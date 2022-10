Sana Fürstenland: Warum Alex K. Fürer weiter gegen Gossau kämpft

Interview «Bin kein sturer Gegner»: Warum der reiche 91-jährige Alex K. Fürer ein neues Altersheim in Gossau verhindert – seit bald zehn Jahren Alex K. Fürer sagt, auch er wolle ein modernes Pflegeheim in Gossau. «Ich bin kein Verhinderer, aber ich habe breite Schultern». Er habe um einen runden Tisch mit Stadt und Sana gebeten, um einen Kompromiss zu finden. Diese seien jedoch nicht gesprächsbereit. Melissa Müller Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Alex K. Fürer kämpft unverdrossen weiter gegen den «Klotz». Bild: Thomas Hary (18. Dezember 2018)

«Ich werde verteufelt», sagt Alex K. Fürer, der den Bau eines neuen Alterszentrums in Gossau verhindert. Stadt und Sana Fürstenland nehmen jetzt einen neuen Anlauf. Die Pläne liegen bis 9. November öffentlich auf. Aus diesem Anlass hat sich Alex K. Fürer bei der Redaktion gemeldet; er wolle sich dazu äussern.

«Ich bin kein Verhinderer, aber ich habe breite Schultern», sagt der 91-jährige Ehrenbürger von Gossau und Bruder des kürzlich verstorbenen Bischofs Ivo Fürer. Seine Einwände – «zu gross, zu lang, zu breit» – seien nie behandelt worden. «Wir müssen somit leider wieder eine Einsprache machen.»

Herr Fürer, seit bald zehn Jahren warten die Gossauerinnen und Gossauer vergeblich auf ein neues Alterszentrum, das Sie erfolgreich bekämpfen. Geht es Ihnen gut?

Es ist nicht mein Fehler, wenn die Planung lange dauert. Auch die verfahrensrechtlichen Fehler können nicht mir angelastet werden. Ich habe der Stadt und Sana Fürstenland immer wieder ein Gespräch angeboten.

Mit welchem Ergebnis?

Am 27. Dezember 2020, als bekannt wurde, dass neu Urs Blaser Präsident der Sana war, bat ich um einen runden Tisch – mit dem Ziel, das Projekt anzupassen. Aber sie haben nicht einmal reagiert.

Kam es dann doch noch zu einem Gespräch?

Erst 16 Monate später wurde ich zu einer Besprechung mit Vertretern der Stadt und Sylvia Egli-Broger, der neuen Verwaltungsratspräsidentin, eingeladen. Frau Egli hat gesagt: «Das läuft jetzt so und so, Änderungen gibt es nicht.» Das war kein Gespräch, sie haben mich vor Tatsachen gestellt. Hinterher musste ich feststellen, dass der Stadtrat und die Sana bereits vor unserer Besprechung, am 24. Februar 2022, beschlossen hatten, unverändert am Projekt festzuhalten. Auch das Papier, dass die VBK eine Finanzspritze für die Sana Fürstenland bewilligte, kann nicht öffentlich eingesehen werden. Das ist unverständlich.

Warum?

Wie können die Bürger verstehen, dass das Parlament einem Kredit von 800’000 Franken zustimmte, ohne zu wissen, auf welcher Grundlage der Entscheid zu Stande kam? Eine private Firma hätte die Bilanz wohl schon deponieren müssen.

Zurück zur ersten Frage: Geht es Ihnen gut?

Ich fühle mich nicht schuldig. Ich gehe den Rechtsweg, der jedem Bürger zusteht. Wenn man mit mir geredet hätte, hätte man eine Lösung gefunden. Es geht nicht um mein Wohlergehen. Ich habe Gründe dafür, dass der Platz beim Andreaszentrum der falsche Standort ist.

Ja, weil Sie dort mehrere Liegenschaften besitzen.

Kann dieses Alterszentrum erst gebaut werden, wenn Sie schon gestorben sind?

Ich habe nicht einfach «Liegenschaften»; vielmehr handelt es sich um geschützte Einzelbauten, die ich immer sehr gut unterhalten habe. Der Betonklotz mit der 75 Meter langen Fassade würde diese schlicht erdrücken. Als «Ausgleich» solle das Gebäude auch noch viel höher werden als die Bauten, die umliegend bewilligt wurden. Zudem habe ich noch Söhne, einer wohnt an der Bahnhofstrasse. In der Familie sind wir alle gleicher Meinung.

Einsprecher Alex K. Fürer. Thomas Hary (18. Dezember 2018)

Sie sind 91 Jahre alt. Wie halten Sie sich fit?

Ich turne täglich 20 Minuten, seit über 30 Jahren. Jeden Morgen, auch auf Reisen. Ich esse gesund. Es geht mir gut. Ich habe das grosse Glück, kaum je ins Spital zu müssen.

Würden Sie das Projekt befürworten, wenn Stadt und Sana nur ein Altersheim bauen und auf die Alterswohnungen verzichten würden?

Das würde ich gutheissen. Das gäbe einen Bau, der nur halb so gross ist.

Modell des geplanten Neubaus der Sana Fürstenland AG. Bild: Johannes Wey (8. Juli 2019)

Das Altersheim Schwalbe ist veraltet. Die Leidtragenden sind die alten Leute und die Pflegefachfrauen. Würden Sie dort einziehen?

Ihre Fragestellung ist irreführend. Es hat in Gossau drei Altersheime, die modern beziehungsweise renoviert sind. Ich selbst würde, wenn es so weit ist, in die Vita Tertia gehen. Die Sana behauptet ja immer, die privaten Altersheime seien zu teuer, das neue Heim der öffentlichen Hand werde günstiger. Das glaube ich nicht. Ein Zimmer in der Vita Tertia mit Dusche ist gleich teuer wie eins in der Schwalbe ohne Dusche.

Die Sana musste das Altersheim Espel vor zwei Jahren aufgeben und die Bewohnerinnen und Bewohner in einem Provisorium bei der Schwalbe unterbringen. Jetzt wohnen sie immer noch in Containern. Wollen Sie ihnen das noch länger zumuten?

Ich wollte diese Container nicht. Man kann doch nicht alles mir in die Schuhe schieben. Man hätte den Espel überhaupt nicht schliessen müssen. Das war ein freiwilliger Entscheid der Sana Fürstenland AG. Viele Bewohnerinnen und Bewohner waren dort sehr zufrieden. Die Sana Fürstenland AG hätte zusammen mit der Stadt Gossau sicher eine Lösung finden können.

Der Verwaltungsrat um Kathrin Hilber trat 2020 zurück. Der neue VR-Präsident Urs Blaser gab kurz darauf den Rücktritt wegen eines Burnouts. Geht das spurlos an Ihnen vorbei?

Ich bin weder für den Rücktritt des Verwaltungsrates um Kathrin Hilber verantwortlich noch für jenen von Urs Blaser. Wie ausgeführt, habe ich mit Urs Blaser das Gespräch gewünscht, als er das Amt angetreten hatte. Dieses fand jedoch nie statt.

Stellungnahme von Sylvia Egli-Broger, VR-Präsidentin Sana Fürstenland

Auf Anfrage hin nimmt Sylvia Egli-Broger wortwörtlich Stellung zu den Vorwürfen von Alex K. Fürer.

«Es ist richtig, dass sich Alex Fürer und ich uns am 1. April getroffen haben auf Einladung von Stadt und Sana Fürstenland AG. Den Vorwurf, dass er kein Gehör gefunden hat, muss ich mit Nachdruck zurückweisen. Obwohl meine Vorgängerin ihn zu einem Gespräch eingeladen hatte, wollte er sich mit ihr nicht treffen. Ich meinerseits habe ihn innerhalb des ersten Monats nach meiner Amtsübernahme getroffen.

Will in zwei Jahren bauen: Sylvia Egli-Broger, Präsidentin des Verwaltungsrats der Sana Fürstenland AG. Bild: Michel Canonica (6. Juli 2022)

Im Gespräch Anfang April, an dem auch seine Nichte, sein Anwalt wie auch Wolfgang Giella dabei waren, habe ich erläutert, dass es die Aufgabe des Verwaltungsrats ist, den Auftrag umzusetzen, den fünf Gemeinden der Sana Fürstenland AG erteilt haben. Die Stimmbürger aller Aktionärsgemeinden haben sich klar für die Gründung der Sana Fürstenland AG geäussert, mit dem Zweck, ein neues, zukunftsgerechtes Alterszentrum in Gossau umzusetzen.

In den Abstimmungsunterlagen war festgehalten, dass der Auftrag den Ersatz der Betagtenheime Espel und Schwalbe umfasst und zusätzlich ein Angebot für Menschen mit Demenz sowie betreutes Wohnen geschaffen werden soll. Mit diesem Konzept erfüllen wir den Grundsatz ‹Selbstbestimmt leben im Alter›.

Dass das Projekt ursprünglich ein Stockwerk tiefer geplant war, entspricht nicht der Realität. Das Projekt Occupare, das in einem Architekturwettbewerb aus 70 eingegangen Vorschlägen anonym ausgewählt wurde, umfasste schon immer ein Sockelgeschoss und vier Obergeschosse. Die Nordfassade ist strukturiert, in der Höhe wie auch in der Tiefe (ersichtlich im Richtplan auf der Website der Stadt Gossau).

Gerne wiederhole ich meine letzten Sätze aus unserem Gespräch, das protokollarisch festgehalten ist: ‹Ich bin Vertreterin von über 80 Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern und 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alle sind einen langen Weg bis hierher mitgegangen (Provisorium Schwalbe, Zusammenführung mit Espel und Corona). Es ist mir ein Anliegen, diesen Menschen eine Perspektive bieten zu können. Ich rege an, das Gespräch in diesem Rahmen weiterzuführen.› Dem stimmten alle Anwesenden zu.

Seit April hat die Sana Fürstenland AG weder mündlich noch schriftlich einen Vorschlag für einen Konsens erhalten. Am 1. April habe ich Herrn Fürer zu einem Kaffee in die ‹Schwalbe› eingeladen, was ebenfalls im Protokoll festgehalten ist. Gerne spreche ich diese Einladung zu einem persönlichen Gespräch nochmals aus. Hingegen bin ich nicht mehr bereit, mich indirekt über die Presse mit Herrn Fürer auszutauschen.»