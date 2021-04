Interview «Bei der Digitalisierung hinken wir noch nach»: Mörschwils Gemeindepräsidentin Martina Wäger über lange Arbeitstage, E-Mail-Fluten und ihren Vorgänger Von der politischen Quereinsteigerin zur Gemeindepräsidentin: Seit 100 Tagen ist Mörschwils erste Gemeindepräsidentin Martina Wäger (CVP) im Amt. Die 33-Jährige fühlt sich wohl in ihrer neuen Rolle - auch wenn sie sich künftig auf der Strasse mehr konzentrieren muss. Perrine Woodtli 10.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich zähle die Arbeitsstunden nicht», sagt Martina Wäger. Sie sei sich strenge Tage als ehemalige Anwältin gewohnt. Bild: Tobias Garcia (8. April 2021)

Das grosszügige Büro mit Ausblick auf den Bodensee sieht noch ziemlich genau so aus wie Anfang Jahr. Damals hatte Martina Wäger (CVP) ihren ersten Arbeitstag als Mörschwiler Gemeindepräsidentin. Sie wolle einige Dinge noch umstellen, sagt die 33-Jährige. Auch Pflanzen soll es geben. Bislang habe sie aber kaum Zeit gehabt, sich mit der Inneneinrichtung zu beschäftigen.

Zur Person Martina Wäger ist seit diesem Jahr Mörschwils erste Gemeindepräsidentin. Zuvor arbeitete die 33-Jährige als Rechtsanwältin und Notarin bei der Schochauer AG in St.Gallen. Sie dozierte zudem an den Kaderschulen St.Gallen. Für ihre Kandidatur trat Wäger 2020 der CVP bei. Sie ist in Mörschwil aufgewachsen und wohnt heute mit ihrem Partner in Rorschacherberg. In ihrer Freizeit spielt sie Baritonsaxofon. Seit 2013 präsidiert Martina Wäger zudem die Bürgermusik Mörschwil. Dieses Amt gibt sie dieses Jahr nun ab. (woo)



Ihr Vorgänger Paul Bühler war 29 Jahre lang Mörschwils Gemeindepräsident. Ein Wechsel nach so einer langen Zeit dürfte für manche Mitarbeitende eine Umstellung sein. Wie gross ist Bühlers Schatten? Werden Sie oft mit ihm verglichen?

Martina Wäger: Es ist sicher eine Umstellung, das verstehe ich. Viele Mitarbeiter hatten zuvor nur mit Paul Bühler zusammengearbeitet. Wenn etwas 29 Jahre lang auf die gleiche Art gemacht wurde und plötzlich jemand mit anderen Ideen kommt, muss man sich da erst finden und gemeinsam Lösungen suchen. Es sind aber alle sehr offen, weshalb ich guten Mutes bin.

Wie haben Sie sich in Ihren ersten Monaten als Gemeindepräsidentin eingelebt?

Gut, ich fühle mich wohl in meiner neuen Rolle und habe es noch nie bereut. Die Arbeit ist sehr interessant und abwechslungsreich. Der ganze Einarbeitungsprozess dauert aber natürlich noch an. Es braucht seine Zeit, bis man wirklich alle Projekte und Abläufe kennt.

Wie ist es, während einer Pandemie den Job zu wechseln? Haben Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt richtig kennengelernt oder sind viele im Homeoffice?

Bei uns sind alle Leute vor Ort, da die meisten in Einzelbüros arbeiten und wir bezüglich Digitalisierung auch noch nicht so weit sind, dass wir alle von zu Hause aus arbeiten könnten. Alles wird noch physisch vor Ort abgelegt. Es wäre darum fast unmöglich gewesen, Homeoffice einzuführen, vor allem in der kurzen Zeit, in der ich nun hier bin. Das ist sicher ein grosses Projekt für die nächsten Jahre. Bei der Digitalisierung hinkt Mörschwil noch nach.

Fühlt sich wohl in ihrer neuen Rolle: Martina Wäger. Bild: Tobias Garcia (8. April 2021)

Dafür konnten Sie nun alle Mitarbeitenden kennenlernen. Kennen Sie alle Namen?

Ja, natürlich. Ich habe viele Namen schon vor meinem Arbeitsbeginn gekannt. Es ist natürlich angenehm, dass ich alle persönlich kennenlernen konnte. Es ist aber trotzdem eine gewisse Distanz vorhanden. Gemeinsame Pausen oder am Abend noch zusammen etwas trinken, ist nicht möglich. Das Zwischenmenschliche fehlt. Und es ist speziell, dass ich alle Mitarbeitenden fast nur mit Maske kenne – und sie mich auch.

Sie sehen in der Digitalisierung in Mörschwil noch viel Verbesserungspotenzial. Was könnte man sonst noch anders machen?

Es gibt gewisse Abläufe oder Strukturen, die man überdenken sollte. Ich bin aber noch nicht so weit, um schon sagen zu können, welches der richtige Weg ist. Dazu muss ich das Ganze noch genauer analysieren.

An Ihrem ersten Arbeitstag haben Sie gesagt: «Arbeit werde ich genug haben.» Wie lang sind Ihre Arbeitstage denn nun?

Ich zähle die Stunden nicht, aber es ist intensiv. Ich habe es aber nicht anders erwartet. Die Pandemie spielt mir etwas in die Karten, da sonst nicht viel läuft. So merke ich gar nicht, wie viel ich arbeite. Hinzu kommt, dass mir die Arbeit ja Freude macht. Und ich bin mir strenge Arbeitstage aus meiner Zeit als Anwältin gewohnt.

«Es gibt gewisse Abläufe oder Strukturen, die man überdenken sollte»: Martina Wäger in ihrem Büro im Mörschwiler Gemeindehaus. Bild: Tobias Garcia (8. April 2021)

Sie sagen, Sie haben mit dem Arbeitsaufwand gerechnet. Hat Sie etwas anderes an diesem Amt überrascht?

Überrascht eigentlich nicht. Vielleicht die sehr grosse E-Mail-Flut. Ich bin es zwar von meinem vorherigen Beruf gewöhnt, viele E-Mails zu erhalten, aber hier sind es noch viel mehr. Ich muss noch herausfinden, wie ich diese am besten kanalisiere.

Welche Projekte haben Sie bisher am meisten beschäftigt?

Anfang Jahr sicher die Jahresrechnung und das Budget. Zudem haben wir für den Werkhof einen Elektrotransporter angeschafft. Es ist das erste E-Fahrzeug der Gemeinde und es freut mich, dass wir hier eine nachhaltige Investition tätigen konnten. Gleich zu Beginn gab es zudem zwei unerwartete personelle Ausfälle in der Verwaltung. Da war ich sogleich gefordert, schliesslich kannte ich die Personen und die Abläufe noch nicht gut. Wir fanden glücklicherweise aber rasch Interimslösungen.

Anfang Jahr wurde auch bekannt, dass die Wirtinnen des Restaurants Adler im Sommer aufhören. Sie haben daraufhin gleich die Suche nach neuen Pächtern gestartet. Haben sich schon Interessenten gemeldet?

Tatsächlich konnten wir gerade in dieser Woche ein neues Wirtepaar bestimmen. Wer es ist, kann ich noch nicht sagen, aber es ist ein Glückstreffer. Darüber freue ich mich enorm, der «Adler» ist wichtig für Mörschwil. Wir waren zuerst unsicher, ob sich wegen der Pandemie überhaupt Interessenten melden würden, haben dann aber doch einige Bewerbungen erhalten.

Auch Mörschwil stimmt am Sonntag über Jahresrechnung und Budget ab. Sind Sie traurig oder froh darüber, dass Sie keine Bürgerversammlung leiten können?

Ich finde es schade, dass die Bürgerversammlungen erneut nicht stattfinden können. Bei der Bürgerversammlung hat man einen direkten Draht und engen Austausch zu den Bürgern. Ich hätte den Anlass gerne durchgeführt, unter den aktuellen Umständen ist dies aber nicht sinnvoll.

Paul Bühler hat in seinen 29 Jahren 13-mal den Steuerfuss gesenkt. Dieses Jahr soll er erneut bei 75 Prozent bleiben. Wäre es nicht schön gewesen, gleich mit einer Steuersenkung zu beginnen?

Das hatte für mich keine Priorität. Ich glaube, in der jetzigen Situation ist es der richtige Entscheid, den Steuerfuss so zu belassen. Wir kennen die genauen Auswirkungen der Pandemie noch nicht. Hätte es dieses Jahr eine Steuerfusssenkung gegeben, wäre das zudem Paul Bühlers Verdienst gewesen. Er musste übrigens an seiner ersten Bürgerversammlung eine Steuerfusserhöhung beantragen, wie er mir einst erzählte.

Paul Bühler ging Ende 2020 nach 29 Jahren in Pension. Bild: Ralph Ribi (8. Dezember 2020)

Paul Bühler meinte in seinem Abschiedsinterview, er werde sich künftig aus der Dorfpolitik heraushalten. Hält er sich bis jetzt daran?

Ja, definitiv. Ich habe ein paar Mal mit ihm telefoniert, auch weil ich noch die eine oder andere Frage hatte. Er ist sehr zurückhaltend. Ihn nimmt es teilweise Wunder, wie einzelne Projekte voranschreiten, aber einmischen tut er sich nicht. Ich habe ihm gesagt, dass er jederzeit gerne vorbeikommen darf.

Sie sind in Mörschwil aufgewachsen und haben Bekannte, Freunde und Familie hier. Ist es nun anders, wenn Sie im Dorf auf Leute treffen?

Die Leute erkennen mich vielleicht mehr. Ich bin manchmal etwas gedankenversunken und merke nicht, wer mir auf der Strasse entgegenkommt. Da muss ich mich künftig mehr konzentrieren, nicht dass ich unanständig wirke (lacht). Ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute anders auf mich reagieren. Viele zeigen Interesse und haben Fragen zur Arbeit oder auch dazu, wann ich nach Mörschwil ziehe.

Und? Sind Sie denn inzwischen fündig geworden auf dem Wohnungsmarkt?

Ja, mein Partner und ich ziehen im Juni nach Mörschwil. Wir haben eine Wohnung im Lehn gefunden, einem Weiler, der etwas ausserhalb liegt. Ich freue mich sehr. Auch dass ich künftig mit dem Velo oder zu Fuss zur Arbeit kommen kann.