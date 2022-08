INSEKTEN Jetzt müssen Schädlingsbekämpfer ans Werk: Die St.Galler Feuerwehr rückt im Wespenjahr wegen eines politischen Beschlusses deutlich seltener aus Die Feuerwehr St.Gallen dürfe Wespennester nur noch im Ausnahmefall vernichten, hat das Stadtparlament im Mai beschlossen. Wie eine St.Gallerin das zu spüren bekommt. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Wenn die Wespen es durch eine Ritze ins Haus schaffen, ist das zwar unangenehm, aber nicht gefährlich: So urteilte die Feuerwehr St.Gallen im Fall einer St.Gallerin. Bild: Getty

Die Rückkehr aus den Ferien hat sich eine St.Gallerin anders vorgestellt. Während ihrer Abwesenheit haben Wespen ein Nest in der Fassade gebaut und sich Zugang zu der Altbauwohnung verschafft. Durch eine Ritze bei der Vorhangstange.

Die Nachbarin, welche die Katze fütterte, entdeckte die Insekten und informierte die St.Gallerin auf Reise. Die Frau sagt:

«Ich habe sofort die Feuerwehr angerufen, damit sie die Sache vor meiner Rückkehr erledigt. Letztes Mal ist sie gekommen, hat etwas in das Loch gespritzt, dann war Ruhe. Sehr kundenorientiert.»

Diesmal war alles anders.

Die Feuerwehr rückte gar nicht erst aus. Man könne ihr wegen eines politischen Beschlusses nicht helfen. Stattdessen nannte der Mann am anderen Ende der Leitung der Anruferin eine Nummer eines thurgauischen Imkers, der sich auf Umsiedlungen von Wespen spezialisiert hat. «600 bis 800 Franken koste sein Einsatz, sagte dieser mir am Telefon», erzählt die St.Gallerin. Sie half sich selber.

Ritzen abkleben statt teure Umsiedlung

Jeden Tag spedierte sie Wespen durchs Fenster nach draussen, die toten Tiere sammelte sie zusammen. Immer wieder schafften es neue Exemplare in die Wohnung. «Schliesslich habe ich Schlitze und Löcher an der Decke zugeklebt. Seither ist die Wohnung wespenfrei.» Auf dem Balkon aber herrsche nach wie vor reger Flugbetrieb. Er bleibe unbenutzbar. «Ich überlasse ihn bis im Herbst nun den Insekten», sagt die St.Gallerin. Die Familie isst auch an schönsten Sommertagen nur drinnen.

Nach wie vor werde die Feuerwehr St.Gallen regelmässig kontaktiert wegen Wespennestern, sagt Kommandant Christian Isler. «Am 4. August, angefragt, am 6. August, zweimal angefragt, und so weiter. Es ist ein Wespenjahr.» Sehr trocken, den Wespen fehlt das Futter, sie wirken aggressiver.

«Wir würden gerne allen helfen, müssen uns aber an den politischen Beschluss halten. Wir sind vom Stadtparlament angehalten, die Tiere nur in Ausnahmefällen zu vernichten.»

Seine Spezialisten rücken aus, wenn vor Ort abgeklärt werden muss, ob das Wespennest eine Gefahr darstellt. «Und die Tiere zum Beispiel im Kinderzimmer fliegen oder in der Fassade vor dem Zimmer des allergischen Grossvaters ein Nest bauen.» In allen anderen Fällen rät die Feuerwehr: die Wespen akzeptieren oder sie umsiedeln lassen von einem privaten Anbieter. «Manchmal fehlt den Betroffenen dann das Verständnis für den politischen Entschluss.» Umsiedlungen führt die Feuerwehr ab und zu aus. «Diese Arbeit ist sehr anspruchsvoll. Es können nur gut zugängliche Nester umgesiedelt werden», sagt Isler. Oft nisten die Insekten in Rollladenkästen oder in der Dachuntersicht, beim Einsatz blättert dann vielleicht Farbe ab oder bestehendes Material verbiegt sich und dann reklamieren die Mieter oder Besitzer. «Davon lassen wir in jedem Fall lieber die Finger.»

Die Feuerwehrleute hätten schon immer Aufträge ablehnen dürfen, wie jeder andere Handwerker, betont Isler. «Wenn jemand sich an Wespen in der hintersten, verwucherten Ecke seines Gartens gestört hat, haben wir bisher ebenfalls Nein gesagt. Nur hat es mehr Courage gebraucht», sagt der Kommandant.

Den Gartentisch aus der Flugschneise nehmen

Nun ist die Lage klar geregelt: Das St.Galler Stadtparlament hat im Mai 2021 per Abänderungsantrag beschlossen, dass die Feuerwehr das Nest an Ort und Stelle belassen muss und es nur im Ausnahmefall vernichtet wird. «Aufgrund der grossen Bedeutung von Insekten für die Biodiversität. Die Feuerwehr kommt nun nur diesem politischen Auftrag nach», sagt Sonja Lüthi, Stadträtin und Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit. Bestehe jemand dennoch auf eine Vernichtung der Wespen, müsse sich die Person an eine externe Firma wenden.

Daniel Kreienbühl leitet eine dieser Firmen. Der St.Galler Schädlingsbekämpfer hat keine Zeit für Ferien, er hat Hochsaison. Gerade rückt er täglich bis zu drei Mal wegen Wespennestern aus, in die ganze Ostschweiz. «Ich spüre, dass die Feuerwehr nur noch handelt, wenn Wespennester eine Gefahr darstellen. Die Nachfrage ist grösser als in anderen Jahren», sagt er. Liege das Nest frei, betäube er die Insekten mit Kälte und siedle sie um. Ist der Wespenbau nicht ganz ersichtlich, stäubt er Insektizid in Pulverform rein. Die Arbeiterinnen bringen das Gift zur Königin, sie stirbt, ein Grossteil des Volkes ebenso.

Umsiedlungen, sagen Experten, ergäben nun keinen Sinn mehr. Die Wespen würden im Herbst, also in ein paar Wochen schon, ohnehin sterben. Kreienbühl sieht es gleich. «Ausser es bleibt so heiss und die Wespen fliegen im November noch», sagt er. Im Gegensatz zur Feuerwehr gehe er bei allen Betroffenen vorbei, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Auch, wenn er danach vielleicht ebenfalls von aufwendigen Massnahmen absieht und rät, es nur mit Düften zu probieren. Wespen können den Geruch von Lavendel und Zitrus nicht ausstehen. Eine weitere Empfehlung Kreienbühls: «Den Gartentisch nicht mitten in die Flugschneise der Tiere stellen.» Er lässt sich leichter zügeln als ein Nest.

Wer muss eine Umsiedlung bezahlen? Wespen gelangen über eine Ritze immer wieder in eine St.Galler Altbauwohnung. Keine Gefahr, befindet die Feuerwehr. Und verweist die betroffene Mieterin an einen Imker, der sich auf Umsiedlungen spezialisiert hat. Sein Einsatz koste 600 bis 800 Franken, kündigt er an. Die Mieterin probiert es mit einer sanfteren Methode: Sie klebt sämtliche Ritzen ab. Doch wer hätte die Umsiedlung in diesem Fall bezahlen müssen? Die Mieterin? Die Vermieterin? Gemäss Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz, obliege der Mieterin oder dem Mieter ein sogenannter Kleinunterhalt. «Überschreiten die Kosten aber 150 Franken, ist die Vermieterin oder der Vermieter zuständig. Auch wenn eine Fachperson nötig ist, um den Defekt zu beheben. Bei einem Wespennest trifft das eindeutig zu.» Stelle sich die vermietende Partei quer, rät Schwager Mieterinnen und Mietern, in einem eingeschriebenen Brief eine Frist zu setzen und, wenn nötig, mit einem zweiten eingeschriebenen Brief mit verkürzter Frist nachzudoppeln. Willigt die Vermieterin oder der Vermieter noch immer nicht ein: Damit drohen, dass man die Zahlung der Miete aussetze. Alles sehr zeitaufwendig, alles sehr nervenaufreibend. Schwager: «Einfacher ist es, wenn man die Vermieterin oder den Vermieter auf ein Bier und zum Gespräch auf die Terrasse einlädt.» Dort erlebt er selber, wie sehr lästige Wespen einen schönen Sommerabend trüben können. (dbu)

