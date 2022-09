Im Kurszentrum Aida lernen Frauen seit 30 Jahren Deutsch

INTEGRATION 70 Nationen auf der Schulbank: Im St.Galler Kurszentrum Aida lernen Frauen seit 30 Jahren Deutsch Angefangen bei der Alphabetisierung und bis zu Sprachniveau C2 bietet das Kurszentrum Aida Deutschunterricht für Frauen. Was klein begann, ist heute kaum mehr wegzudenken - vor allem seit dem Ukrainie-Krieg. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Aida bietet Deutschkurse für Frauen auf allen Stufen an. Bild: Arthur Gamsa (5.September 2022)

Montagmorgen, 8.30 Uhr. Im ersten Stock des Kurs- und Begegnungszentrums Aida an der Merkurstrasse herrscht bereits reges Treiben. Der Deutsch-Anfängerinnenkurs für das Niveau A2 beginnt locker. Kursleiterin Karin Hagmann beginnt dort, wo die letzte Lektion aufgehört hat: Beim Stadt- und Landleben, illustriert mit einer Stadt- und einer Landmaus.

«Wie ist es für die Landmaus hier?», fragt Hagmann die acht Frauen und zeigt auf eine Zeichnung, die das wilde Stadtleben zeigt. «Hektisch», «stressig», lauten die Antworten.

Sechs Lektionen absolvieren die erwachsenen Frauen pro Woche, ungefähr vier Semester dauert der Kurs «Deutsch im Alltag». Die Teilnehmerinnen kommen aus Somalia, Afghanistan, Eritrea, Sri Lanka – aus aller Welt. Für manche geht es darum, im Kurszentrum so gut Deutsch zu lernen, dass sie ihre Integrationsvereinbarungen erfüllen oder den Aufenthaltsstatus B erhalten. Manche sind erst seit wenigen Jahren in der Schweiz, andere bereits fast 20 Jahre. Doch neben dem Sprache lernen gab es andere Aufgaben: Kinder grossziehen, Haushalt, die klassische Rollenteilung eben.

Rund 300 Kursteilnehmerinnen pro Woche

Co-Geschäftsleiterin Brigitte Eigenmann. Bild: Arthur Gamsa

Genau darauf ist Aida spezialisiert. 1992 wurde sie als reine Sprachschule für fremdsprachige Frauen an der Wassergasse ins Leben gerufen, es folgten zwei Umzüge und ein stetiges Wachstum (siehe Zweittext). Mittlerweile ist Aida auch ein anerkanntes Zentrum für Deutsch-Prüfungen, es können telc- und fide-Zertifikate erlangt werden. Es gibt Spiki-Spielgruppen, ein Erzählcafé, Kulturveranstaltungen.

Co-Geschäftsleiterin Monica Eigenmann. Bild: Arthur Gamsa

Rund 300 Frauen besuchen in diesem Semester wöchentlich Kurse bei Aida. Tendenz nach zwei harten Coronajahren wieder steigend, gerade mit der Ankunft vieler Ukrainerinnen in St.Gallen. Vier Klassen bestehen nur aus Ukrainerinnen. «Eine neue Situation», sagen die beiden Co-Geschäftsleiterinnen Monica und Brigitte Eigenmann. Wie viele noch kommen werden, sei offen. Man stehe aber in engem Austausch mit den Sozialen Diensten der Stadt und der umliegenden Gemeinden.

Kaffeepause. Im sogenannten Lernstudio sitzen eine 45-jährige Somalierin und eine 42-jährige Afghanin. Deutsch sei eine schwierige Sprache, erzählen sie. Beide sind seit geraumer Zeit in der Schweiz, seit 18 respektive seit zehn Jahren. Sie haben sieben und fünf Kinder, erst jetzt haben sie mehr Zeit, sich um ihre Sprachkenntnisse zu kümmern.

Erschwerend kommt hinzu, dass beide in ihren Herkunftsländern nur wenig Schulbildung genossen: Die Somalierin nur einige Jahre, die Afghanin gar nicht. Bevor es also ums Vokabular oder um die Grammatik ging, mussten sie zunächst das deutsche Alphabet. Auch darauf ist Aida spezialisiert. In den Anfangszeiten stellten die Gründerinnen selbst Lehrmittel her, da es Alphabetisierungslehrmittel nur für Kinder gab.

Drei Frauen, drei Kontinente, eine neue Heimat

Ein Stock weiter oben findet der B2-Deutschkurs statt. Hier diskutieren fünf Frauen über das Wort «Schnäppchen». Was ist das überhaupt? Wie definiert man es? «Wenn man im Internet etwas Günstiges findet.» «Genau, aber die Qualität ist trotzdem gut.» Es folgen Übungen zum Lese- und Hörverständnis.

Ghislaine Evou, Lorieden Dang und Arta Fetaj besuchen gemeinsam den B2-Deutschkurs. Bild: Arthur Gamsa

Zum B2-Kurs gehören Lorieden Dang, Arta Fetaj und Ghislaine Evou. Die Philippinin, die Kosovarin und die Togoerin haben eines gemeinsam: Sie alle sind wegen der Liebe in die Schweiz gezogen. Dang und Evou haben einen Schweizer geheiratet, Fetaj einen Kosovaren, der bereits hier lebte. Seit zwölf, vier und sechs Jahren leben die drei Frauen in der Schweiz.

«Ich liebe die Schweiz», sagt Dang. Nur die Winter seien zu Beginn hart gewesen, sagt die 50-jährige Philippinerin. Ghislaine Evou, die mit 21 Jahren in die Schweiz kam, stimmt ihr zu.

«Ich besuchte die Schweiz zuerst, um zu sehen, ob ich mir ein Leben hier vorstellen kann.»

Das konnte sie trotz der kalten Jahreszeit. Das Kurszentrum Aida eröffne ihnen nicht nur eine neue Sprache, sondern den Zugang zu anderen Kulturen, sagen die drei Frauen, die auf drei verschiedenen Kontinenten gross wurden.

Drei Jahrzehnte, drei Standorte 2021 besuchten 348 Frauen aus 70 Ländern und 81 Kinder aus 37 Ländern die Angebote von Aida. Die gemeinnützige Institution wird vom gleichnamigen Verein getragen und finanziert sich je hälftig aus Beiträgen der öffentlichen Hand (Stadt und Kanton St.Gallen, Soziale Dienste, weitere Institutionen) und durch Selbstzahlerinnen. Einen kleinen Teil macht der Aida-Fonds und andere private Unterstützung sowie Beiträge von Beratungsstellen aus. Aida stand zur Gründungszeit für Alphabetisierungs-, Integrations- und Deutschkurse für Ausländerinnen. Gegründet wurde der Verein 1992, Bernadette Bachmann wurde erste Präsidentin des Vereins und blieb bis 2002 im Amt. Irma Iselin, Mitgründerin und erste Geschäftsleiterin, gab die operative Leitung 2016 ab. Brigitte Eigenmann teilt sich heute die Geschäftsleitung mit Namensvetterin Monica. Präsidentin des Vereins ist seit 2020 Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne). Anfangs fanden die Kurse an der Wassergasse 1 statt, wo heute das Einstein-Kongresszentrum steht. 1999 zügelte Aida an den Oberen Graben 44, 2014 dann an den heutigen Standort an der Merkurstrasse 2. (ghi)

Welche Ziele haben sie für die Zukunft? Alle drei wollen in den medizinischen Bereich. Lorieden Dang arbeitete auf den Philippinen als Laborantin und will in ihren Beruf zurück. Dafür braucht sie aber das Deutsch-Niveau C2, das höchste Fremdsprachenniveau. Und eine einjährige Zusatzausbildung. Arta Fetaj war im Kosovo Dentalassistentin. Auch sie möchte in ihrem alten Beruf hier wieder Fuss fassen. Und Ghislaine Evou möchte eine Lehre zur Fachfrau Gesundheit absolvieren.

Der Traum ist ein Aida-Haus

Für die Kursleiterinnen und die beiden Co-Geschäftsleiterinnen sind es diese Geschichten, die sie antreiben und sie motivieren, Aida auch in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln.

«Die Frauen gewinnen bei uns nicht nur Sprachkenntnisse, sie gewinnen auch Selbstvertrauen.»

Bleibt es auch in Zukunft nur bei Frauen? «Wir diskutieren immer wieder über eine mögliche Öffnung des Angebots», sagt Brigitte Eigenmann. Seit August bietet Aida nämlich nicht nur Sprachkurse, sondern auch Standortgespräche zur persönlichen Entwicklung, Lerncoachings, Alltagsberatungen und eine Agentur für einfache Sprache an.

Blick in die Gänge des Aida-Kurszentrums an der Merkurstrasse. Bild: Arthur Gamsa

Klar sei aber, dass man die Kurse für Frauen auf alle Fälle beibehalten möchte. «Wir haben uns in den vergangenen Jahren darauf spezialisiert, und diese Spezialisierung ist sehr gefragt.»

Gerade mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gehe man davon aus, dass die Zahl der Kursteilnehmerinnen weiter zunehme. Wird es Aida bald zu eng an der Merkurstrasse? Die Platzverhältnisse auf den beiden Stockwerken seien nicht gerade üppig, sagt Monica Eigenmann. Aber man habe ein gutes Einvernehmen mit dem Vermieter, allenfalls miete man Räume dazu. Beide Geschäftsführerinnen hegen den Traum, irgendwann in ein Aida-Haus ziehen zu können. «Mit eigenem Garten, wo alle zusammenkommen können.»

Weitere Informationen zum Kursangebot: www.aidasg.ch

