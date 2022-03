Neuer Verein Interessengemeinschaft Internet of Things Ostschweiz

Internet of Things Interessengemeinschaft Internet of Things Ostschweiz: Zwei ehemalige HSG-Absolventen wollen die Digitalisierung in der Ostschweiz vorantreiben Die St.Galler Michael Bernasconi und Eric Steller-Shen wollen mit der Interessengemeinschaft Internet of Things Ostschweiz, das Verwenden von smarten Sensoren in der Region vorantreiben. Dazu wollen sie mit ihrem Verein Personen vernetzen und Projekte ausarbeiten. Joshua Lindenmann 11.03.2022, 05.00 Uhr

Michael Bernasconi (links) und Erik Streller-Shen im Co-Präsidum des neuen Vereins Interessengemeinschaft Internet of Things. Bild: Joshua Lindenmann

In St.Gallen, an der Fürstenlandstrasse 35 wurde kürzlich der Verein Interessengemeinschaft Internet of Things Ostschweiz – kurz IoT – gegründet. Die Vision: So wie Zug als Crypto-Valley in der Schweiz seinen Ruf hat, soll die Ostschweiz das Internet-of-Things-Valley werden.

Unter IoT versteht man die Kommunikation von Geräten unter einander. In einfaches Beispiel sind Smarthomes. Zum Beispiel wenn im Heizkörper Messfühler verbaut sind, welche die Temperatur selber regulieren und die Daten dann an das Smartphone gesendet werden.

Studium an der Universität St.Gallen

Gegründet haben den Verein Michael Bernasconi und Erik Streller-Shen, zwei ehemalige Betriebswirtschaftslehre-Studenten der Universität St.Gallen . Sie sind beide selbstständige Unternehmer. «Ich habe mich schon länger mit dem Iot befasst. Mittlerweile hat sich die Technik dank der Digitalisierung stark weiterentwickelt», sagt der 34-jährige Bernasconi. Er sagt auch:

«Als ich noch an der HSG studierte, wurde ich blöd angeschaut, als ich in der Mensa Sensoren lötete.»

Die Idee zur Vereinsgründung kamen Bernasconi und Streller-Shen nach mehreren gemeinsamen Gesprächen. «Wir sahen, dass es im Bereich IoT noch unentdecktes Potenzial gab», sagt der 52-jährige Streller-Shen.

«Die Idee des Vereins ist das Vernetzen, Vermitteln und Umsetzen von Projekten», sagt Bernasconi. Sie gründen auch Arbeitsgruppen, die eigene Projekte entwickeln.«Gleichzeitig können wir auch Kontakte zwischen den einzelnen Parteien ermöglichen», sagt Bernasconi.

Sensorentest beim Eiszauber

Einen ersten Test habe Bernasconi am Eiszauber 2020 machen können. «Ich hatte dort Sensoren installiert, welche die Temperatur im beheizten Weinlager des Alp-Chalets messen. Prompt stieg dann die Heizung mitten in der Nacht aus. Das System erkannte das und sendete dem Betreiber eine Warnung per SMS. Er konnte so umgehend reagieren, die Heizung reparieren und einiges an Ausfallkosten sparen», sagt Bernasconi.

Risiken bei den smarten Geräten sehen die Beiden nur wenige. «Probleme sehe ich vor allem beim Datenschutz», sagt Streller-Shen. Dazu müsse die Politik über neue Technologien regelmässig informiert werden, sodass sie entsprechende Gesetze veranlassen könne. Als Beispiel führt Streller-Shen das Sammeln von Handydaten an, die an Drittanbieter verkauft werden. «Darüber müsste man beim Kauf von Smartphones eigentlich orientiert werden. Dafür sollte man entweder am Datenverkauf finanziell beteiligt werden oder das Gerät vergünstigt bekommen», sagt Streller-Shen.

Ein Beispiel für eine einfache Sensorentechnologie: ein GPS-Tracker. Bild: Joshua Lindenmann

Breites Interesse

An der Vereinsversammlung kamen bis jetzt Leute mit verschiedenen Hintergründen. «Wir hatten auch schon Maler und Tätowierer. Das Interesse ist gross. Wir haben überall offene Türen eingetreten», sagt Bernasconi. «Das Ziel ist ganz klar zu expandieren», sagt Streller-Shen. Eine Mitgliedschaft kostet zurzeit 40 Franken pro Jahr. Für Firmen besteht die Möglichkeit, individuelle Pakete zu erhalten.

Treffen des Vereines sind immer am letzten Mittwoch des Monats an der Fürstelandstrasse 35. www.iot-ost.ch.