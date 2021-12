Maria Pappa über ihre erste Budgetsitzung als Stadtpräsidentin

Sie hat ihr erstes Budget ohne grosse Probleme über die Bühne gebracht: Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP) hat den tiefroten Voranschlag 2022 der Stadt St.Gallen im Parlament am Dienstagabend vehement verteidigt. Nun erklärt sie, wie die Stadt ihre in Schieflage geratenen Finanzen in den kommenden Jahren geraderücken will.

Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 08.12.2021, 16.38 Uhr