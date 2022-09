Neuer Aufstand gegen den Autobahnanschluss in St.Gallen

INDIVIDUALVERKEHR Mit unzufriedenem Smiley gegen die Teilspange: Widerstand gegen den Autobahnanschluss beim Güterbahnhof St.Gallen gründet einen Verein Kritische Stimmen gegen das Strassengrossprojekt beim Güterbahnhof gab es schon bisher. Nun werden sie lauter und stärker. Und bündeln heute ihre Kraft in einem Verein. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Sind gegen den Autobahnanschluss und stellen sich für den Vereinsvorstand zur Wahl: (von links) Markus Tofalo, Florim Sabani, Cristina Bitschnau-Kappeler und Leonie Schubiger. Bild: Arthur Gamsa

Florim Sabani hat ein neues Pflänzchen, dem er wachsen helfen will. Diesmal ist es der Verein gegen den Autobahnanschluss am Güterbahnhof. Das Areal liegt dem 35-jährigen Forstingenieur am Herzen. «Es ist ein wichtiger Freiraum, an dem Menschen aller Couleur gerne zusammenkommen», sagt er. Hier hat er mit 40 anderen Naturfreundinnen und Naturfreunden schon einen mit Dickicht bewachsenen Hang in Gemeinschaftsgärten verwandelt. Sabani ist Vorstandsmitglied des Vereins Urbanes Grün Atelier. Heute stellt er sich für ein weiteres Amt zur Wahl: Er will mit Fotografin Ladina Bischof das Präsidium des Vereins übernehmen, der den Widerstand gegen das Verkehrsgrossprojekt bündelt. Zwar gab es bisher schon kritische Stimmen, einheitlich organisiert waren sie aber nicht.

Dabei gebe es viel Widerstand. Man spüre ihn. «Nun wollen wir ihn sichtbar machen. Und jeder kann dabei sein, unabhängig seiner politischen Orientierung», sagt Cristina Bitschnau-Kappeler, Geschäftsleiterin des VCS St.Gallen-Appenzell und eines der designierten Vorstandsmitglieder des Vereins gegen den Autobahnanschluss Güterbahnhof. Um 17.30 Uhr beginnt das Gründungsfest auf der Rampe und den Parkplätzen der Projekt-Werkstatt, in der sonst Velos repariert werden. Es gibt Essen und Musik, Reden, einen Infostand und eine Kreativwerkstatt. Hier werden Alternativen zur jetzigen Planung entgegengenommen, neue Ideen, als Skizze, in Stichwörtern. Irgendwann dazwischen wird der Vorstand bestätigt. Auch Mediendesigner und Stadtplanungsblogger Markus Tofalo sowie Leonie Schubiger, Kantiabgängerin im Zwischenjahr, stellen sich neben drei weiteren Personen zur Verfügung.

Das Vereinslogo: Ein Lätsch

Gerade stemmen sie einen unzufrieden dreinblickenden Smiley aus rotem Holz in die Luft. Die Aussparungen für seinen Mund und seine Augen sind so gross, dass die Gäste am Gründungsfest Bälle darin versenken können. Doch er ist mehr als ein Spiel. Er ist Bestandteil des Vereinslogos und so etwas wie ein Maskottchen. Eines, das die Haltung der Vereinsmitglieder verdeutlicht. Und wie. Dieser Lätsch! Bis 2040 soll die von Bund, Kanton und Stadt geplante A1-Engpassbeseitigung St.Gallen realisiert sein. Sie umfasst eine dritte Röhre Rosenberg und einen Zubringer Güterbahnhof mit Tunnel Feldli und unterirdischem Kreisel. 1,4 Milliarden Franken soll das Projekt kosten, inklusive Verbreiterung der St.-Leonhard-Strasse. «Besonders der Autobahnanschluss am Güterbahnhof ist unserem Verein ein Dorn im Auge», sagt Sabani.

Der Lätsch, im Logo und Maskottchen des Vereins. Bild: Arthur Gamsa

Mit 200 bis 300 Besucherinnen und Besucher rechnet Florim Sabani am Gründungsfest. Er blickt in den Himmel, runzelt die Stirn, «je nach Wetter». Wer mitdiskutiert und mitfeiert, kann sich gleich als Mitglied einschreiben. Sabani hofft auf Privatpersonen, Anwohnende, Verbände. «Der Autobahnanschluss ist ein komplexes Thema, das viele Interessensgruppen bewegt», sagt Cristina Bitschnau-Kappeler. So gross wie nötig solle der Verein werden, sagt Sabani. Und Markus Tofalo ergänzt: «Am schönsten wäre es, wenn es ihn gar nicht bräuchte.»

«Ein Totalmurks»

Es ist der zweite Versuch, den Autobahnanschluss und die Teilspange beim Güterbahnhof zu verhindern. 2016 waren Gegner mit der Initiative «Für ein lebendiges Areal Güterbahnhof ohne Autobahnanschluss» gescheitert. Das scheint die anwesende Gruppe nicht zu kümmern. Sie sprudelt nur so los auf die Frage, was sie an dem Verkehrsgrossprojekt denn stört. «Wird der Steuerfranken richtig eingesetzt?», fragt sich Tofalo. Und vermutet, dass es sich bei der Teilspange «um die Strecke mit dem wohl höchsten Kilometerpreis pro Fahrspur weltweit» handle. Bitschnau-Kappeler hebt das Potenzial des Areals hervor, auf dem sie gerade steht. «Es ist wegen der Anschlussplanung seit vielen Jahren blockiert. Und das wird es auch danach bleiben.» Leonie Schubiger zeigt auf ihrem Tablet eine Illustration, wie sie sich das Gelände erträumt. Viel Grünraum ist zu sehen, Menschen, die auf Decken am Boden liegen. Ein Café, ein Co-Working-Space, attraktiver Wohnraum. Sie seufzt.

«Mehr Strassen, mehr Verkehr», meint Sabani. «Und mehr Verkehr bedeutet mehr Probleme für die Stadt. Ob sie nun die Gesundheit betreffen oder das Städtebauliche.» Tofalo stimmt ihm zu. Man müsse verhindern, dass noch mehr Verkehr ins Zentrum gespült werde.

«Ausserdem ist das Projekt ein Totalmurks. Die Teilspange, der Zubringer Güterbahnhof, erschliesst die A1 nur in und aus Richtung Zürich. Der Zubringer taucht zudem am ungeeignetsten Ort wieder auf. Alles Kompromisse, weil es nicht anders geht.»

Bitschnau-Kappeler versteht und anerkennt zwar, dass Berechnungen des Bundes die A1 in St.Gallen als Schwachpunkt im Strassennetz erkannt hätten. «Aber was ist nun wichtiger? Dieser Punkt oder das Klima? Wenn wir der Umwelt keine Sorge tragen, brauchen wir den Zubringer 2040 nicht mehr. Weil wir tot sind und nicht mehr Autofahren können», sagt sie. Und wünscht sich statt des Strassenausbaus mehr Trottoirs, Velowege sowie Schienen. «Zuerst die Fussgänger, dann das Velo und der öffentliche Verkehr.» Die Stadt bewege sich in die falsche Richtung, fährt sie fort. «Was will der Stadtrat? Er kann die Entwicklung steuern.» Und auch die Jüngste unter den Anwesenden argumentiert mit der Umwelt: «Mit dem Geld sollte man stattdessen die Klimakrise bekämpfen.»

Allenfalls mit Kundgebungen

Sie würden den Volksentscheid missachten, werfen Kritiker Verfasserinnen und Verfassern politischer Vorstösse gegen den Autobahnanschluss beim Güterbahnhof immer wieder vor. Nimmt es auch der neue Verein nicht so genau mit der direkten Demokratie? Doch schon, heisst es. Das Aber ist lauter. Seit 2016 habe sich viel verändert. «Der Klimawandel ist in den Köpfen der breiten Bevölkerung angekommen», sagt Tofalo. Und Schubiger ergänzt: «Die Klimajugend erinnert sich nicht an diese Vorlage.» Sabani betont, dass man nun viele Schritte weiter sei, deutlich mehr Projektdetails bekannt seien. «Deshalb ist eine erneute Grundsatzdiskussion gerechtfertigt.» Er und Bitschnau-Kappeler wünschen sich eine lebendige Stadt für alle.

«Ein St.Gallen, in dem man auch gerne den Sonntag verbringt, statt ins Appenzellerland zu fahren.»

Das Güterbahnhofareal könne erheblich dazu beitragen. Deshalb sei es sorgsam zu behandeln.

Der Anfang vom neuen Widerstand. Andernorts ist er gelungen. In Biel etwa, gegen den Westast der A5. Bis zu 5000 Personen gingen dort 2018 auf die Strasse, um gegen das Projekt zu demonstrieren. Der Kanton zog es schliesslich zurück. Wird sich auch der St.Galler Verein mit Kundgebungen Gehör verschaffen? Die nächsten Schritte plane man erst nach der Gründungsversammlung, sagt Sabani. Und dann: «Aber ja, auch Kundgebungen wären ein Mittel. Ideen sind viele vorhanden.»

Wie es weiter geht Die Bedeutung des Projektes Engpassbeseitigung zeige sich in der Projektdauer, heisst es auf der kantonalen Informationsinternetseite www.zubringer-gueterbahnhof.ch. Rund zwanzig Jahre brauche es für Planung und Umsetzung. Ein «unverbindlicher» Zeitplan ist aufgeschaltet. Demnach wird das Projekt Zubringer Güterbahnhof 2025 genehmigt. 2028 soll es aufliegen, zeitgleich mit dem generellen Projekt des Bundes. An einem der sogenannten St.Galler Sounding-Boards im Rahmen der Testplanung wurden folgende Termine genannt: Die Abstimmung über den Autobahnanschluss beim Güterbahnhof soll 2024/2025 stattfinden, 2026/2027 die Sondernutzungsplanung anstehen. (dbu)

