St.Gallen: Stadtrat hält an Ladenöffnungszeiten fest

Innenstadt «Knausrig und engstirnig»: Pro City verteidigt St.Galler Stadtrat im Streit um die längeren Ladenöffnungszeiten Linke, Gewerkschaften und Kirchenvertreter bekämpfen mit einer Initiative die seit einem Jahr geltenden Ladenöffnungszeiten in St.Gallens Zentrum. Pro City, Gewerbe und Tourismus greifen dem Stadtrat nun mit Argumenten unter die Arme. Sandro Büchler 28.07.2021, 05.00 Uhr

Seit rund einem Jahr dürfen Läden in der St.Galler Innenstadt wochentags bis 20 Uhr öffnen. Bild: Benjamin Manser (27.07.2021)

Es war ein Coup des St.Galler Stadtrats: Vor etwas mehr als einem Jahr erliess er ein neues Reglement zu den Ladenöffnungszeiten. In der Innenstadt, in einem neu definierten Tourismusperimeter, ist seit Juni 2020 das Shoppen werktags neu von 6 bis 20 Uhr und an Ruhetagen, sprich an Sonntagen, neu von 10 bis 17 Uhr möglich. Quasi über Nacht hatte der Stadtrat die Ladenöffnungszeiten liberalisiert und die Tür geöffnet für einen Sonntagsverkauf.

Die Grossverteiler waren von der Neuregelung erst überrumpelt, machten aber schnell von den neuen Möglichkeiten Gebrauch. So verlängerten Aldi, Coop und Migros kurz darauf ihre Öffnungszeiten samstags bis 18 Uhr und wochentags bis 20 Uhr, strichen jedoch den Abendverkauf am Donnerstag. Nicht überall brachten die neuen Öffnungszeiten bisher auch die erhoffte Kundschaft.

Aldi, Migros und Coop: Kunden kaufen gemäss Grossverteilern gern bis 20 Uhr ein Die Migros im Spisermarkt hat die Öffnungszeiten nach dem Entscheid des Stadtrats im Juni 2020 von Montag bis Freitag auf 20 Uhr verlängert – dann aber nach wenigen Monaten wieder auf 19 Uhr zurückgestellt. Anders im Neumarkt: Dort kann man seit einem Jahr bis 2O Uhr einkaufen. «Von Montag bis Freitag sprechen wir insbesondere berufstätige Menschen an, die es schätzen, nach der Arbeit bis 20 Uhr einkaufen zu können», sagt Andreas Bühler, Mediensprecher der Migros Ostschweiz. Man halte an den erweiterten Öffnungszeiten fest, denn sie hätten sich bewährt. Die Migros geht davon aus, dass die Kundenfrequenz noch zunehmen wird, wenn viele Berufstätige nicht mehr im Homeoffice, sondern wieder an ihren regulären Arbeitsplätzen arbeiten werden. Samstags ist die Filiale ebenfalls eine Stunde länger geöffnet, bis 18 Uhr. Diese zusätzliche Stunde werde geschätzt, da am Samstag viele Kundinnen und Kunden in der Migros Neumarkt ihren Wocheneinkauf tätigen würden. Hingegen bestehe weiterhin keine Absicht, die Filiale am Sonntag offen zu halten. Das würde sich nicht rechnen, meint Bühler. Am Sonntag seien kaum berufstätige Personen in der Stadt unterwegs, und für die Bevölkerung sei der Samstag der gewohnte Einkaufstag. Der Coop an der Neugasse und der Coop City am Bohl haben samstags ebenfalls bis 18 Uhr offen. «Wir entsprechen mit den neuen Öffnungszeiten einem Bedürfnis unserer Kundinnen und Kunden. Mit der Entwicklung sind wir zufrieden», sagt Coop-Sprecher Marc Blättler. Ob Coop einen Sonntagsverkauf ins Auge fasst? Dazu nimmt Blättler keine Stellung. Auch bei Aldi Suisse heisst es zum Thema Sonntagsverkauf, man «prüfe weitere Optionen für Öffnungszeiten», könne hierzu aber «noch keine abschliessende Antwort» geben. Die Filiale im Neumarkt ist derzeit die einzige Aldi-Filiale in St. Gallen, die von Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet hat. Die Erfahrungen damit seien positiv. Die Möglichkeit, abends länger einkaufen zu können, werde rege genutzt. (mem)

Obwohl möglich, öffnet aber bisher kein Laden am Sonntag. Bis heute ging kein entsprechendes Gesuch beim Staatssekretariat für Wirtschaft Seco ein. «Jedes Geschäft muss selbst beurteilen, was ihm am meisten bringt», sagte Ralph Bleuer, Präsident von Pro City, im Juli vor einem Jahr.

Stadtrat will an Öffnungszeiten festhalten und lehnt Initiative ab

Dass der überraschende Stadtratsentscheid nicht ohne Folgen bleiben würde, war schnell klar. Gewerkschaften, Linke aber auch Kirchenvertreter waren brüskiert. Nach einem ersten Aufschrei, wonach die Flexibilisierung auf dem Buckel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen werde, lancierten sie eine Initiative. SP, Juso, Grüne, EVP aber auch Gewerkschaften wie die Unia, der Schweizerische Gewerkschaftsbund, VPOD oder der kaufmännische Verband St.Gallen beteiligten sich an der Unterschriftensammlung.

Das Initiativkomitee übergibt dem St.Galler Stadtrat 1400 Unterschriften, die «Keinen Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» fordern.

Bild: Tobias Garcia (07.01.2021)

In ihren Augen hat sich die Stadtregierung über frühere Volksentscheide hinweggesetzt, die sich gegen liberalisierte Ladenöffnungszeiten ausgesprochen hatten. Das Volk müsse auch über diese Änderung der Ladenöffnungszeiten entscheiden können und demzufolge sei dem Stadtrat die Kompetenz dafür zu entziehen, steht im Initiativtext. Im Januar reichte das Komitee die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» ein. Innerhalb zweier Monate hatte es 1400 Unterschriften gesammelt, 1000 waren nötig.

Nun hat der Stadtrat seine Antwort zur Initiative publiziert und beides für die Sitzung des Stadtparlaments am 24. August traktandiert. Erwartungsgemäss empfiehlt die Exekutive das Begehren zur Ablehnung. In der Stadt würden nur diejenigen Detailhändler sonntags aufmachen, für die es rentiere. Ebenfalls müsse eine Bewilligung des Seco – für regelmässige Sonntagsarbeit – oder vom Kanton – für vorübergehende Sonntagsarbeit – eingeholt werden. Der Arbeitnehmerschutz sei durch das Arbeitsgesetz genügend sichergestellt. Der Stadtrat schreibt:

«St.Gallen als Zentrum der Ostschweiz soll touristisch attraktiv bleiben und noch attraktiver werden.»

Dazu gehöre ein ganzheitliches, lebendiges Stadtzentrum mit Kultur, Gastronomie, Shopping und Naherholung – über die gesamte Woche. Am Schluss merkt der Stadtrat an, dass der Detailhandel wegen Covid-19 und der ausserordentlichen Pandemiesituation bisher noch keine repräsentativen Erfahrungen mit der Neuregelung des Öffnungszeiten habe sammeln können.

SP-Co-Präsidentin sagt, der Stadtrat blende Volkswillen aus

Jenny Heeb, Co-Präsidentin SP Stadt St.Gallen. Bild: PD



Jenny Heeb, Co-Präsidentin SP Stadt St.Gallen, sagt, der Stadtrat habe am Volk vorbei entschieden. Sie erinnert an 2010, als ein kantonales Gesetz für liberalere Öffnungszeiten an der Urne mit über 63 Prozent abgelehnt wurde. «Auch Zug und Bern haben in jüngster Vergangenheit das Volk zu den Ladenöffnungszeiten befragt. An beiden Orten wurde der Vorschlag verworfen.»

Der Stadtrat hat laut Heeb falsch und eigenmächtig entschieden. «So konnte gar nie eine Grundsatzdiskussion dazu stattfinden.» Diesen Diskurs wolle man mit der Initiative nachholen.

«Die, die es betrifft, sollen mitreden können.»

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (14.07.2021)

Ralph Bleuer, Präsident von Pro City, beurteilt das Vorgehen des Initiativkomitees als «knausrig und engstirnig». Dass man nur mit dem plakativen Schlagwort «Sonntagsverkäufe» im Titel hausiere, sei unfair.

«Damit widerspiegelt das Komitee nicht die ganze Diskussion.»

Bleuer sieht wegen der hitzigen Diskussion rund um den Sonntagsverkauf auch die weniger umstrittenen Anpassungen von Montag bis Samstag in Gefahr und vermisst eine Kompromissbereitschaft bei den Linken. Die Erweiterung der Ladenöffnungszeiten sei zudem eine von zehn Massnahmen aus dem Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» und solle deshalb umgesetzt werden.

«Das Arbeitsgesetz muss punkto Pausen und Höchstarbeitszeit in jedem Fall eingehalten werden», sagt Bleuer weiter. Die Liberalisierung der Öffnungszeiten sei keine Verschlechterung für die Arbeitnehmer – sondern ein Ausgleich.

«Ein Beispiel aus einem Geschäft in der Innenstadt: Dort arbeitet jemand am Samstag eine Stunde länger, bis 18 anstatt wie zuvor bis 17 Uhr.» Dass diese Person aber am Morgen eine Stunde später beginne, werde ausgeblendet. Durch die Ausweitung der Öffnungszeiten könnten zusätzliche Teilzeitpensen geschaffen werden. «Notabene eine langjährige Forderung von Linken und Gewerkschaften.»

Neumarkt und Souvenirladen seien gleichermassen relevant

Felix Keller, Präsident FDP-Fraktion im Stadtparlament und Geschäftsführer des städtischen und des kantonalen Gewerbeverbandes. Bild: PD

Er verstehe das nicht, sagt Felix Keller, Präsident der FDP-Fraktion im Stadtparlament sowie Geschäftsführer des städtischen und des kantonalen Gewerbeverbandes.

«Denn jedes Unternehmen kann selbst entscheiden, ob es aufmachen will oder nicht.»

Der Stadtrat habe ohnehin nur den Spielraum, den die kantonale Gesetzgebung vorgebe, ausgelotet und darauf basierend den Tourismusperimeter definiert. Dieser decke die Innenstadt ab und sei nicht willkürlich gewählt, wie das Initiativkomitee meine, sagt Keller. «Die Migros im Neumarkt, der Coop oder der Souvenirladen sind dabei alle zu gleichen Teilen touristisch relevant.»

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

Bild: Michel Canonica

Dem pflichtet Thomas Kirchhofer bei. Der Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus sagt:

«Tourismus findet sieben Tage und 24 Stunden statt.»

Damit eine Stadt attraktiv sei, müssten Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Kunst und Kultur zusammenspielen. «Gerade jetzt ist Wertschöpfung auch am Sonntag wichtig, um das Lädelisterben abzuwenden.» Auch schweizweit werde der Ruf zur Belebung der Innenstädte immer lauter. Schweiz Tourismus und der Bund diskutieren gemäss Kirchhofer aktuell Sofortmassnahmen.

«Dieser Impuls ist nötig.»

Er sei glücklich, dass der St.Galler Stadtrat den Handlungsbedarf bereits erkannt habe und punkto Ladenöffnungszeiten bereits das Machbare möglich gemacht habe.