Die St.Galler Brauerei Schützengarten im Coronasommer: Das heisse Wetter und die Daheimgebliebenen wirken sich positiv auf den Bierabsatz aus – stärker als schlechte Testnoten Das Ferienwetter macht Durst. Das hilft der St.Galler Brauerei Schützengarten unmittelbar. Allerdings: In den Freizeitregionen viel stärker als in den Städten wie St.Gallen. Schützengarten-Chef Reto Preisig sagt, das Unternehmen habe massive Umsatzeinbussen hinnehmen müssen, sei jetzt aber wieder in der Spur. Daniel Wirth 28.07.2020, 20.00 Uhr

Schützengarten-Erntefest in Mörschwil. Bild: PD

45 Bierexperten des deutschen Fachverlags Meininger haben über 1000 Biere aus 50 Ländern verkostet und der Brauerei Schützengarten elf Auszeichnungen verliehen. Zudem wurde die älteste Brauerei der Schweiz mit dem Titel «Craft-Brauer des Jahres international» ausgestattet. Reto Preisig, Vorsitzender der Geschäftsleitung, freut sich über die Preise.

Auch wenn sich solche nicht unmittelbar beim Umsatz niederschlagen, wie Preisig sagt. Vielmehr seien die Auszeichnungen eine Bestätigung der Arbeit der Braumeister und sie widerspiegelten die Qualität der Produkte der 1779 gegründeten Brauerei, die 220 Mitarbeitende beschäftigt.

Ausrutscher bei K-Tipp-Test

Die Konsumentenzeitschrift «K-Tipp» führte im Juni eine Bierdegustation durch, bei der das Schützengarten Lager in der Dose schlecht abschnitt. Das Verdikt der fünfköpfigen Jury: «Ungenügend». Schützengarten-CEO Preisig nimmt dieses Ranking sportlich – und relativiert es.

Die Jury sei klein gewesen und die Degustationsbedingungen äusserst fragwürdig, von denen sich auch der Brauereiverband offiziell distanziert habe. Schützengarten schickte sofort eine Stellungnahme an den «K-Tipp»: «(...) Wir vermuten, dass die beanstandete Probe durch einen kurzzeitigen Maschinenstopp mit Luftsauerstoff in Kontakt kam. (...) Wir bedauern dieses Ergebnis sehr. Es entspricht in keiner Weise unserem hohen Qualitätsanspruch.»

Preisig sagt, auch eine einmalige negative Bewertung wirke sich nicht unmittelbar auf den Absatz aus. Wichtig sei in solch einem Fall eine proaktive Kommunikation mit Händlern und Wirten. Diese zeigten in der Regel Verständnis, weil Vertrauen da sei. Allein: Diesen Sommer macht Covid-19 Schützengarten mehr zu schaffen als der «K-Tipp»-Test.

Restaurants waren lange zu

Wegen der Coronapandemie mussten die Restaurants in der Schweiz Mitte März für rund acht Wochen die Läden runterlassen. Keine Stange wurde gezapft, keine Flasche verkauft. Preisig sagt:

«Unsere Absätze gingen zeitweise massiv retour.»

Schützengarten besitzt in der Ostschweiz viele Wirtschaften, die sie verpachtet. Auch Wirte kamen wegen des Covid-10-Lockdowns in arge Schwierigkeiten. Die Brauerei half ihren Partnern, wo immer es ging.

Gemäss Preisig verzichtete sie auf 60 Prozent der geschuldeten Mieteinnahmen für die Gastronomieflächen. «Wir haben sie nicht gestundet, wir haben auf die Zinsen verzichtet.»

Die Terrassen am See und in den Bergen sind gut ausgelastet

Er macht in diesem Coronasommer einen grossen Unterschied zwischen den Gastronomiebetrieben auf dem Land, gerade im Alpstein und am See, und denen in den Städten aus. Preisig sagt: «Auf den Terrassen in den Seerestaurants oder in den Wandergebieten werden gegenwärtig gute Bierumsätze erzielt», sagt Preisig. Zum Teil lägen sie über dem Vorjahr.

Reto Preisig: Vorsitzender der Schützengarten-Geschäftsleitung. Bild: PD

Das habe auch damit zu tun, dass viele Schweizer hierzulande Ferien machten. Anders sehe die Situation in den Städten aus.

«Hier hat das Geschäft noch nicht gleich stark angezogen wie in den Freizeitregionen.»

Schützengarten kam ohne Covid-19-Kredit aus

Das Personal der Schützengarten AG arbeitete während des Lockdowns in Kurzarbeit. Mitarbeitende mussten gemäss Preisig keine entlassen werden. Gegenwärtig gelte aber ein Personalstopp. Einen Covid-19-Kredit brauchte die Brauerei nicht, wie Preisig sagt.

Zum Glück habe man im Unternehmen keine Covidfälle gehabt. Die Mitarbeitenden hätten die Hygiene- und Abstandsregeln sehr gut eingehalten. Der Schützengarten-Chef sagt:

«Hier sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.»

Dennoch: Das Ergebnis im Ende September zu Ende gehenden Braujahr 2019/2020 werde deutlich unter dem Resultat des Vorjahres liegen, sagt Preisig. Damit liege das St.Galler Traditionsunternehmen im schweizerischen Trend. Aber, sagt Preisig:

«Im Moment sind wir wieder in der Spur.»

Bei Schützengarten habe man in der Zeit, in der wegen Corona nicht die gleichen Mengen Bier produziert werden konnten wie üblich, nicht einfach nichts getan. «Wir haben unseren Online-Shop ausgebaut und intensiv an der Entwicklung eines neuen alkoholfreien Biers gearbeitet.»

Im Detailhandel lief es «ausgezeichnet»

Gemäss Preisig lief das Biergeschäft im Lockdown im Detailhandel und in den eigenen Getränkemärkten im Frühling «ausgezeichnet». Die Ausfälle in der Gastronomie konnten aber bei weitem nicht kompensiert werden.

Bis Ende August sind Veranstaltungen mit mehr 1000 Personen wegen der Coronapandemie in der Schweiz verboten. Darunter fielen das Open Air im Sittertobel, die Heimspiele des FC St.Gallen und darunter fällt das St.Galler Fest, das nach den Sommerferien hätte stattfinden sollen und an zwei Tagen wohl wieder über 100000 Menschen in Festlaune angelockt hätte.

Preisig sagt, es seien aber nicht nur die Grossveranstaltungen, die fehlten, auch die kleinen, die abgesagt wurden, täten weh. Denn solche Veranstaltungen förderten den Zusammenhalt bei Vereinen, in Quartieren und Dörfern.