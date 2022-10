St.Gallen: Wenig Verständnis für Schwule und Lesben

Inklusion Der steinige Weg zu einer besseren Gesellschaft: SVP-Politiker und Präsident des Stadtparlaments fordert mehr Verständnis für Schwule und Lesben Mit der Akzeptanz von Minderheiten hapert es in der Stadt St.Gallen immer noch. Ein Patentrezept für mehr Inklusion gibt es nicht, wie eine Podiumsdiskussion im Katharinensaal zeigt. Jürg Brunner, Präsident des Stadtparlaments, schlägt ein LGBTQ-Label für St.Gallen vor. Reto Voneschen 11.10.2022, 18.00 Uhr

Jürg Brunner (SVP), Andi Giger (Aktivist Pride St.Gallen), Miriam Rizvi (Juso) und Andreas Bisig von der GLP (von links) an der Podiumsdiskussion zum «Pride Month» im Katharinensaal. Benjamin Manser

Ziel einer gerechteren Gesellschaft müsste es sein, Angehörige der LGBTQ-Community wie auch alle anderen Minderheiten vollständig zu integrieren. Von diesem Ziel sind Stadt und Kanton St.Gallen weit entfernt. Um zu einer wirklich inklusiven Gesellschaft zu kommen, braucht es erheblich mehr Anstrengungen als heute. Darüber herrschte am Montagabend an einer Podiumsdiskussion im Festsaal St.Katharinen zum diesjährigen «Pride Month» von Universität und Fachhochschule Einigkeit.

Die Diskussion zeigte allerdings auch: Patentrezepte für mehr Inklusion gibt es keine. So breit wie das Podium personell aufgestellt war, so breit waren die geäusserten Ideen. Sie reichten von konkreten Einzelaktionen über politische Vorschläge und Grundsätze bis hin zum Umbau des Kapitalismus. Der letzte Ansatz wurde auf dem Podium vor allem von Juso-Stadtparlamentarierin Mirjam Rizvi vertreten: Sie warnte unter anderem davor, den Kampf für mehr Inklusion den PR-Abteilungen grosser Unternehmen und ihrem «Pinkwashing» zu überlassen.

Diese Unternehmen hätten starke kommerzielle Eigeninteressen. Sie nutzten ihren auf Finanzkraft basierenden Einfluss auch für Lobbying, das absolut nicht im Sinn von Minderheiten sei. Taten statt Worte forderte die St.Galler SP-Kantonalpräsidentin Andrea Scheck: Nur schon der Blick in Regierungen und Parlamente sei ernüchternd. Vertreterinnen und Vertreter der LGBTQ-Community seien eine verschwindend kleine Minderheit. Die Politik selber schaffe immer wieder neue Ungerechtigkeiten gegenüber Minderheiten. Ein Beispiel seien die schärferen Bestimmungen zur Samenspende für gleichgeschlechtliche Paare.

Unternehmen für Anliegen einspannen

Er hätte nichts dagegen, wenn sich die Wirtschaft oder auch der FC St.Gallen des Themas Inklusion von queeren Menschen annehmen würde, fand dagegen Andi Giger: Damit komme es nämlich zu grösserer öffentlicher Aufmerksamkeit, fand der Mitgründer der «St.Gallen Pride». Wobei die Kommunikation der Unternehmen dabei natürlich ehrlich sein müsse. «Pinkwashing», also das Vorgeben von LGBTQ-Sympathien zu Werbezwecken, ist nach Meinung von Giger derzeit noch kein weit verbreitetes Phänomen im St.Gallischen.

Andreas Bisig und Andrea Scheck im Gespräch. Benjamin Manser

Dass das Thema mehr Aufmerksamkeit braucht, war auf dem Podium grundsätzlich unbestritten. Ein wichtiger Faktor im Kampf für mehr Gleichstellung und Inklusion sei, dass sich breite Kreise der Probleme bewusst würden. In Stadt und Kanton St.Gallen hapere es damit immer noch gewaltig, fanden Andrea Scheck und Mirjam Rizvi. Anfänge in Sachen Inklusion seien aber doch gemacht, anerkannte GLP-Kantonsrat Andreas Bisig. Und der Kampf lohne sich, das zeigten die Erfolge in der Gleichstellung von Mann und Frau. Fortschritte brauchten allerdings ernüchternd viel Zeit, vor Rückschlägen sei man nie gefeit, räumte Andrea Scheck ein.

Probleme sind zu wenig bewusst

Stadt und Kanton St.Gallen unterstützten seit einiger Zeit Info- und Aufklärungskampagnen zu Gunsten der LGBTQ-Community. Und das Verbot von Konversionstherapien für Homosexuelle werde in der Kantonspolitik breit mitgetragen und sei auf guten Wegen, hielt Bisig fest. Man sei mit zu wenig zufrieden, hielt Scheck dagegen. Die Anerkennung der Probleme von Minderheiten fehle in weiten Teilen von Politik und Gesellschaft. Auch uralte Probleme blieben ungelöst. Darunter etwa jenes, dass man als Frau in der Nacht kaum unterwegs sein könne, ohne belästigt zu werden.

Grosse Einigkeit herrschte auf dem Podium darüber, dass Toleranz gegenüber Minderheiten für echte Inklusion nicht ausreicht. Toleranz töne zu stark danach, dass man etwas halt über sich ergehen lassen müsse. Minderheiten müssten akzeptiert sein, sie müssten sich in der Gesellschaft wirklich willkommen fühlen, hiess es am Montagabend im Festsaal St.Katharinen. Auch für diese Akzeptanz, für die Selbstverständlichkeit, dass queere Menschen Bestandteil der Gesellschaft sind, will im Sommer 2023 erstmals die «St.Gallen Pride» werben.

Mehr Liebe, weniger Egoismus

Eine spezielle Rolle spielte am Montagabend auf dem Podium zum «Pride Month» von Universität und Fachhochschule der St.Galler Stadtparlamentspräsident Jürg Brunner. Wer einen alles blockierenden SVPler erwartet hatte, wurde enttäuscht. Brunner zeigte – als Angehöriger einer Minderheit – viel Verständnis für Inklusion: Er selber sei blind zur Welt gekommen und könne heute dank Operationen zehn bis 20 Prozent sehen. Ihn regt aber auf, dass er in Gesprächen auch von wohlmeinenden Personen sehr oft auf seine Sehbehinderung reduziert werde.

Initiative von Studierenden Diesen Oktober findet bereits zum dritten Mal der «Pride Month» in St.Gallen statt. Auf dem Programm stehen Workshops, Podiumsdiskussionen und weitere Veranstaltungen. Der «Pride Month» ist eine Initiative, die ursprünglich von Studierenden der Universität St.Gallen ausging. Erstmals ist in diesem Jahr die Fachhochschule mit von der Partie. Der Anlass will für Probleme, Anliegen und freie Entfaltung der LGBTQ+-Gemeinschaft sensibilisieren. Er will dabei nach Angaben der Organisatorinnen und Organisatoren alle historisch marginalisierten Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Der «Pride Month» wird neben den beiden Hochschulen unter anderem von Kanton und Stadt St.Gallen unterstützt. Infos gibt’s im Internet unter www.pridemonth.ch. (vre)

Solche Behinderungen oder auch die sexuellen Präferenzen dürften keine Rolle bei der gesellschaftlichen Akzeptanz spielen. Von ihm aus dürfe man das Geschlecht jederzeit aus Pässen, Ausweisen und anderen amtlichen Dokumenten streichen, betonte Brunner. Es tue nichts zur Sache. Wir seien alles Menschen, und darauf müsse man im Umgang miteinander abstellen. Mit Bezug auf die US-Bürgerrechtsbewegung und den U2-Song «Pride (In The Name Of Love)» forderte Brunner mehr «Liebe» im Sinn von Verständnis, Akzeptanz und Solidarität miteinander. Unsere Gesellschaft sei heute zu individualistisch und zu egoistisch. Viele menschliche Werte blieben da auf der Strecke.

Brunner schlug dann auch Juso-Parlamentarierin Mirjam Rizvi vor, gemeinsam einen Vorstoss zu lancieren, der die Stadt beauftragt, sich um ein LGBTQ-Label zu bemühen. So könne man das Thema in Politik, Verwaltung und Bevölkerung ins Bewusstsein rücken. Das Echo auf den Vorschlag fiel nicht eben enthusiastisch aus: Eigentlich müsste die Stadt von sich aus auf so etwas kommen, hiess es von Rizvi. Scheck wiederum kritisierte jene Teile der St.Galler Stadtpolitik, die nicht bereit gewesen seien, hinzuschauen, als es seinerzeit um «Racial Profiling» – also Rassismus – bei der Polizei gegangen sei.