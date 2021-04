INTERVIEW 10 Jahre Nachhaltigkeitsevent Un-Dress: «Wir werden bei der Mode bald wie beim Essen denken» Modeschau gibt es diesmal keine, dafür einen Online-Award: Am Mittwoch wirbt der Event Un-Dress zum 10. Mal für faire Mode. Mitorganisatorin Anna-Sophia Roth über Kleidung, die man guten mit gutem Gewissen tragen kann. Diana Hagmann-Bula 20.04.2021, 17.00 Uhr

Making-Of eines der Videolookbooks, die beim Online-Award zu sehen sind. HSG-Studentinnen und -Studenten posierten als Models. Bild: PD

Wie nachhaltig ist die Kleidung, die Sie gerade tragen?

Anna-Sophia Roth: Ich trage einen Pullover aus Biobaumwolle, darüber einen Cardigan aus Biobaumwolle. Die Jeans ist von Levi's. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren einen grossen Schritt Richtung Nachhaltigkeit gemacht.

Besteht sie aus Hanf? Das Material soll wie Baumwolle aussehen, beim Anbau aber weniger Wasser, weniger Chemikalien und weniger Boden benötigen und revolutioniert gerade die Jeansbranche.

Nein, meine Jeans besteht aus Baumwolle. Aber auch Levi's produziert Jeans immer häufiger aus cottonisiertem Hanf. Die Stoffproduktion hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Ich denke dabei an Tencel, das aus Cellulose besteht, die aus dem Holz des Eukalyptusbaumes gewonnen wird. Sie ist gerade in aller Munde. Ausserdem können unterdessen gerade kleine Firmen ziemlich lokal produzieren. In der Schweiz, in Italien, in Portugal. Faire Mode besteht schon lange nicht mehr nur aus Leinen, wie viele noch immer glauben.

Und die Schnitte?

Faire Mode ist unterdessen sehr modisch. Man sieht ihr das Ökoimage kaum mehr an. «Beeyond» zum Beispiel, eines der Label, das sich um unseren Award bewirbt, stellt Streetwear her. Auch Sweatshirts wie wir sie, vom Stil her, von H&M und Zara kennen. Diese faire Mode sieht sehr jung aus und spricht damit auch diese Zielgruppe an. Gerade Junge setzen sich sehr stark mit der Herkunft ihrer Kleidung auseinander.

Faire Mode hat den Ruf, teurer zu sein. Wie beurteilen Sie als BWL-Studentin das?

Anna-Sophia Roth ist Mitorganisatorin des diesjährigen Nachhaltigkeitsanlasses Un-Dress. Sie ist in London und am Zürichsee aufgewachsen. Die 20-Jährige studiert BWL an der Universität St.Gallen. Ihren Modestil beschreibt sie als elegant, feminin und nachhaltig. Bild: PD

Gerade neuere, kleinere, nachhaltige Labels sind kaum teurer als die Fast Fashion. Und doch kommen die Kleider nicht aus Indien oder China, sind mit weniger Chemikalien gefärbt und qualitativer in der Haptik. Wer nicht bereit ist, für all das ein paar Franken mehr auszugeben, der soll daran denken, dass es nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Nachhaltigkeit gibt. Mode soll nicht nur Rücksicht auf die Umwelt nehmen, sondern auch auf die Menschen, die sie herstellen.

Die zwölf Labels, die um den Un-Dress-Award buhlen, tragen auch zur sozialen Nachhaltigkeit bei?

Ja, sehr viele. Das Zürcher Label Ameli zum Beispiel stellt Businesshandtaschen für Frauen her und investiert in die Ausbildung von Frauen weltweit.

Wie hat Ihr Team die teilnehmenden Labels ausgewählt?

Wir arbeiten mit einem Nachhaltigkeitsfragebogen. Dabei achten wir darauf, woher die Materialien kommen, wie das Material verarbeitet wird, wo produziert wird, wie die Arbeitsbedingungen sind, welche Zertifizierungen das Unternehmen hat, wie transparent die Marke diese ganzen Informationen an die Kunden weitergibt und wie geliefert wird.

Vielen Konsumenten ist es zu umständlich, lange über Kleidung zu recherchieren.

Deshalb finde ich es sinnvoll, dass immer mehr Marken mit QR-Codes arbeiten. Man kann diese scannen und ganz einfach die einzelnen Produktionsschritte nachverfolgen.

Gerade während der Pandemie verschärfen sich die ohnehin schon schlechten Arbeitsbedingungen von Textilarbeiterinnen und Textilarbeitern. Sie verlieren ihre Stelle oder müssen grosse Lohneinbussen hinnehmen. Warum thematisiert Un-Dress solche Zustände nicht mit Vorträgen?

Die Thematik rundum Corona in der Textilindustrie beschäftigt uns sehr. Bisher sind wir Verfechter physischer Workshops gewesen, da uns Interaktion mit Meinungsführern der Industrie sehr wichtig ist. Wir haben auch immer Vorträge angeboten. Wegen beschränkter Ressourcen als Nonprofit-Studentenprojekt haben wir uns dieses Jahr auf den Award konzentriert. Die Situation der Textilarbeiter zeigt aber, dass es nun noch wichtiger ist, darauf zu achten, wie man konsumiert. Das Lokale zu unterstützen, hat eine grosse Wirkung auf eine bessere Modewelt. Genau das machen wir mit Un-Dress. Wir geben kleinen einheimischen Labels eine Stimme und bieten ihnen eine Plattform, sich weiterzuentwickeln. Der Sieger darf seine Produkte zwei Wochen lang im PKZ Zürich ausstellen.

An welchen Labels kann man sich orientieren, wenn man ohne schlechtes Gewissen Mode einkaufen will?

Ein Label, das eine sozial- und umweltverträgliche Produktion von Kleidung garantiert, existiert bisher nicht. Ich orientiere mich an Max Havelaar für Fair-Trade-Baumwolle und an Öko-Tex 100 für schadstofffreie Herstellung. Dann gibt es noch firmeninterne Labels wie die Conscious-Linie von H&M. Aber ich halte unabhängig überprüfte Labels für glaubwürdiger.

Was raten Sie Konsumentinnen und Konsumenten, die sich nachhaltiger kleiden möchten?

Erstens: Über ihr Konsumverhalten nachzudenken. Es muss nicht immer faire Mode sein, wenn man das Stück dafür zehn Jahre lang trägt. Zweitens: Wen unterstütze ich mit dem Kauf? Eine grosse Kette, die sich noch kaum bewegt hat bezüglich Ökomode? Oder eine kleine Boutique, die sich auf Biobaumwolle spezialisiert hat und hinter der eine Familie steht? Drittens: Wenn man zu bequem ist, sich in das Thema nachhaltige Mode zu vertiefen, dann immerhin das Etikett studieren. Wo wurde produziert?

So hip sieht faire Mode heute aus. Bild: PD

Un-Dress findet morgen zum 10. Mal statt. Wie hat sich faire Mode seit dem Start entwickelt?

Nachhaltige Brands gab es schon damals, nur sah ihre Mode noch nicht so cool aus wie heute. Un-Dress und der dahinter stehende Verein Oikos, führend für Nachhaltigkeit im Business- und Wirtschaftsbereich der Universität St.Gallen, sind seither stark gewachsen. Dass uns eines Tages das Modemagazin Faces und das Modehaus PKZ unterstützen, hätte man damals nicht zu träumen gewagt. Begonnen hat alles mit einer Bachelorarbeit, die als Uniprojekt umgesetzt worden und von Oikos übernommen worden ist. Wir sind stolz darauf, das Potenzial dieses Themas früh erkannt zu haben. Es fällt uns immer leicht, Studenten zu finden, die bei der Organisation des Anlasses helfen. Ein gutes Zeichen.

In der Mode kommen und gehen Trends. Wird es mit der Nachhaltigkeit gleich sein?

Zuerst habe ich das nachhaltige Denken für einen Trend gehalten, aber es ist mehr als das. Unsere Ressourcen sind erschöpflich, immer mehr Menschen werden das realisieren, der Konsument deshalb immer kritischer werden. Woher kommt, was ich verwende? Beim Essen fragen wir uns das schon viel häufiger. Bei der Mode wird es in Zukunft ähnlich sein.