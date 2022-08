St.Gallen: Die Butikk von Mode Weber zieht um

Läden in der Innenstadt Die Rochade am St.Galler Multertor beginnt: Die «Butikk» von Mode Weber zieht um Seit dreieinhalb Jahren bietet die «Butikk» von Mode Weber am Multertor in der St.Galler Innenstadt nachhaltige skandinavische Mode an. Weil Globus dort ein grosses Kaufhaus plant, wechselt sie den Standort. Das Modegeschäft zieht an die Vadianstrasse 11, wo Globus Home & Living das Erdgeschoss räumt. Christina Weder 22.08.2022, 12.00 Uhr

An der Vadianstrasse 11 eröffnet am 1. September der neue Standort der «Weber Butikk». Bild: Luca Ghiselli

Die Tage der «Weber Butikk» im ehemaligen UBS-Gebäude am Multertor sind gezählt. Das Geschäft, das zum Familienunternehmen Mode Weber gehört und nachhaltige skandinavische Mode verkauft, hat vergangene Woche die Türen geschlossen. Nun läuft der Umzug auf Hochtouren. «Wir sind guter Dinge, dass wir am 1. September am neuen Standort eröffnen können», sagt Modeunternehmer Erich Weber auf Anfrage.

Modeunternehmer Erich Weber Bild: Hanspeter Schiess

Die «Butikk» zügelt 140 Meter weiter an die Vadianstrasse 11, wo bislang Globus Wohnen, Home & Living untergebracht war. Dieser macht Platz und zieht sich ins erste, zweite und dritte Stockwerk zurück. Die «Butikk» wird sich vorerst im Erdgeschoss einrichten. Die Ladenfläche wird im Vergleich zum bisherigen Standort etwas kleiner ausfallen – allerdings nur vorübergehend. Im August 2023 wird der Wohnglobus voraussichtlich die Vadianstrasse verlassen und an den neuen Globus-Standort am Multertor wechseln. Ab diesem Zeitpunkt wird die «Weber Butikk» in der Liegenschaft an der Vadianstrasse ein zweites Geschoss dazumieten. «Dann werden wir die Ladenfläche verdoppeln und grösser werden als heute», sagt Erich Weber und stellt auch einen Ausbau des Sortiments in Aussicht.

Am alten Standort am Multertor ist nach Wochen des Liquidationsverkaufs Schluss. Globus baut die Räume um und eröffnet hier im Herbst 2023 den neuen Standort. Bild: Luca Ghiselli

Zufrieden mit der Lösung

Der Umzug des Modegeschäfts hat sich schon länger abgezeichnet. Er ist Teil einer Rochade, die durch das geplante neue Globus-Kaufhaus am Multertor ausgelöst wird. Wie das Tagblatt im Frühling berichtete, wird Globus künftig das gesamte ehemalige UBS-Gebäude mieten und darin seine drei Standorte Home & Living, Globus Herren und Globus Warenhaus zusammenziehen. In den kommenden Monaten steht ein grosser Umbau an. Die Eröffnung des neuen Globus-Kaufhauses ist für Herbst 2023 vorgesehen.

Die «Weber Butikk» musste das Gebäude aus diesen Gründen verlassen. «Wir hatten keine Wahl und wollten einem so grossen Projekt wie dem neuen Globus-Warenhaus in St.Gallen nicht im Weg stehen», sagt Erich Weber. Der Umzug bedeutet für Mode Weber zwar einen grossen Aufwand, mit der gefundenen Lösung und dem neuen Ladenlokal an der Vadianstrasse zeigt sich Erich Weber aber sehr zufrieden.

Auch beim Einrichten soll Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommen

Am neuen Standort der «Weber Butikk» ist derzeit ein kleinerer Umbau im Gange. Insbesondere sollen die Schaufenster so geöffnet werden, dass man künftig von der Strasse aus in den Laden hineinsieht. Für den Aufbau der Schaufenster sollen laut Weber recycelte Platten verwendet werden. Die Möbel und Leuchten aus dem alten Verkaufsraum werden am neuen Ort wieder eingesetzt. Die Inhaber wollen dem Nachhaltigkeitsgedanken weiterhin treu bleiben – nicht nur bei der Auswahl der Modelabels, sondern auch bei der Einrichtung und Gestaltung des neuen Geschäfts. Bis Mitte nächster Woche sollen Umbau und Umzug geschafft sein. Dann ist die «Butikk» am neuen Standort bereit für die Herbstsaison.