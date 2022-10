Glasfaser Gossau: SVP boykottiert Feier zur Fertigstellung

Internet Gossau feiert das fertige Glasfasernetz mit 10'000 Franken: Die SVP boykottiert den Anlass Das Glasfasernetz der Stadt Gossau ist nach acht Jahren Bauzeit fertiggestellt. Die Stadtwerke feiern das am Freitagabend mit einem Fest. Die SVP-Fraktion bleibt der Feier geschlossen fern. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 28.10.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Mitarbeiter verbindet Glasfaserkabel miteinander: In Gossau ist das Glasfasernetz fertiggestellt. 96 Prozent der Bevölkerung und der Büros sind erschlossen. Bild: Keystone/Gaëtan Bally

Acht Jahre waren die Stadtwerke Gossau und die Swisscom dran, jetzt ist das Glasfasernetz fertiggestellt. Das heisst: Rund 96 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner und der Firmen in Gossau und Arnegg haben einen Anschluss erhalten. Ein Grund zum Feiern, fanden die Stadtwerke und luden die Bevölkerung für Freitag zum Fest. Nicht dabei ist die SVP-Fraktion. Deren Mitglieder bleiben der «Glasfaser-Party» – so nennt die SVP die Feier – fern.

Der Ärger der Partei ist gross. Das macht sie in einer Mitteilung deutlich. Die SVP habe sich von Beginn an gegen diese «millionenschwere Geldvernichtungsaktion» ausgesprochen. 2013 befand Gossau über das Netz. Rund 58,3 Prozent der Bevölkerung stimmten dem Kredit von 15,8 Millionen Franken zu und damit dem Bau des Netzes in Kooperation mit der Swisscom. Die SVP hatte sich im Abstimmungskampf dagegen ausgesprochen und sieht sich heute bestätigt.

«Das Projekt Glasfasernetz ist ein Rohrkrepierer»

Die Nutzungszahlen, die die damals zuständige Stadträtin Gaby Krapf versprochen habe, seien nicht annähernd erreicht. Und davon, dass die Gewinnschwelle in 20 Jahren erreicht sei, könne man auch nicht ausgehen. Die SVP kommt zum Schluss: Das Projekt Glasfasernetz sei ein Rohrkrepierer. Die SVP sei nicht gegen das Netz an sich, stellt Fraktionspräsident Markus Rosenberger im Gespräch klar. «Wir sehen, dass die Technologie wichtig ist, auch für Unternehmen.»

Markus Rosenberger, Fraktionspräsident der SVP. Bild: Samuel Gafafer

Diese Vorwürfe lässt Stadträtin Gaby Krapf nicht gelten. «Von einem Rohrkrepierer zu reden, ist unqualifiziert.» Seit Krapf das Departement Bau, Umwelt, Verkehr übernommen hat, ist sie nicht mehr für das Projekt zuständig. Die SVP schiesst in der Mitteilung aber direkt gegen sie und die damaligen Entscheide. Diese verteidigt Krapf. «Gossau hat damals geschickt mit der Swisscom verhandelt und mit den Glasfaseranschlüssen bis in die einzelnen Wohnungen einen Volltreffer erzielt.»

Nicht nur sie, sondern der ganze Stadtrat sei hinter dem Projekt gestanden, ebenso eine Mehrheit des Parlaments. «Diese Gremien haben mit diesem zukunftsweisenden Projekt damals ihre Verantwortung wahrgenommen, dass die Qualität und Attraktivität von Gossau als Wohn- und Wirtschaftsstandort erhalten und weiterentwickelt werden kann.»

Businessplan musste angepasst werden

Krapf sagt, eine bestimmte Anzahl von Nutzenden habe sie nie versprochen. Dem Geschäft liege vielmehr ein Businessplan zu Grunde. «Dieser wurde von renommierten Fachexperten sehr sorgfältig erarbeitet.» Darin flossen auch erste Erfahrungen der Stadt St.Gallen ein. «Diesen Businessplan musste zwar in der Zwischenzeit an die aktuelle Situation angepasst werden, aber nicht in erster Linie wegen der Nutzungszahlen, sondern wegen der erodierenden Preise für die Nutzung der Glasfaser.»

Gaby Krapf, Gossauer Stadträtin. Bild: PD

In den vergangenen Jahren kam es zu einem Preiszerfall. Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Gossauer Stadtwerke, sprach Anfang 2021 von Einbussen zwischen 20 und 30 Prozent. Tatsächlich dauert die Refinanzierung daher nicht 20 Jahre, wie 2013 angenommen, sondern länger. «Das Umfeld ist so dynamisch. Diese Entwicklung konnten auch die Experten damals nicht vorhersehen», sagt Krapf.

Dem widerspricht Rosenberger: «Die Versprechungen wurden gemacht, um das Geschäft durchzubringen. Man hätte damals schon wissen können, dass man sie nicht wird einhalten können.» Die Technologie habe sich bereits zum Zeitpunkt der Abstimmung enorm schnell entwickelt. «Wir sagten schon damals, dass Daten in absehbarer Zeit über die Luft übertragen werden. Und wo sind wir heute mit der 5G-Technologie?» Rosenberger kommt zum Schluss: «Man hat jetzt soeben eine Infrastruktur fertiggestellt und sehr viel Geld für sie ausgegeben, die technologisch bereits überholt ist.» Es sei nicht an einer Gemeinde, ein Glasfasernetz anzubieten, sondern an Drittanbietern.

Derzeit geht die Stadt Gossau davon aus, dass die Investitionen in rund 30 bis 35 Jahren amortisiert sind, wie die zuständige Stadträtin Claudia Martin auf Anfrage schreibt. Schon berücksichtigt sind hier die tieferen Ausgaben: Statt 15,8 Millionen Franken kostete der Bau 9,9 Millionen, also 37 Prozent weniger als 2013 budgetiert. Aktuell surfen leicht über 2000 Nutzerinnen und Nutzer über die Fasern der Stadtwerke. Dazu kommen die Nutzenden der Swisscom. Diese Zahl kommuniziert das Unternehmen nicht.

Was ist mit den verbleibenden 4 Prozent?

Die SVP hingegen versteht nicht, warum die Fertigstellung des Netzes gefeiert wird. 4 Prozent der Bevölkerung und Unternehmen haben keinen Anschluss erhalten. Dazu kommt die drohende Energiekrise. «Das Geld für diese Party hätte man besser als Beitrag eingesetzt, um die restlichen 4 Prozent zu erschliessen.» Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer der Weiler und Aussengebiete müssen sich an der Erschliessung beteiligen, wenn sie einen Anschluss möchten. Denn diese Investitionskosten können über die Nutzungsdauer nicht wieder erwirtschaftet werden.

Mit der Planung des Fests hatte Gaby Krapf nichts zu tun. Seit 2018 ist Claudia Martin Vorsteherin der Stadtwerke. Trotzdem sagt Krapf: «Die Fertigstellung des Netzes darf man feiern.» Es sei ein komplexes Projekt gewesen. «Dass die Stadtwerke dieses fristgerecht und im Kostenrahmen realisiert haben, ist eine respektable Leistung.» Auch feiern dürfe man, dass heute fast alle Einwohnenden und Unternehmen in den eigenen vier Wänden über einen Glasfaseranschluss verfügen – «notabene kostenlos».

Claudia Martin, Gossauer Stadträtin. Bild: Benjamin Manser

Auch Claudia Martin sagt: «Alle Beteiligten haben erfolgreich an einem für Gossau wichtigen und attraktiven Infrastrukturausbau gearbeitet. Als Zeichen der Wertschätzung betrachten wir einen ordentlichen und bescheidenen Projektabschluss als gerechtfertigt.» Die Feier kostet rund 10'000 Franken. Martin rechnet vor: «Das sind 0,1 Prozent der Investitionskosten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen