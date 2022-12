Innovation Eine Spielecke im Café: Gleich drei neue Gastrolokale öffnen in Rorschach ihre Türen Café kombiniert mit Kunst, ein Einzelhandel im Gastrolokal und ein familienfreundliches Ambiente bei der heissen Tasse Tee. Die Rorschacher Gastroszene hat sich seit der Pandemie gewandelt. Samantha Wanjiru 28.12.2022, 05.00 Uhr

Die Rorschacher Gastroszene hat sich seit der Pandemie verändert. Bild: Ralph Ribi

Die Coronapandemie war keine leichte Zeit für Lokalbetreiberinnen und Lokalbetreiber. Viele Gastronomen mussten in den vergangenen drei Jahren die Türen zu ihren Betrieben endgültig schliessen. Für manche bedeutete dies aber einen Neustart in die Selbstständigkeit. Auch in Rorschach entschieden sich einige dazu, den regulären Job an den Nagel zu hängen und ein eigenes Unternehmen zu gründen.

In der Stadt, die direkt am Bodensee liegt, öffneten in kürzester Zeit gleich drei neue Lokale ihre Türen. Dabei übernahmen die neuen Gastronominnen und Gastronomen auch bekannte Adressen.

Rockstarlounge hat neuen Namen

Aus der Rockstarlounge in Rorschach wurde ende September das Gogi`s Drink&More Bild: Gogis Drinks&More

Die ehemalige Rockstarlounge in der St.Gallerstrasse 48 bekommt nicht nur einen neuen Anstrich, sondern auch einen neuen Besitzer. Goran Mitrovic war seit Anfang Juli 2022 Geschäftsleiter im beliebten Café. Er übernahm das Lokal stillschweigend im September von den Vorbesitzern, da diese keine Zeit mehr hatten, das Café zu betreiben. Mit dem Besitzerwechsel wurde auch der Name geändert. Neu dürfen sich Gäste auf das «Gogi`s Drink&More» freuen. Das Konzept hinter dem Lokal: Mode und Gastronomie zusammenbringen.

Das Ambiente wurde mit neuer Dekoration aufgefrischt. Bild: Gogis Drinks&More

«Wir möchten mit dem Einzelhandel und dem Gastrobetrieb in einem eine einmalige Atmosphäre erschaffen», sagt Mitrovic. Visuell wurde das Café leicht angepasst. So sind jetzt alle Tische schwarz und die Deko wurde passend zum neuen Konzept umgestellt. «Die Idee ist es, tagsüber ein gemütliches Café und abends eine gemütliche Bar mit tollen Drinks und Snacks.» Diverse Veranstaltungen wie ein monatlicher Live-Sushi-Abend sind ebenfalls in Planung. Mitrovic übernahm das vollständige Personal von der Rockstarlounge.

Familienfreundlicher Kaffeegenuss

Das Cafè Keylin in Rorschach öffnete im November 2022 seine Türen. Bild: Keylin

Gülhan Oguz lebt seit 16 Jahren in Rorschach. Die gebürtige Züricherin erfüllte sich mit der Neueröffnung des Cafés Keylin ein Lebenstraum. «Nach langer Mama-Pause habe ich mich dazu entschieden, in die Gastronomie einzusteigen», sagt Oguz. An der Signalstrasse 8 übernahm sie ein leerstehendes Lokal. Der Businessplan für das Café lag schon vor drei Jahren bei ihr auf dem Tisch.

«Als wir erfahren haben, dass das ehemalige Restaurant Signal schliesst, haben wir uns mit dem Vermieter in Verbindung gesetzt und unser Projekt vorgestellt», sagt Oguz. «Sie fanden das ganze Konzept sehr spannend und haben uns zugesagt.» Doch die Pandemie machte ihr erstmals einen Strich durch die Rechnung. «Wir wurden von unserem Vermieter auf verständnisvoller Weise nicht gedrängt und durften dieses Jahres dann endlich loslegen», sagt Oguz.

Gülhan Oguz erfüllte sich ein Lebenstraum mit dem Cafè Keylin in Rorschach. Bild: Keylin

Der Lokalname Keylin ist die Zusammenstellung der ersten drei Buchstaben ihrer zwei Kinder. Das Muttersein stehe für Oguz an erster Stelle. So sei es für sie auch wichtig gewesen, dass die Lokation nicht weit weg vom eigenen Wohnort war. Zusätzlich richtete sie eine Spielecke für Gäste mit Kindern im Café ein. «Als Mama möchte ich weiterhin alle meine Aufgaben erfüllen und das Familienleben so koordinieren, dass wir einen gesunden Rhythmus haben.» Oguz und ihr Ehemann entschieden sich für den Industrial Chic bei der Einrichtung des Cafés. «Wir haben mit Familie und Freunden darin gearbeitet. Ich bin ihnen für all die Unterstützungen unendlich dankbar», sagt Oguz.

Ein Café für Künstlerinnen und Künstler

Der gemeinnützige Verein Gönndir in Rorschach ist gerade dabei, im ehemaligen «Tagblatt»-Gebäude ein aussergewöhnliches Café für Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber zu eröffnen. Die Gründerinnen Fabia Dickenmann und Rahel Betschart möchten mit dem Lokal einen Ort der Begegnung erschaffen. Denn nebst Kaffee und Kuchen zu geniessen, haben lokale Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, im Gönndircafé ihre Kunstwerke auszustellen. «Von Malerei, Fotografie bis zur Bildhauerei ist alles dabei», sagt Dickenmann. Die Werke werden für vier Wochen ausgestellt und dazu werden Anlässe geplant.

Früher «Tagblatt»-Redaktion, heute Cafè. Im ehemaligen «Tagblatt»-Gebäude richtet der Verein Gönndir eine Lokation für Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber ein. Ralph Ribi

Zu den regelmässigen Anlässen sollen auch generationsübergreifende Anlässe gehören. «Jugendliche sollen Senioren erklären, wie ein Tablet, ein E-Reader oder auch ein Handy funktioniert. Umgekehrt sollen Senioren den Jugendlichen weitergeben, wie man Hosen flickt.» Ein besonderes Anliegen für den Verein ist das Kaffee-Plus-Angebot. Bei diesem darf jeder, der etwas konsumiert und es für schenkenswert findet, doppelt bezahlen. Somit bekommt der nächste Gast seinen Kaffee geschenkt.

Derzeit habe der Verein die Räumlichkeiten bereits gemietet und nehme eine Umnutzung vor. «In diesem Prozess stecken wir gerade und hoffen, dass wir im Januar offiziell eröffnen können.» Da der Verein von Spenden finanziert wird, arbeiten derzeit nur freiwillige Helferinnen und Helfer bei der Vorbereitung mit, bis das Tagesgeschäft im Café laufe.