Inklusion «Eine grosse Chance»: Die Stadt Gossau stellt zum ersten Mal einen Mann im Rollstuhl ein Livio Lorenz hatte kürzlich seinen ersten Arbeitstag bei der Stadt Gossau. Mit dabei war auch sein Betreuer, der prüfte, ob alles rollstuhlkonform ist. Denn anders als seine Kolleginnen und Kollegen ist Lorenz querschnittgelähmt. Für ihren neuen Mitarbeiter musste die Stadt nun einige Anpassungen vornehmen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Heinz Loretini, Finanzchef der Stadt Gossau, geht den Vertrag mit Livio Lorenz und seinem Betreuer Nicolas Egger durch. Belinda Schmid (5. August 2022)

Es ist ein guter Morgen für Livio Lorenz: Er sitzt an seinem temporären Arbeitsplatz im zweiten Stock des Gebäudes der Stadtwerke an der Bischofszellerstrasse. Sein Chef Heinz Loretini, Leiter des Finanzamtes der Stadt Gossau, führt ihn in die Finanzen der Stadt ein. Für den jungen Mann, der im Rollstuhl sitzt, ist das Zahlenmaterial nicht Neuland: Der 30-Jährige hat die Wirtschaftsmittelschule absolviert und verfügt über ein breites Wissen.

Im Mai des vergangenen Jahres dann der Unfall. Der Gossauer ist seither querschnittgelähmt und Paraplegiker, das heisst, seine untere Körperhälfte ist von der Lähmung betroffen. Nach dem Unfall verbrachte er mehrere Monate in der Rehaklinik im Paraplegikerzentrum Nottwil. Bereits in der Erstrehabilitation ist der weitere berufliche Weg ein wichtiges Thema.

Nicht jeder kann in den gelernten Beruf zurück

«Der Weg zurück an die Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil des individuellen Rehabilitationsprozesses und des persönlichen Wohlergehens. Arbeiten ist gesund und hilft dabei, sich lebendig zu fühlen», sagt Nicolas Egger, Fachverantwortlicher Paraschool und Coach in Nottwil. Er betreut den Gossauer. Er nennt noch einen weiteren Grund, warum das Thema «Berufliche Integration» schon in der ersten Phase wichtig ist: Nicht jeder könne in seinem gelernten Beruf weiterarbeiten. Ein verunfallter Bauarbeiter müsse sich beispielsweise auf eine Umschulung einstellen.

Nicolas Egger ist von Nottwil nach Gossau gereist, um am ersten Arbeitstag von Livio Lorenz anwesend zu sein. Er schaut sich die Begebenheiten an, kontrolliert, ob alles rollstuhlkonform ist. Beispielsweise ob der Schreibtisch verstellbar ist, das Büro und das WC gut zugänglich sind. «Die Infrastruktur ist top», sagt er. Er freue sich sehr, dass Livio Lorenz die Möglichkeit erhalte, wieder im ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein. Es sei eine grosse Chance.

Livio Lorenz gelangt via Rampe zu seinem neuen Arbeitsplatz. Belinda Schmid (5. August 2022)

Diese Chance hat sich aufgetan, weil Heinz Loretini und der Vater von Livio Lorenz zufälligerweise über die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen gesprochen haben. Familie Lorenz wohnt nicht weit von den Stadtwerken entfernt und um zum Arbeitsplatz zu gelangen, kann ein Zuggerät vor den Rollstuhl montiert werden.

Für die Eingangstür braucht es Kraft

Livio Lorenz hat an einem vorgängigen Schnuppertag selber die Rollstuhlgängigkeit der Stadtwerke geprüft. «Die Zugänglichkeiten der Verwaltungsgebäude der Stadt müssen dem Behinderungsgleichstellungsgesetz entsprechen», sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella. Über eine Rampe erreicht Lorenz die Eingangstür. Für die Türe brauche er zwar etwas Kraft, aber das Öffnen sei gut machbar.

Wolfgang Giella, Gossauer Stadtpräsident. Ralph Ribi

Mit dem Lift geht es dann in den zweiten Stock. Die Gänge seien nicht übermässig breit, aber er könne mit seinem Rollstuhl gut passieren. Etwas mehr Kraft braucht das Öffnen der Brandschutztüre. «Aber auch das geht mit ein wenig Übung», sagt er.

Kleine Anpassungen braucht es im Aufenthaltsraum: Lorenz kommt nicht an die oberen Schränke heran, also müssen einige Tassen auf der Ablage abgestellt werden, damit er sich einen Kaffee machen kann.

Heinz Loretini führt Livio Lorenz in seine neue Arbeit auf dem Finanzamt ein. Belinda Schmid (5. August 2022)

Arbeitspensum hängt vom Gesundheitszustand ab

Nicolas Egger, Livio Lorenz und Heinz Loretini sitzen am Tisch im Aufenthaltsraum. Vor sich haben sie eine Vereinbarung, die den Arbeitseinsatz regelt. Der Praktikumsvertrag läuft vorerst bis Ende September. Gestartet wird mit einem Arbeitstag pro Woche. «Mit Option für weitere Tage», sagt Loretini. Das sei davon abhängig, wie sich Lorenz fühle, wie gross seine Kraftreserven seien und wie er mit dem Blasen-Darm-Management und den Schmerzen zurechtkomme, ergänzt Egger.

Die Vereinbarung wird von allen unterzeichnet. «Es geht hier um einen befristeten Praktikumsplatz, den wir zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen können», sagt Giella. Livio Lorenz werde helfen können, Arbeitsengpässe zu beseitigen. Der Stadtpräsident sagt:

«Wir sind froh, dass wir diese Gelegenheit bieten können, und gehen davon aus, dass dies eine klassische Win-win-Situation sein wird.»

Oft fehlt es an der Infrastruktur

Betreuer Nicolas Egger freut sich, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt Gossau zu Stande gekommen ist: «Die Gossauer sind zuvorkommend und sehr flexibel.» Er wünscht sich, dass sich mehr Arbeitgeber dazu entschliessen, Menschen mit Beeinträchtigungen zu integrieren, um ihnen die Chance auf den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Egger fügt an, dass es nicht immer an der Bereitschaft fehle, sondern sehr oft an der fehlenden Infrastruktur.

In Nottwil war Livio Lorenz an einer von der IV finanzierten Integrationsmassnahme bestehend aus einem Belastbarkeitstraining und einem Aufbautraining beteiligt. Nach erfolgter medizinisch-therapeutischer Rehabilitation wurde die Belastbarkeit kontinuierlich aufgebaut und gefördert. Die Integrationsmassnahmen sind Vorbereitungen auf den beruflichen Alltag. Lorenz sagt: «In Nottwil war es Training, hier im Finanzamt ist es Arbeitsalltag. Es sind unterschiedliche Situationen.»

