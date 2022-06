St.Gallen: Was Familie Kriemler am Multertor plant

Interview «Da steckt mehr als ein Investment dahinter»: Akris-CEO Peter Kriemler sagt, warum seine Familie ein zweites Gebäude am St.Galler Multertor kauft Das Gebäude Rösslitor, in dem sich heute noch das Warenhaus Globus befindet, hat die Besitzer gewechselt. Es gehört neu der Wildegg Immobilien AG, hinter der die Familie Kriemler steht. Im Interview erklärt Akris-CEO Peter Kriemler, was mit dem Gebäude geplant ist. Christina Weder Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Die zwei Gebäude am Multertor, die sich im Besitz der Wildegg Immobilien AG befinden: Das ehemalige Bankgebäude am Multertor (links) und das Haus Rösslitor, in dem sich heute noch Globus befindet (rechts). Bild: Ralph Ribi

Das Globus-Gebäude an der Multergasse 47 ist in neue Hände übergegangen. Die Globus-Eigentümer haben die Liegenschaft mit dem Namen Rösslitor an die Wildegg Immobilien AG verkauft, die den Brüdern Peter und Albert Kriemler vom Modelabel Akris gehört. In deren Besitz befindet sich seit acht Jahren auch das Geschäftshaus Multertor auf der gegenüberliegenden Seite der Multergasse, in dem zuletzt die Grossbank UBS untergebracht war. Globus wird im Sommer 2023 die Strassenseite wechseln und hierhin umziehen. Im Gespräch sagt Akris-CEO Peter Kriemler, wie es nach dem Auszug von Globus mit dem Haus Rösslitor weitergehen soll.