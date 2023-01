Basketballturnier für geistig Beeinträchtigte in St.Gallen.

Integration Im Schulhaus Schönenwegen steht ein spezielles Basketballturnier an – auch Tranquillo Barnetta ist vor Ort Im Nachgang zu den National Games: Die Schweizer Basketballmeisterschaft von Special Olympics findet in St.Gallen statt. Am 11. Februar ist es so weit. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Tranquillo Barnetta und Alexis Melidis bereiten sich auf ein spezielles Turnier vor. Bild: Reto Martin

Alexis Melidis fühlt sich sichtlich wohl, als er mit Tranquillo Barnetta in der Schönenwegen-Turnhalle für den Fotografen posiert. «Du musst zechele, damit man dich sieht», ruft er übermütig von der Seitenlinie zu einer Schülerin hinüber, die sich mit ihrer Klasse und dem Turnlehrer für ein Erinnerungsfoto um den ehemaligen Fussballer Barnetta schart.

Alexis ist geistig beeinträchtigt. Für Menschen wie ihn macht sich Tranquillo Barnetta stark: Seit 2017 ist Barnetta Botschafter der Special Olympics, seit Mai 2022 Präsident des neu gegründeten Fördervereins der Special Olympics St.Gallen. Special Olympics ist weltweit die grösste Sportbewegung für geistig und mehrfach behinderte Menschen. Ziel von Special Olympics ist unter anderem der Aufbau von angepassten Sport- und Bewegungsangeboten.

Im vergangenen Sommer wurden die National Summer Games in St.Gallen ausgetragen. Während vier Tagen kämpften rund 1800 Athletinnen und Athleten aus aller Welt in 14 Sportarten um Medaillen. Ein Anlass in Grossformat. Am kommenden Basketballturnier am 11. Februar werden kleinere, nationale Brötchen gebacken. In der Turnhalle der Primarschule Schönenwegen wird die nationale Basketballmeisterschaft von Special Olympics ausgetragen. Am Turnier werden 13 Mannschaften teilnehmen.

Die Spielregeln einigermassen kennen, ist von Vorteil

Mitmachen können Personen ab acht Jahren, die geistig beeinträchtigt sind. «Von Vorteil ist sicher, wenn die Athletinnen und Athleten körperlich fit sind und sich einigermassen mit den Spielregeln auskennen», sagt Mitorganisator Tranquillo Barnetta. Damit es fair bleibt, werden alle Teilnehmenden anhand ihres persönlichen Leistungsvermögens in Gruppen eingeteilt. Je nach Gruppe wird nach angepassten Regeln gespielt.

Was treibt Tranquillo Barnetta an, sich für Special Olympics zu engagieren? «Schon als Botschafter habe ich erlebt, wie schön es ist, mit den Athletinnen und Athleten zu arbeiten», sagt Barnetta. Als Bruno Barth, Geschäftsführer der Special Olympics, ihn wegen des Präsidentenamtes anfragte, musste Barnetta nicht lange überlegen. «Natürlich habe ich mich mit meiner Familie abgesprochen», sagt Barnetta. Den Schwung der Summer Games mitnehmen und den Förderverein bekannter machen, ist das Ziel des ehemaligen Fussballspielers.

Wie viel Freizeit er in seine neue Aufgabe investiert, will Barnetta gar nicht abschätzen. Wenn man beginne, Stunden zu zählen, sei es sowieso nicht das Richtige. Mal sei es mehr, mal weniger Aufwand.

Aufregung um Tranquillo Barnetta

Wenn am 11. Februar in der Schönenwegen-Turnhalle das Basketballturnier durchgeführt wird, ist Tranquillo Barnetta auch vor Ort. Er hofft, möglichst viele Spiele zu sehen und die Begeisterung der Athletinnen und Athleten mitzuerleben.

Begeisterung löst Tranquillo Barnetta auch vier Jahre nach seinem Rücktritt vom Profifussball aus. Im vermeintlich verlassenen Lehrerzimmer des Schulhaus Schönenwegen herrscht plötzlich auffällig emsiges Gewusel, nachdem sich herumgesprochen hat, welche Persönlichkeit sich hier aufhält. Hingebungsvoll werden Zimmerpflanzen gegossen, Möbelstücke umgestellt, Barnetta ist praktisch jeder St.Gallerin und jedem St.Galler ein Begriff. Fussballfan hin oder her.

Diese Aufmerksamkeit will der 38-Jährige nutzen, um die Special Olympics bekannter zu machen. Dafür ist unter anderem ein Stand an der Offa geplant. Tranquillo Barnetta wird als neuer Präsident des Fördervereins vor Ort sein, Fragen beantworten, Autogrammwünsche erfüllen und für Selfies posieren.

Mit dem Velo von St.Gallen nach Berlin

Im Sommer werden die Special Olympics World Games in Berlin ausgetragen. Martin Mock, von der Valida und Vorstandsmitglied des Fördervereins, wird mit 25 beeinträchtigten Velofahrerinnen und Velofahrern die Strecke von St.Gallen nach Berlin zurücklegen. Bereits im vergangenen Jahr sind sie von Villars nach St.Gallen an die National Games geradelt.

Aufmerksamkeit ist den Athletinnen und Athleten gewiss, aber damit ist es nicht getan. Finanzielle Unterstützung durch Sponsoren ist Dauerthema und genauso wichtig wie das freiwillige Engagement aller Beteiligten. Wenn es sich mit der Familie vereinbaren lässt, wird auch Tranquillo Barnetta in Berlin vor Ort sein. «Zuerst steht aber das Turnier in St.Gallen an», sagt der dreifache Familienvater.

