Instrumentalunterricht «Auftritte vor Publikum fehlen sehr»: Zahl der Schüler an der Musikschule Fürstenland so tief wie nie Der Musikschule Fürstenland Gossau fehlen die Auftritte vor Publikum: Konzerte sind Werbeträger. Das Orchester ist auseinandergebrochen und muss nun neu aufgebaut werden. Rita Bolt 20.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konzert eines Streicherensembles im Gossauer Musikschulzentrum. Archivbild: PD

Die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fürstenland Gossau musizierten in den vergangenen Wochen im stillen Kämmerlein: Alle 30 Musizierstunden und die öffentlichen Schülerkonzerte mussten wegen Corona abgesagt werden. Nicht nur zum Leidwesen der Musizierenden, sondern auch von Thomas Burri, der die Musikschule Fürstenland seit 25 Jahren leitet. «Auftritte vor Publikum sind enorm wichtig für uns. Sie fehlen sehr.» Die Schüler übten nicht nur, um besser zu werden, sondern auch um aufzutreten, weiss Burri aus seiner langjährigen Erfahrung.

«Sie wollen ihren Eltern, den Grosseltern, den Bekannten und Mitschülern auf der Bühne zeigen, was sie gelernt haben und was sie können.»

Die Musikschüler treten jeweils allein in Musizierstunden auf, in Ensembles oder im Orchester an öffentlichen Konzerten.

Kleinere Pensen für Lehrkräfte

Die Schülerzahl ist derzeit so tief wie schon lange nicht mehr. «Wir bewegen uns unter der 1000er-Grenze», sagt der Musikschulleiter. Das sei besorgniserregend. Früher besuchten 1200 Schülerinnen und Schüler den freiwilligen Musikunterricht. Das seien rund 35 Prozent der Gossauer Volksschüler.

Weniger Schüler bedeute kleinere Pensen für Musiklehrkräfte. «Glücklicherweise mussten wir niemandem kündigen», sagt Burri, der Geige und Bratsche unterrichtet. Die Musikschule beschäftigt 30 Lehrkräfte. Er hoffe, dass sich bald wieder der Normalbetrieb einstelle, das Musikschulzentrum voller Musik sei und die verschobenen Konzerte nachgeholt werden können. Die Daten sind jedenfalls gesetzt: Am 29. Mai soll das Schülerkonzert in Niederwil, am 12. Juni jenes in Andwil und am 6. Juni das Ensemblekonzert in Gossau stattfinden.

Orchester muss neu aufgebaut werden

Am Samstag, 20. März, hätte der jährliche Info-Tag der Musikschule stattfinden sollen – er musste ebenfalls abgesagt werden. Wenn alles planmässig verläuft, wird er am 1. Mai nachgeholt. «Er ist mitunter einer der wichtigsten Werbeveranstaltungen für unsere Schule», sagt Burri. Die Kinder können Instrumente ausprobieren, lernen die Lehrkräfte kennen, können Musikschule-Luft schnuppern. Es melden sich nach diesem Tag jeweils zwischen 70 und 90 Schülerinnen und Schüler an.

Ein weiteres Werbemittel für die Musikschule seien die Musizierstunden und Konzerte. Nachdenklich stimmt Burri, dass das hauseigene Schülerorchester auseinandergebrochen ist. Von 14 Kindern seien gerade mal fünf zur ersten Probe erschienen. Dass lange nicht geprobt werden durfte, habe weitreichende Konsequenzen. Burri zählt mögliche Gründe auf: «Einige haben die Lust verloren, andere haben sich anderweitig orientiert, für einige ist die Schule jetzt noch wichtiger. Zudem haben verschiedene Aufnahmeprüfungen in weiterführende Schulen stattgefunden.» Nun müsse das Orchester wieder neu aufgebaut werden. Ein erster Auftritt sei auf den 6. Juni anberaumt.

Im Lockdown online unterrichtet

In den vergangenen Wochen wurde wie gewohnt im Präsenzunterricht gearbeitet, nur beim Gesang und bei den Bläsern mussten die Lehrpersonen in grössere Räume umziehen, weil nicht mit Maske unterrichtet werden konnte. Es brauchte viel mehr Abstand.

«Im Unterricht hat sich die Situation trotz Pandemie gut weiterentwickelt.»

Der Lockdown von März bis Mai des vergangenen Jahres hatte grössere Folgen: Die Musikschulstunden haben nicht im Präsenzunterricht, sondern online stattgefunden. «Das kam vor allem bei den älteren Schülern sehr gut an, sie machten zum Teil auch schöne Fortschritte. Sie mussten sich unter anderem selber aufnehmen», sagt der Musikschulleiter. «Bei den jüngeren Schülern wurde es schwierig, wenn die Eltern nicht aktiv mitgemacht haben. Das war wohl meistens der Fall, aber eben nicht überall.»

Die Musikschule Fürstenland hat gemäss Thomas Burri einen sehr guten Ruf. Ein Hinweis dafür sei, dass beispielsweise 2018 rund die Hälfte der St.Galler Finalisten des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs aus dem Fürstenland stammten. Eher selten an einer Musikschule sei zudem, dass es eine Harfenklasse mit zwölf Schülerinnen und Schüler gebe, die aus der ganzen Region kämen. «Ein gesamtschweizerisches Phänomen dagegen ist, dass nur ganz wenige Blasinstrumente spielen wollen», sagt Burri. Eine Erklärung dafür hat er nicht. Saiten-Instrumente seien derzeit sehr beliebt. Deshalb findet vom 18. bis am 22. Oktober zum neunten Mal die Kurswoche «Musik auf 4 Saiten» statt.