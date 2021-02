Interkantonale Zusammenarbeit im Polizeiwesen Kanton und Stadt St.Gallen und beide Appenzell planen ein gemeinsames Notruf- und Einsatzleitsystem Wer eine Notrufnummer wählt, wird mit dem Notruf- und Einsatzleitsystem des jeweiligen Polizeikorps verbunden. Die Kantone St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden sowie Appenzell Innerrhoden und die Stadt St.Gallen haben sich nun darauf geeinigt, in Zukunft ein gemeinsames System zu betreiben. 12.02.2021, 09.32 Uhr

Die bisherige Notrufzentrale der Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (6. Februar 2020)

(SK/dar) Der Kanton St.Gallen, die Stadt St.Gallen und die Kantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden haben beschlossen, das Notruf- und Einsatzleitsystem für die Kantonspolizeien und die Stadtpolizei St.gallen gemeinsam zu erneuern. Dies teilen die Behörden in einem gemeinsamen Communiqué mit.

Der Anlass: Das bestehende Notruf- und Einsatzleitsystem muss aus technischen Gründen erneuert werden. Seit 2007 arbeiten die Kantonspolizei St.Gallen und die Stadtpolizei St.Gallen mit einem gemeinsamen System, mit dem sie alle Notrufe verarbeiten und ihre Polizistinnen und Polizisten mit Informationen versorgen. Mitbeteiligt ist auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden und indirekt der Kanton Appenzell Innerrhoden, der diese Leistungen von der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bezieht.

Die Behörden schreiben:

«Die Regierungen der betroffenen Kantone und der Stadt St.Gallen haben deshalb beschlossen, die Erneuerung des Notruf- und Einsatzleitsystems gemeinsam anzugehen und dieses öffentlich auszuschreiben.»

Das neue Einsatzleit- und Informationssystem soll in einem sicheren Rechenzentrum betrieben werden. Dieses wollen die Kantone und die Stadt nicht selbst bauen, sondern beabsichtigen, die Dienstleistung am Markt mittels einer Ausschreibung zu beziehen.

Offen für weitere Polizeikorps

Das Projekt umfasst alle Sicherheits- und Rettungsaufgaben und berücksichtigt sämtliche Notrufnummern (112, 117, 118 und 144). Ruft in Zukunft eine Person beispielsweise aus der Stadt St.Gallen, Appenzell oder Herisau eine Notrufnummer an, leitet das System den Notruf automatisch an das zuständige Polizeikorps weiter. «Die Arbeitsplätze der Polizistinnen und Polizisten müssen deshalb nicht zentralisiert werden, sondern können an ihren jeweiligen Hauptstandorten erhalten bleiben», ist der Mitteilung zu entnehmen.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden werde zudem die Leistungen in Zukunft direkt von der Kantonspolizei St.Gallen beziehen. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden wiederum beteilige sich unverändert als eigenständiger Partner im geplanten interkantonalen Vorhaben. «Gleiches gilt für die Stadt St.Gallen, die bereits der gemeinsamen Lösung zugestimmt hat», heisst es in der Mitteilung. Weitere Korps können sich anschliessen.

Die jetzige Notrufzentrale im Klosterhof bietet nicht ausreichend Platz, um die erforderliche Anzahl Arbeitsplätze bereitstellen zu können Bild: Ralph Ribi (6. Februar 2020)

Übergangslösung im Lerchenfeld

Parallel zur Beschaffung des neuen Systems sei auch eine räumliche Erweiterung der Notruf- und Einsatzzentrale der Kantonspolizei St.Gallen nötig. Denn die Immobilie im Klosterhof bietet nicht ausreichend Platz, um die erforderliche Anzahl Arbeitsplätze bereitstellen zu können. Bis der Kanton St.Gallen das Sicherheits- und Verwaltungszentrum auf dem Armstrong-Areal im Westen der Stadt St.Gallen realisiert hat, sei deshalb eine Übergangslösung notwendig.

Es ist geplant, diese Übergangslösung im Gebiet Lerchenfeld einzurichten. Dies wird voraussichtlich im Herbst 2024 der Fall sein. Diese Übergangslösung bleibt mindestens bis zum Bezug des neuen Sicherheits- und Verwaltungszentrums bestehen. Die Regierung des Kantons St.Gallen möchte das Sicherheits- und Verwaltungszentrum bis 2033 bauen. Sie will darin die heute mehr als zwanzig Standorte in der Stadt St.Gallen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft, der Untersuchungsgefängnisse und der kantonalen Notruf- und Einsatzleitzentrale zusammenführen. Die Behörden schreiben:

«Die räumliche Zusammenführung verspricht eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen, effizientere Abläufe sowie Kosteneinsparungen.»

Politische Beschlüsse noch dieses Jahr

Nach Abschluss der verschiedenen Ausschreibungsverfahren stehen die zu erwartenden Kosten fest. Im Herbst/Winter 2021 sollen alsdann die entsprechenden Kreditbeschlüsse bei den zuständigen politischen Gremien beantragt werden, damit im Winter 2021 mit der Realisierungsphase gestartet werden kann. Die Einführung des neuen, gemeinsamen Notruf- und Einsatzleitsystems ist im Verlauf des Jahres 2024 geplant.