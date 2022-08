Inklusion «Die Sprache des Fussballs versteht jeder»: Wie sich auf dem St.Galler Klosterplatz Nachwuchstalente mit Menschen mit Behinderung messen Ein kunterbuntes Durcheinander am Freitag auf dem Klosterplatz im St.Galler Stadtzentrum: In einer aufgebauten Fussballarena treffen am Special European Cup Fussballteams mit Behinderung auf Nachwuchstalente. An den Freundschaftsspielen werde so Inklusion gelebt und gespürt, sagen die Organisatoren. Lilli Schreiber Jetzt kommentieren 05.08.2022, 21.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sechs Mannschaften mit Behinderung traten am Freitagnachmittag auf dem Klosterplatz in St.Gallen in mehreren Freundschaftsspielen gegeneinander an. Bild: Ralph Ribi

Auf dem St.Galler Klosterplatz sind am Freitagnachmittag bereits von weitem die wehenden Fahnen zu sehen: Neben denjenigen des FC St.Gallen und des FC Lugano sind es die Flaggen europäischer Spitzenfussballteams, wie dem VfB Stuttgart, Benfica Lissabon oder von Paris Saint-Germain.

Der elfte internationale Helvetia Cup, der dieses Jahr zum ersten Mal in St.Gallen auf dem Gründenmoos stattfindet, ist nicht nur ein internationaler Vergleich der besten Junioren in Europa, sondern auch einem Anlass unter dem Motto «Fussball für Inklusion». Was das heisst, zeigt sich am Freitag auf dem Klosterplatz. Der sogenannte Special European Cup ist der Höhepunkt des Helvetia Cups.

Dabei ist Fussball auf dem Klosterplatz ohnehin ein Novum. Denn Fussballveranstaltungen hätten laut der Staatskanzlei St.Gallen generell noch nie auf dem Klosterplatz stattgefunden. Die Veranstalter des International Helvetia Cups hätten dafür ein Bewilligungsverfahren für das Fussballturnier durchlaufen.

Wo bis vor kurzem noch die Bühne der St.Galler Festspiele stand, wurde eigens für den Special European Cup ein Kunstrasen ausgerollt. In der kleinen Fussballarena, begrenzt durch Banden und Tribünen ringsum, treffen am Freitag Juniorinnen und Junioren auf Menschen mit Behinderung. Was viele nicht wissen: Die grossen europäischen Fussballklubs verfügen neben der ersten Mannschaft und den Juniorenequipen auch über Teams für Menschen mit Behinderung.

Miteinander im und am Spielfeld

Für die Freundschaftsspiele am Inklusionsturnier mit Anpfiff um 14.30 Uhr finden sich gemischte Teams zusammen: Nebst Spielerinnen und Spielern mit Behinderung setzt sich ein Team meist aus jeweils zwei Schweizer U15-Spielerinnen und zwei internationalen U12-Spielern zusammen.

Hanspeter Rothmund ist Gründer und CEO der «Football is more»-Stiftung sowie Hauptorganisator des International Helvetia Cups. Bild: Tobias Garcia

Das Turnier solle für alle offen sein, sagt Valérie Mazza-Heller, Sprecherin der «Football is more»-Stiftung. Diese ist die Hauptorganisatorin des Helvetia Cups. Man wolle hier Inklusion auch wirklich leben, erklärt Hanspeter Rothmund, CEO der Stiftung. Inklusion sei für ihn aber nicht nur die Teilhabe, sondern vor allem das Miteinander.

«Sowohl auf dem Spielfeld als auch an dessen Rand.»

Rothmund sagt: «Am Helvetia Cup treffen die Spielerinnen und Spieler von Mannschaften mit und ohne Behinderung im Hotel, beim gemeinsamen Mittagessen und natürlich während der Fussballspiele aufeinander. Damit sammeln die Jugendlichen wichtige Erfahrungen.»

Zusätzlich organisiert die gemeinnützige Organisation auch zwei Mal im Jahr die sogenannten Special Adventure Camps – erlebnispädagogische Sportferien für Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung.

Inklusion als Prozess

Der Schwerpunkt habe sich beim International Helvetia Cup seit 2019 zugunsten des Inklusionsfussballs verschoben, sagt Mazza-Heller. Vor rund drei Jahren habe die «Football is more»-Stiftung während den internationalen Cupspielen in Lugano zum ersten Mal auch den Special European Cup durchgeführt. Seitdem sei das Inklusionsturnier zum festen Bestandteil des Helvetia Cups geworden.

Valérie Mazza-Heller ist PR-Managerin bei der «Football is more»-Stiftung. Bild: PD

Oftmals würden die Equipen mit Behinderung und die jeweiligen U17-Teams desselben Klubs am International Helvetia Cup erstmals überhaupt aufeinander treffen, erklärt Mazza-Heller. Wichtig sei der Stiftung daher besonders, dass die Nachwuchstalente diese Begegnung mit in ihren Alltag tragen – um die Fussballlandschaft auch nachhaltig inklusiver zu gestalten. Mazza-Heller sagt:

«Inklusion ist ein Prozess und der Fussball lässt nicht von heute auf morgen zu ändern. Die Sprache des Fussballs versteht allerdings jeder. Fussball bringt Menschen einfach zusammen.»

Den Start macht der FC St.Gallen

Auch einige Spieler der U17-Mannschaften haben am Nachmittag das Gründenmoos gegen den Klosterplatz getauscht, um ihre Klubkollegen anzufeuern. Besonders die U17-Nachwuchsspieler von Paris Saint-Germain und das Team von Olympique Marseille zeigen grosse Freude am gemeinsamen Aufwärmen mit den Special-European-Cup-Teilnehmenden und feuern diese später lautstark an.

In den jeweils siebenminütigen Spielen sollen möglichst viele Tore fallen. Bild: Ralph Ribi

Wie zuvor beim Turnierstart der U17-Mannschaften macht auch beim Inklusionsturnier der FC St.Gallen den Turnierstart und spielt im ersten Freundschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart. Schiedsrichter ist der Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes Dominique Blanc.

Viel Applaus trotz überschaubarer Zuschauerzahl

Während der siebenminütigen Inklusionsspiele auf dem Klosterplatz gibt es spezielle Regeln für alle Spielerinnen und Spieler zu befolgen. Schnelles Rennen ist auf dem Spielfeld genauso wie Körperkontakt verboten – nur Gehen ist erlaubt. Auch auf Kopfbälle wird aus Gründen der Fairness verzichtet. Doch das Ziel ist wie bei jedem Fussballspiel auch hier: möglichst viele Tore zu erzielen.

Trotz überschaubarem Publikumsaufmarsch ist der Applaus gross, wenn ein Tor fällt. Alles in allem ist das Organisationsteam des International Helvetia Cups zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe des Special European Cups. «Es ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben», sagt Hanspeter Rothmund. Es sei für ihn immer wieder aufs Neue eine Freude, erleben zu dürfen, wie Sport verbindet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen