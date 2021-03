Interview «Das hatte viel mit Widerstand zu tun»: Stadträtin Sonja Lüthi zu den Massenkündigungen bei der St.Galler Spitex Die neue St.Galler Einheitsspitex startet mit Schwierigkeiten: Allein am ehemaligen Spitex-Standort Ost haben 14 Mitarbeitende gekündigt. «Es ist für mich okay, wenn sich jemand neu orientiert. Ich habe lieber motivierte Mitarbeitende», sagt Stadträtin Sonja Lüthi zum Exodus. Julia Nehmiz 22.03.2021, 05.00 Uhr

«Ich will die Situation nicht schönreden»: Stadträtin Sonja Lüthi in ihrem Büro. Bild: Arthur Gamsa (18. März 2021)

Am 1. Januar nahm die Spitex St.Gallen AG den Betrieb auf. Sie vereint die vier ehemals eigenständigen St.Galler Spitexvereine. In den wenigen Wochen seit dem Start rumort es. Allein am ehemaligen Spitex-Standort Ost reichten jetzt 14 Mitarbeitende ihre Kündigung ein. Stadträtin Sonja Lüthi, die das Projekt Einheitsspitex vorangetrieben hat, über Versorgungssicherheit und Probleme der Vergangenheit.

Die vielen Kündigungen bei der Spitex St.Gallen AG sorgen für Befremden. Wie erklären Sie sich die vielen Abgänge?

Sonja Lüthi: Die Zahl der 22 Kündigungen möchte ich gerne noch konkretisieren. Seit dem 1. Januar 2021 sind bei der Spitex St.Gallen AG 14 Kündigungen eingegangen – alle aus der früheren ­Spitex Ost.

Geschäftsleiter Michael Zellweger sagte gegenüber dieser Zeitung, im 2021 hätten 22 Mitarbeitende gekündigt.

Dann hat er eine falsche Zahl genannt. Fünf Kündigungen wurden von den ehemaligen Spitex-Vereinen übernommen, weiter gab es zwei Pensionierungen, einer Person wurde gekündigt. Die 14 Abgänge in der früheren Spitex Ost bedaure ich sehr. Grösstenteils haben dort Pflegefachfrauen HF gekündigt. Ich erkläre mir das damit, dass die betroffenen Mitarbeitenden sich in das neue Projekt nicht einbringen konnten oder wollten, dass sie mit gewissen Änderungen in der Unternehmensführung nicht einverstanden waren wie beispielsweise mit der Digitalisierung.

Oder mit der Pflegephilosophie.

In der Spitex Ost waren viele diplomierte Pflegefachfrauen angestellt. In Zukunft wird es einen anderen Mix geben. Ich verstehe, dass Mitarbeitende sich vor den Kopf gestossen fühlen. Die Spitex St.Gallen AG setzt je nach Pflegeleistung die Person ein, welche die entsprechende Qualifikation hat, und nicht immer die mit der höheren Qualifikation. Das führt dazu, dass niedriger qualifizierte Personen mehr im Einsatz sind.

Mitarbeitende monieren, für die Einarbeitung neuer Kolleginnen reiche ein halber Tag nicht. Klienten hätten reklamiert und es müsse «nachgeputzt» werden.

Es ist also der Vorwurf, dass es zu schnell geht.

Ja, auch.

Das ist zu bedauern. Ich bin nicht operativ tätig. Aber: Wir hatten hier vier Vereine, die man zusammenführt, vier verschiedene Unternehmenskulturen und unterschiedliche Pflegephilosophien, die aufeinanderprallen. Es geht jetzt darum, das möglichst schnell zusammenzuführen. Da kann es natürlich sein, dass das Tempo, das die neue Organisation an den Tag legt, in gewissen Fällen auch negative Folgen hat. Aber ich finde, wir müssen der neuen Organisation ein bisschen Zeit geben. Das ist ein Riesenhosenlupf, die vier Vereine unter ein Dach zu bringen und die Modernisierung voranzutreiben. Da ist es logisch, dass anfangs Fehler passieren. Und wenn man jetzt nicht das Vertrauen in die Vorgesetzten hat, dann ist es schwierig. Dann führt es dazu, dass man die Kündigung einreicht.

Wäre das nicht ein Grund, einzugreifen?

Es ist für mich okay, wenn sich jemand neu orientiert. Ich habe lieber motivierte Mitarbeitende, ich finde es wichtig, dass jeder und jede dort seine Ressourcen einsetzt, wo er oder sie sich auch wohlfühlt. Es ist sehr zu bedauern, dass die Pflegefachfrauen sich schon nach so kurzer Zeit entschieden haben, zu künden. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass die Spitex St.Gallen AG 10 bis 20 Vorstellungsgespräche pro Woche führt. Das Interesse für eine Mitarbeit ist sehr gross. Ich will die Situation nicht schönreden, aber wir sind von der Stadt aus so gestartet: Wir wollen es mit den Organisationen und den Mitarbeitenden zusammen machen. Wenn jemand zum Schluss kommt, das ist nicht meins, ich möchte mich nicht einbringen, dann ist es die richtige Konsequenz, zu gehen.

Von Mitarbeitenden der früheren Spitex Ost heisst es aber, sie hätten sich voller Elan in das neue Projekt eingebracht. Bei den anderen Vereinen kam es bereits im 2020, während das Projekt der Reorganisation lief, zu vielen Abgängen.

Jede Organisation hat ihre eigene Geschichte. Es war von Anfang an klar, dass die Schaffung der neuen Einheitsspitex auf riesige Widerstände stossen wird. Diese Widerstände haben auch gewisse Organisationen kaputtgemacht und führten zu Kündigungswellen in früherer Zeit. Ich bin denen, die sich ins Projekt eingebracht haben, sehr dankbar. Die Spitex St.Gallen AG ist eine neue Organisation, wie ein Start-up, sie ist noch nicht lange da, man muss ihr Zeit geben, um anzukommen und um notwendige Massnahmen zu ergreifen. Aber wenn man sich die Zeit nicht geben will, dann ist die Spitex St.Gallen AG nicht der richtige Arbeitsort.

Sonja Lüthi hat fürs Foto die Maske kurz abgezogen.

Bild: Arthur Gamsa

Bei anderen Fusionen von Spitex- Vereinen wie beispielsweise im Appenzeller Hinterland, einem Einzugsgebiet von 50000 Personen, gab es nicht solch einen Exodus. Was lief in St.Gallen schief?

Da müsste man schauen, was bei den anderen Spitex-Vereinen die Hintergründe waren. Unsere Vereine in St.Gallen waren sehr unterschiedlich und haben seit 20 Jahren die Zusammenarbeitsbemühungen der Stadt enorm stark bekämpft. Da waren dieselben Personen involviert, es ist schwierig, dass die Personen, die etwas bekämpfen, sich dann dahinterstellen.

2020 ist der Mitarbeiterbestand von 180 auf 120 oder um einen Drittel zurückgegangen. Sie nennen das «branchenüblich».

Das was bei der Spitex Ost passierte, ist nicht branchenüblich. Und es ist sehr zu bedauern. Ich hatte die Aussage «branchenüblich» in Bezug auf die gesamte Situation und die Versorgungssicherheit gemacht. Und die ist gewährleistet. Wir haben kein Problem zum aktuellen Zeitpunkt, wir haben genug qualifizierte Pflegefachfrauen.

Aber 60 Abgänge in einem Jahr?

Was Sie ansprechen, von 180 auf 120 Mitarbeitende, das ist natürlich eine fatale Entwicklung. In den Organisationen ist nicht mehr nachrekrutiert worden. Das liegt aber nicht in der Hand der Stadt St.Gallen und schon gar nicht in der Hand der Spitex St.Gallen AG. Das lag in den Händen der Vereine und war ein Teil des Widerstands. Vielleicht war es auch eine Ressourcenfrage, dass man sich auf anderes beschränkte.

Aber es gab doch eine Projektleitung. Warum ist niemand eingeschritten?

Die Projektleitung hatte nicht den Auftrag, die Versorgungssicherheit festzustellen. Diese liegt in den Händen der Stadt, und die Stadt ist eingeschritten, als die Versorgungssicherheit bedroht war. Das war einmal der Fall und da haben wir sehr schnell die Fusion von zwei Vereinen herbeigeführt.

Das waren die Spitexvereine Stadt-Spitex und Notker.

Genau. Bei der Spitex Notker gab es im Mai sehr viele Kündigungen, sodass es zur Situation kam, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr gewähr­leistet war.

Experten sagen, mit dem Abgang vieler erfahrener Mitarbeitenden gehe immenses Wissen verloren.

Wie gesagt, ich bedaure es sehr, dass so viele Mitarbeitende sich nach zwei Monaten zur Kündigung entschlossen haben. Schlussendlich wird sich die neue Organisation so aufstellen müssen, dass sie funktioniert. Es sind auch Teamleitungen gegangen, die haben eine zentrale Rolle und müssen natürlich ersetzt werden. Das ist herausfordernd, aber wir sind überzeugt, dass die Spitex St.Gallen AG die Fachleute finden wird.

Was, wenn noch weitere Kündigungen folgen?

Im schlimmsten Fall, wenn die Versorgung, wie im letzten Jahr einmal, nicht mehr gewährleistet wäre, gäbe es die Möglichkeit, dass die Spitex St.Gallen AG mit einer privaten Spitex zusammenarbeiten könnte oder dass man auch sonst Kooperationen sucht. Wenn wir seitens Stadt merken würden, dass die Massnahmen nicht genügen, würden wir natürlich eingreifen.

Wieso hat die Spitex St.Gallen AG 2021 noch keine Rechnungen an Patienten gestellt? Braucht es das Geld nicht?

Da bin ich ein bisschen auf dem Glatteis. Aber das Geld braucht es schon.

Das verunsichert Patienten, da sie nicht wissen, wie hoch der Selbstbehalt ist, den sie zahlen müssen.

Das kann ich verstehen, dass man da verunsichert ist.

«Wir haben genug qualifizierte Pflegefachfrauen», sagt Sonja Lüthi, Vorsteherin Direktion Sicherheit und Soziales.

Bild: Arthur Gamsa

Im letzten Quartal 2020 mussten Spitex-Vereine Klientinnen und Klienten an Pro Senectute verweisen, da man sie nicht mehr versorgen konnte.

Ende 2020 gab es die Spitex St.Gallen AG noch nicht. Bezüglich Versorgungssicherheit war 2020 eine grosse Herausforderung. Das hatte viel mit Widerstand zu tun. Die Lösung war, im Bereich Hauswirtschaft mit Pro Senectute zusammenzuarbeiten.

Als Aussenstehende hat man das Gefühl: Der Unmut vieler Mitarbeitender war so greifbar, warum sind Sie nicht eingeschritten?

Wenn der Wunsch ist, das Projekt zu stoppen oder dem Geschäftsleiter zu kündigen, dann ist natürlich klar, dass ich nicht auf diese Wünsche eingehen kann und dass das zu Unverständnis führt. Ich bin überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich bin gerne bereit, zuzuhören oder über Gründe, die zu gewissen Entscheidungen geführt haben, die mich angehen, zu diskutieren. Aber ich bin nicht bereit, von dem Entscheid abzurücken.

Wie soll es mit der Einheitsspitex weitergehen?

Von Seiten der Stadt läuft es weiter wie bisher, wir sind weiterhin im Austausch. Von Seiten der Spitex St.Gallen AG ist man intensiv am Rekrutieren. Einerseits natürlich um die Abgänge nachzurekrutieren, andererseits um den steigenden Bedarf an Leistungen decken zu können. Die Spitex-Organisation ist gerade erst gestartet und laufend dran, Verbesserungen und Änderungen vorzunehmen.