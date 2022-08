Ein ukrainisches Sandkünstlerduo tritt in Rorschach an

Internationales Sandskulpturen-Festival Mit Teddybären und Puppen ein Zeichen setzen: Wie zwei ukrainische Künstler in Rorschach mit Sand gegen den Krieg protestieren In Konkurrenz zu den meisten in die Höhe modellierten Kreationen am internationalen Sandskulpturen-Festival, wirkt die des ukrainischen Künstlerduos schon fast unauffällig. Die Sandkunst von Oleksiy Poda und Bogdan Kutsevych bedient sich einer anderen Formelsprache. Und die hat es in sich. Lilli Schreiber Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oleksiy Poda und Bogdan Kutsevych treten zum zweiten Mal am Internationalen Sandskulpturen-Festival in Rorschach an. Bild: Rudolf Hirtl

Auf der Arionwiese an der Seepromenade in Rorschach herrscht gerade ein reger Betrieb. Acht Künstlerteams treten am diesjährigen 23. Internationalen Sandskulpturen-Festival gegen einander an. Das Motto lautet: «What goes up must come down.» Auf Deutsch bedeutet das etwa so viel wie: «Was hoch steigt, wird tief fallen.»

Auch die aus Kiew stammenden Architekten Oleksiy Poda und Bogdan Kutsevych treten am Wettbewerb des Festivals an. Wo ihre Skulptur mit dem Titel «Toy Life», zu Deutsch «Spielzeug Leben», auf dem Festivalgelände genau steht, lässt sich leicht erraten. Am Mittwochmorgen weht eine kleine ukrainische Flagge gleich neben dem Duo leicht im Wind.

Die beiden Künstler möchten ihre Sandskulptur dafür nutzen, um auf das Leiden der ukrainischen Kinder aufmerksam zu machen. Poda sagt: «Unsere Skulptur ist der ganzen Ukraine gewidmet.» Das Thema des Festivals kommt ihnen dabei entgegen. Kutsevych sagt: «Wie immer ist das Motto sehr offen und interessant. Gerade für unsere Skulptur könnten wir uns das zunutze machen.»

Eine Metapher für den Schrecken

Poda und Kutsevych kreieren seit nunmehr fünf Jahren, wann immer es ihre Arbeit als Architekten in Kiew zulässt, Skulpturen. Dabei nutzen Sie nebst Sand auch andere Materialien wie Schnee, Eis oder Stroh. Für ihre Kunst sind die beiden schon an Wettbewerbe in Schweden, Litauen, Finnland und Portugal gereist. Am Sandskulpturen-Festival in Rorschach sind sie bereits zum zweiten Mal.

Die Sandskulptur «Toy Life» verbildlicht die nach wie vor ansteigende Todeszahl der Kinder während des andauernden Krieges in der Ukraine. Poda sagt: «Dieses Leid muss zu einem Ende kommen. Deswegen haben wir unsere Skulptur diesem schweren Thema gewidmet.»

Echte Kinder in ihrer Sandkunst darzustellen, wäre den Künstlern krass erschienen. Deswegen stehen die teilweise kaputten Teddybären und Puppen sinnbildlich für das Leid der Kinder. Die ganze Komposition solle dabei an eine Explosion erinnern, erklärt Kutsevych. Er sagt:

«Das Leben der Kinder ist in der Ukraine momentan genauso fragil, wie jenes der Spielzeuge.»

Dem ukrainischen Künstlerduo ist es wichtig, eine politische Botschaft mit ihrer Skulptur zu übermitteln. So wollen Poda und Kutsevych mehr Aufmerksamkeit für die Schrecken des Krieges bei den Betrachterinnen und Betrachtern erzeugen.

Ein Grund zur Freude

Trotz des schweren Themas, dem die Sandkünstler ihre Skulptur gewidmet haben, bleibt ihnen dennoch Freude über das bevorstehende Ergebnis. Die Bedingungen seien ideal, berichtet Kutsevych. Der Sand sei sauber und gut zu modellieren. Die beiden Künstler hätten schon oft Steine, Schmutz, bis hin zu Glas in ihrem Material vorgefunden. Hier in Rorschach sei der Sand aber stets bestens, sagt Poda.

Zeitlich arbeitet das Künstlerduo noch ganz nach Plan. Kutsevych sagt: «Wir sind bereits weiter fortgeschritten mit unserer Skulptur, als wir uns das vorgestellt haben.» Am Samstag werden sie sich der Jury stellen müssen, bis dann werde ihr Kunstwerk hoffentlich fertig sein, sagt Poda lachend. Für den Regen seien sie auch gewappnet, sodass am Tag der Preiskrönung hoffentlich alles gut gehen wird.

In Gedanken bei ihnen

Ihre eigenen Familien befinden sich teilweise im Ausland, einige sind aber auch in Kiew geblieben. Podas Frau und Kinder befinden sich zurzeit in Prag, von wo aus der Sandkünstler auch nach Rorschach gereist ist. Familie und Freunde des Künstlerduos seien zwar nicht mit zum Sandskulpturen-Festival gereist, würden aber dennoch in Gedanken dabei sein, so Poda.

Die Lage in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, sei aber aktuell grösstenteils sicher, berichten Poda und Kutsevych. An die Geräusche der Sirenen, die immer mal wieder durch die Stadt hallen, habe man sich gewöhnt. Kutsevych sagt: «Es ist zurzeit zwar sicher, aber nicht gerade leise in Kiew.»

Auf die Frage, ob das Gewinnen am Sandskulpturen-Festival wichtig für die beiden sei, überlegen sie kurz. Es scheint, als stehe für sie etwas anderes dauerhaft im Vordergrund. Der Krieg in der Ukraine solle beendet werden, darauf würden sie alle warten, sagt Poda schliesslich. Mit ihrer Skulptur wollen sie vor allem eines: Ein Zeichen dafür setzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen