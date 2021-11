Warum es in St.Gallen einen Kulturstadtplan gibt

Interview «Das gibt es in keiner anderen Stadt vergleichbarer Grösse»: Warum die St.Gallerin Brigitte Kemmann einen Kulturstadtplan herausgibt Stadtpläne gibt es schon lange. Aber jetzt hat St.Gallen einen eigenen Kulturstadtplan, der sämtliche kulturelle Institutionen listet. Damit diese kulturelle Vielfalt der Kantonshauptstadt endlich sichtbar wird, hat die St.Galler Kulturvermittlerin Brigitte Kemmann einen extra Stadtplan entwickelt. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Wo ist was? Der Kulturstadtplan listet sämtliche 184 kulturelle Institutionen der Stadt St.Gallen auf. Bild: PD

Warum braucht es einen Kulturstadtplan? Wo Theater, Kinos, Museen oder Konzertlokale sind, kann man ja googeln.

Der Kulturstadtplan umfasst eben nicht nur Museen, Theater, Kinos oder Konzertlokale. Es gibt in St.Gallen 184 Institutionen, die alle in der Stadt aktiv sind! Um herauszufinden, was es hier kulturell überhaupt gibt, reicht es nicht, ein bisschen zu googeln. Denn es gibt keine Liste, die alle umfasst. Und längst nicht alle kulturell tätigen Vereine sind im Vereinsregister der Stadt aufgelistet.

Warum haben Sie sich die Mühe gemacht, alle 184 Institutionen herauszufinden und in einem Stadtplan zu vereinen?

Das Bekanntmachen von Kulturinstitutionen, Anbieterinnen und Anbietern in St.Gallen ist mir seit über 20 Jahren ein Anliegen. Deswegen habe ich unter anderem die «Kulturbeutel» für die Neuzuzüger-Apéros erschaffen. Der letzte Anlass für neu Zugezogene war viel grösser, da die vergangenen drei Apéros pandemiebedingt ausgefallen waren. Dieses Mal wurden rund 1000 Personen eingeladen. Schnell war klar, dass ich so eine grosse Menge «Kulturbeutel» nicht stemmen kann. Doch die Kultur sollte nicht ganz untergehen an diesem Anlass. So entwickelte ich die Idee, man müsste mal aufzeigen, wo überall in der Stadt Kultur stattfindet.

Gibt es Vorbilder aus anderen Städten?

Weder aus der Schweiz noch aus Deutschland kenne ich etwas Vergleichbares. Noch nirgends habe ich einen Kulturstadtplan entdeckt, auf dem man alles findet, nicht nur die Highlights oder ein paar besondere Skulpturen. St.Gallen hat vermutlich so viel Kulturelles wie keine andere Stadt vergleichbarer Grösse. Was hier kulturell alles läuft, ist überwältigend!

Die St.Galler Kulturvermittlerin Brigitte Kemmann setzt sich seit über 20 Jahren für die Kultur in Stadt und Region ein. Bild: PD/Daniela Bologna

Wie soll man den Plan benutzen?

Die Punkte auf dem Plan zeigen Institutionen, die ein Haus, eine Spielstätte haben. Auf der Rückseite sind sie aufgelistet. Wenn man dort an den gepunkteten Linien entlang das Papier vorsichtig auftrennt, kann man das Türchen wie beim Adventskalender aufklappen und sieht, wo das ist. Der Stadtplan soll spielerisch genutzt werden, um zu entdecken, was es alles Tolles in der Stadt gibt. Alle anderen, die keine eigene Stätte haben, also Chöre, Tanz- und Theatergruppen, Musikvereine oder Veranstaltungskalender, sind auf der Rückseite separat aufgelistet.

Aber man kann ihn auch als simplen Stadtplan benutzen.

Klar, man kann Touristinnen und Besuchern zeigen, wie sie zum Roten Platz kommen. Ich habe den alten Stadtplan, den St.Gallen-Bodensee-Tourismus früher verwendete, vom St.Galler Illustrator Jonathan Nemeth erweitern lassen. Und ich habe alle Daten auch dem Geoportal der Stadt übermittelt, auf deren Online-Stadtplan gibt es nun eine neue Rubrik: Kulturinstitutionen. Auf dem Stadtplan ist der QR-Code dazu aufgedruckt.

Waren Sie überrascht, als Sie im Zuge Ihrer Recherche herausfanden, dass es 184 Kulturinstitutionen in der Stadt gibt?

Nicht wirklich. Durch die Kulturbeutel, die ich seit 18 oder 19 Jahren mache, hatte ich mit den meisten schon Kontakt. Ich musste jetzt nur noch suchen, wer mir noch fehlte.

Und, wer fehlte?

Ein paar Chöre, Orchester, neuere Vereine.

184, das ist schon ganz schön viel für eine so kleine Stadt mit gut 80'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Das finde ich auch. Und es ist niemandem so wirklich bewusst. Deswegen ja der Kulturstadtplan: Es geht darum, dass diese reiche Kulturszene bekannt gemacht wird. Der Kulturstadtplan ist in einer Auflage von 11'000 Stück erschienen. 5000 liegen bei St.Gallen-Bodensee-Tourismus, 2000 verschickt St.Gallen Aktuell. Den Rest verteile ich, und der Plan soll natürlich wieder an den nächsten St.Galler Apéros für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger ausgegeben werden.

Wie haben Sie den Kulturstadtplan finanziert? Und wie viel Arbeit investiert?

Die Stadt hat ein bisschen Unterstützung gegeben, der Kanton noch ein kleineres bisschen. Auch von der Ortsbürgergemeinde, vom K & W-Verlag, von St.Gallen-Bodensee-Tourismus und einer Stiftung wurde das Vorhaben unterstützt. Die Arbeit? Die hatte ich unterschätzt. Es waren dann doch über 200 Stunden, minimal vergütet. Aber mir ist es ein grosses Anliegen, dass es den Kulturstadtplan gibt, werbefrei. Und dass er gratis zu haben ist.

St.Gallen hat den Ruf einer Provinzstadt. Warum ist den allermeisten nicht bewusst, wie viel kulturell hier los ist?

Wenn man kulturell interessiert ist, dann findet man schon heraus, was für ein grosses Angebot in der Stadt herrscht. Trotzdem gibt es noch immer Veranstaltungen, von denen ich nur über Mund-zu-Mund-Propaganda erfahre.

Woher kommt Ihr Engagement für die Kultur?

Ach, das ist eine lange Geschichte. Vor über 30 Jahren kam ich nach St.Gallen, arbeitete in der Textilindustrie, machte mich selbstständig. Irgendwann fragte mich eine Freundin, ob ich nicht für die Kunsthalle St.Gallen das Kaufmännische reorganisieren könnte. So fing alles an. Später reorganisierte ich im Museum im Lagerhaus, Kinok, Saiten, organisierte die Kunstausstellung Heimspiel, Fünfstern offene Künstlerateliers, das Künstlerarchiv, die Kulturzentrale und vieles andere.

Was ist Ihr Lieblingskulturort in St.Gallen?

Sie sind mir alle gleich lieb. Die Lokremise, durch die ich auch Führungen gebe, ist für mich schon ein Highlight.

Bald ist Weihnachten: Haben Sie einen kulturellen Wunsch für die Stadt?

Kunsthalle und Museum im Lagerhaus ziehen zusammen in das Gebäude am Marktplatz, wo heute McDonald's Fritten verkauft, früher stand dort das Stadttheater. Dort im ersten Stock beide Museen, dann könnte man mit der Rolltreppe in Ausstellungen hochfahren wie früher in der Kunsthalle München. Barrieren abbauen, die Kunst zu den Leuten bringen, hingehen, wo sie nicht daran vorbeikommen. Das würde mir gefallen.

Alle Daten der 184 kulturellen Institutionen auch auf kultursanktgallen.ch

