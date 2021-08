Schulrat empfiehlt einen Schulhaus-Neubau in Arnegg

Interview «Das Ergebnis hat mich überrascht»: Darum empfiehlt der Andwil-Arnegger Schulrat einen Schulhausneubau in Arnegg Der Andwil-Arnegger Schulratspräsident Christoph Meier-Meier erklärt im Interview, was für einen Schulhausneubau in Arnegg spricht. Und er sagt, warum die Kosten beim Standortvorschlag des Schulrats keine Rolle mehr spielten. Michel Burtscher 26.08.2021, 05.00 Uhr

Christoph Meier-Meier ist seit 2017 Schulratspräsident der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Bild: Michel Canonica (10. August 2021)

Es ist ein Jahrhundertentscheid, ein Mehrgenerationenprojekt: Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg braucht ein neues Schulhaus. Das Otmar mit Baujahr 1870 ist in die Jahre gekommen, die Schülerzahlen steigen, der Raum wird knapp. Die offene Frage ist, wo das neue Schulhaus entstehen soll. Die Schulbürgerinnen und Schulbürger können im kommenden Jahr entscheiden zwischen einem Erweiterungsbau beim Ebnet in Andwil und einem Neubau auf der grünen Wiese an der Weideggstrasse in Arnegg. Der Schulrat hat kürzlich bekanntgegeben, dass er die zweite Variante favorisiert. Im Interview erklärt Schulratspräsident Christoph Meier-Meier, wieso die Wahl auf einen Neubau in Arnegg fiel – und er sagt, wie es weitergeht.

Zur Person Christoph Meier-Meier (FDP) ist seit Anfang 2017 Schulratspräsident der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Der 50-Jährige ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Er wuchs in Gossau auf und wohnt seit 16 Jahren mit seiner Familie in Arnegg. Meier ist selbstständig und Inhaber einer Informatikfirma. (mbu)

Als Schulratspräsident haben Sie die Verantwortung für ein Mehrgenerationenprojekt, wie Sie es selber nennen. Macht Sie das manchmal nervös?

Christoph Meier-Meier: Nein. Es ist ja klar, dass wir etwas machen müssen. Der einzige Druck, den wir spüren, kommt vom Schulhaus Otmar. Wir hoffen immer, dass dort nicht noch teure Investitionen anfallen. Die Aufgabe des Schulrates ist es, den Schulbürgerinnen und Schulbürgern aufzuzeigen, welche Lösungen es gibt und eine Empfehlung abzugeben. Den Entscheid treffen am Schluss aber sie. Es ist auch möglich, dass die Schulbürgerinnen und Schulbürger unserer Empfehlung nicht folgen – dann setzen wir um, was sie wollen.

Der Schulrat empfiehlt einen Neubau in Arnegg. Wieso?

In der Vergangenheit waren die Kosten immer das kritische Element. Vor zehn Jahren hiess es noch, ein Neubau in Arnegg sei 60 Prozent teurer als ein Anbau in Andwil. 16 Millionen zu 10 Millionen Franken. Wir haben nun festgestellt, dass dem nicht so ist, wenn man alle Faktoren berücksichtigt. Die Kostendifferenz der beiden Varianten beträgt dann nur noch etwa 500'000 Franken. Die Investitionen wären bei einem Neubau in Arnegg zwar tatsächlich höher, in Andwil bei einem Anbau hingegen die laufenden Kosten. Das gleicht sich über die Jahre aus. Die Kostenfrage müssen wir somit nicht mehr berücksichtigen.

An der Weideggstrasse in Arnegg würde das neue Schulhaus gebaut. Bild: Ralph Ribi (1. September 2020)

Was bedeutet das?

Wir konnten unseren Entscheid aus rein schulorganisatorischen und pädagogischen Überlegungen fällen. Das ist eine angenehme Situation. Bei der Organisation gibt es bei beiden Varianten Vor- und Nachteile. Darum konzentrierten wir uns auf die wichtigen Fragen: die Grösse des Schulhauses und des Lehrerteams. Bei einer Erweiterung in Andwil hätten wir als Landgemeinde eines der grössten Schulhäuser im Kanton. Dabei sind kleinere Schulhäuser heute der Standard auf der Primarstufe. Wir sind darum froh, dass wir die Möglichkeit für einen Neubau an einem zweiten Standort haben.

Was ist das denn Problem bei einem grossen Schulhaus?

Aus pädagogischer Sicht sagt man, ein Schulhaus sollte so gross sein, dass jede Lehrerin jeden Schüler persönlich kennt. Das ist jetzt im Ebnet schon relativ schwierig, mit einem Anbau wäre es fast unmöglich. Bei zu vielen Kindern ist die Gefahr für Streit, Kämpfe und Vandalismus grösser. Mit vielen Lehrerinnen und Lehrern hat man zudem kein Team mehr, sondern einfach eine Mannschaft mit unzähligen Lehrkräften. In einem kleinen Schulhaus müssen alle zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen.

Wie klar war der Entscheid im Schulrat?

Er war einstimmig. Wir haben ja verschiedene Kriterien wie beispielsweise den Schulweg, die Qualität des schulischen Umfelds oder das Raumprogramm bewertet. Bei keinem Kriterium klafften die Einschätzungen im Schulrat gross auseinander. Das Ergebnis hat mich überrascht. Weil es so eindeutig ausfiel für den Neubau in Arnegg. Wir hätten gedacht, dass das Resultat ausgeglichener ist. War es aber nicht.

Gehört bereits heute zu den grössten Schulhäusern im Kanton: das Ebnet in Andwil. Bild: Ralph Ribi (14. Januar 2020)

Die Arnegger müssen jedoch auf Turnhalle und Aula verzichten.

Das ist so. Die Aula bräuchte man ein- oder zweimal pro Jahr, der Bau würde aber schnell einmal eine Million Franken kosten. Darum haben wir entschieden, darauf zu verzichten. Denn wir haben ja in Andwil eine Aula und der neue Standort in Arnegg wäre nicht so weit weg.

Und was ist mit der Turnhalle?

Das ist eine komplexere Geschichte. Grundsätzlich haben wir derzeit und auch in Zukunft genügend Kapazitäten, um den schulischen Turnunterricht in der bestehenden Turnhalle in Andwil abzuhalten. Klar: Eine Turnhalle in Arnegg wäre natürlich wünschenswert. Aber wir müssen pragmatisch sein. Das Projekt würde mehrere Millionen Franken teurer. Im Moment liegt das finanziell nicht drin.

Im Moment?

Ja. Wir planen so, dass man beim neuen Schulhaus in Arnegg irgendwann auch ein Mehrzweckgebäude beziehungsweise eine Turnhalle bauen könnte. Das Bedürfnis danach besteht, das haben Gespräche mit der Dorfkorporation Arnegg und der Stadt Gossau gezeigt.

Die Vorgeschichte Bereits vor zehn Jahren befasst sich der Schulrat Andwil-Arnegg mit der Schulraumplanung. Aufgrund der später an der Urne verworfenen Fusionsgesprächen zwischen Gossau und Andwil werden die Arbeiten jedoch sistiert. 2018 startet der neue Schulrat einen weiteren Anlauf und prüft erste Varianten. 2019 wird an der Schulbürgerversammlung der Standort Otmar für einen Neubau verworfen. Der Schulrat erhält den Auftrag, Varianten in Arnegg und beim bestehenden Schulhaus Ebnet in Andwil zu prüfen. Die Coronapandemie verzögert die Arbeiten. Im vergangenen Herbst wird an einer ausserordentlichen Schulbürgerversammlung beschlossen, für die beiden Varianten Ebnet Nord und Arnegg West Vorprojekte mit Kostenschätzungen auszuarbeiten. Dafür wird ein Kredit in der Höhe von 70'000 Franken bereitgestellt. Im Sommer dieses Jahres spricht sich der Schulrat einstimmig für die Variante Neubau in Arnegg aus. (mbu)

Apropos Kosten: In den Unterlagen ist eine Unsicherheit von plus/minus 25 Prozent angegeben. Könnte es am Ende also doch sein, dass eine Variante deutlich teurer wird?

Nein. Diese Unsicherheit gilt für beide Varianten. Entscheidend ist nicht die Höhe der Kosten, sondern dass sie vergleichbar sind. Das ist der Fall. Das bedeutet: Wenn es am einen Ort teurer wird, wäre es auch am anderen Ort teurer geworden. Ob die Zahlen stimmen, wissen wir aber sowieso erst, wenn der Wettbewerb durchgeführt wurde und das fertige Projekt vorliegt.

Die Klasseneinteilung sei schon heute ein emotionales Thema, schreiben Sie in den Unterlagen. Mit zwei Orten könnte es noch emotionaler werden.

Wir werden sicher nicht Kinder aus dem Norden und Osten von Andwil nach Arnegg oder Kinder aus dem Süden und Westen von Arnegg nach Andwil in die Schule schicken. Schauen Sie: Im Gegensatz zu den politischen Gemeinden entspricht die Schulgemeinde Andwil-Arnegg der gesellschaftlichen Realität. Wenn Arnegg nicht zu Gossau gehören würde, wäre es ein Dorf mit Andwil. So leben wir auch. Wir gehen in die gleichen Vereine, an die gleichen Veranstaltungen. Wir würden künftig nichts anderes machen als andere Gemeinden in der Schweiz auch, nämlich eine Durchmischung.

Die Bevölkerung wird weiter wachsen. Wie lange reicht der Platz mit dem neuen Schulhaus?

Wenn es so weitergeht wie bisher, rechnen wir damit, dass wir damit die Entwicklung der nächsten 15 bis 20 Jahre auffangen können. Wir planen auch mit einer Reserve, also mit Zimmern, die wir am Anfang noch nicht brauchen werden. Eine Hauptaufgabe des Studienauftrags wird aber sicher sein, auch aufzuzeigen, wie eine Erweiterung aussehen könnte. Wir wissen, dass es vor allem in Arnegg ein Bevölkerungswachstum geben wird, aber noch nicht, wie stark dieses ausfällt. Und wir wissen auch nicht, wie sich die pädagogischen Anforderungen in Bezug auf die Grösse der Klassen oder der Räume entwickeln wird.

Wie geht es nun weiter? Wann fahren die Bagger auf?

Das ist schwierig zu sagen. Es gibt zuerst eine ausserordentliche Schulbürgerversammlung, um die Erlaubnis für eine Urnenabstimmung über den Wettbewerbs- und Projektierungskredit einzuholen. Das wollen wir machen, damit der Entscheid breiter abgestützt ist. Wir hoffen, die Urnenabstimmung noch dieses Jahr durchführen zu können. Somit wird es frühestens Herbst oder Winter 2022, bis wir uns für ein Projekt entschieden haben und den Antrag für den Baukredit vorlegen können. Frühestens Winter 2023 könnten wir somit die Baubewilligung erhalten – wobei das noch abhängig ist von der fünften Landessprache, der Einsprache.

Informationsveranstaltung: Montag, 30. August, 19.30 Uhr, Schulhaus Ebnet