären. Seinerzeit hiess es, es brauche eine neue Anordnung der Bestuhlung, damit in einem Notfall die Fluchtwege sicherer würden. Eine Überprüfung ergab dann, dass die Sicherheit auch mit Schalensitzen in der ursprünglichen Anordnung gewährleistet ist. Heute kommt die Espenmoostribüne wieder schmuck daher.

Zurück zum Haus 04. Es liegt doch auf der Hand, dass ein Rückbau und der Bau eines Neubaus günstiger wären als ein Umbau des Hauses. Zahlen müssen das Ganze die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.

Das kann erst beurteilt werden, nachdem ein Umbau sorgfältig geprüft und die Kosten dafür berechnet wurden. Derzeit ist das Gutachten des Architekturhistorikers in der Vernehmlassung, zu der der Stadtrat als Behörde, die entscheiden muss, nicht eingeladen wurde. Es finden aktuell auch Gespräche statt zwischen den Verantwortlichen des Spitals, der Denkmalpflege und der Stadtplanung. Alles wird sehr genau angeschaut.

Walter Maria Förderer Schulen und Kirchen gebaut Walter Maria Förderer (1928–2006) war ein Hauptvertreter des neoexpressionistischen Kirchenbaus der 1960er-Jahre. Seine in Sichtbeton gestalteten Kirchenbauten zeichnen sich durch polygonale Grundrisse, die Kombination mit einem Pfarrzentrum, komplizierte und verschachtelte Volumen sowie eine indirekte Lichtführung aus. Förderers architektonisches Schaffen ist auf knapp 20 Jahre beschränkt, was die künstlerische Geschlossenheit seines Werkes erklärt. Davor und danach entstanden bildhauerische Arbeiten. Die Architektur Förderers wird dem Brutalismus zugerechnet – eine Anfang der 1950er-Jahre aufkommende Architekturrichtung, die den Beton in seiner Ursprünglichkeit und Rohheit betont, eine hohe Plastizität der Gebäudeformen wie der Baudetails anstrebt und Installationen gerne sichtbar lässt. Nach Plänen Förderers wurde von 1959 bis 1963 die Universität St.Gallen gebaut.

Das Haus 04 ist mit seinen 78 Metern das höchste Gebäude in der Kantonshauptstadt. Bild: Ralph Ribi

Für das Gros der Steuerzahler und die meisten Patientinnen und Patienten ist das Haus 04 ein Zweckbau, der nicht einmal schön ist.

Noch einmal: Walter Maria Förderer hat den Kanton nicht dahingehend beraten, einen simplen quadratischen Turm hochzuziehen. Das ist das Spitalhochhaus auch nicht. Die Proportionen, die Farbgebung - die sind speziell. Förderer wollte das Hochhaus gut in die Landschaft und ins Areal einbetten. Allein: Zweckbauten dürfen ästhetisch aussehen. Nicht zuletzt deshalb hat der Kanton für die aktuelle Erweiterung einen Wettbewerb durchgeführt, bei dem das Projekt «come together» gewonnen hat. Von wegen: Zweckbauten müssen nicht schön sein. Jedes Haus müsste schön sein. Denn Häuser stehen im öffentlichen Raum.

